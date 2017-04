En este pueblo no hay ladrones / La Purísima… Grilla

…porque los secuestradores y asaltantes, como los fiscales, vienen de fuera, nunca son de aquí; porque a los desaparecidos, prefieren llamarlos ausentes, como explicó alguna vez Felipe Muñoz Vázquez, “en su mayoría se ausentan de manera voluntaria de sus domicilios”; porque a los secuestrados se les prefiere calificar de disputa familiar, y para demostrarlo, al encontrar al niño Luis Guillermo, el fiscal Óscar González Mendívil de inmediato salió de la cama y cambiando las pantuflas por corbata, exhibió una fotografía de él mismo recibiendo en la madrugada al niño que se volvió secuestrado hasta que los familiares acusaron a los delincuentes por querer cobrarse una deuda mediante el rapto del infante; en este pueblo no hay feminicidas porque los tres últimos fiscales, súmese a René Urrutia de la Vega, recién impuesto por la ola panista en el Congreso, no dudan un momento en achacar la culpa de lo que le pase a las víctimas a ellas mismas.

…porque antes que cualquier cosa hay que investigar por qué salieron vestidas de esa manera, por qué estaban solas, por qué no se hicieron acompañar de su hombre, por qué respondieron la llamada de un desconocido, por qué se visten como putas, por qué estudian tonterías como Letras, Teatro, Comunicación cuando eso las mantiene alejadas del hogar que les corresponde en el hogar; por qué salieron a pasear en vez de tomar uno de esos cursos de empoderamiento a través del maquillaje, por qué se ponen a trabajar cuando hay tanto taller bonito de bisutería, reparación de planchas y lavadoras y preparación de productos de limpieza, que les organiza Zayra Rosales Tirado, quien llegó a aprender al Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes…

…por qué ante la ineficacia de las autoridades exhibida en las marchas que se organizaron para el esclarecimiento de la desaparición de María del Cristal Acevedo Gómez, la fiscalía, entonces en manos de Óscar González Mendívil, no dudó en presionar a los familiares prometiéndoles que si cooperaban con su silencio, él resolvería mágicamente el asesinato de Cristal Acevedo, y así lo hizo, tan “mágicamente”, que los detenidos (Roberto Carlos Gallegos Martínez, Marco Antonio Valdepeña Aguilar, Gustavo Iván Ortiz Vargas, Manuel Cárdenas Martínez y Guillermo Cervantes Valdepeña) acusaron a la Fiscalía de que confesaron porque fueron torturados; la prensa, la misma que exhibió la vergonzosa fotografía de González Mendívil sentado sobre su escritorio sonriendo a un niño recién liberado por sus secuestradores, no tardó en cebarse en contra de la Jesús Eduardo Martín Jáuregui y replicar con ignorancia, el argumento imbécil de que las comisiones de Derechos Humanos deberían defender los derechos de las víctimas antes que los derechos de los delincuentes, a la complicidad de esa difusión hay que sumar que no se juzgó la embrollada serendipia que llevó a las autoridades a encontrar a los asesinos de Cristal Acevedo, que no se puso en duda la versión alocada de un horno y la casualidad, que fuimos ciegos ante el silencio impuesto a la familia por parte del fiscal y el asesinato de Cristal Acevedo quedó manchado con los rumores con que se justifica toda la violencia hacia ellas: por qué salió tan tarde, por qué caminó por ahí, vestida así e hizo caso a alguien a quien no conocía…

…porque obligado a demostrar que sí es de la tierra de la gente buena, el impuesto fiscal René Urrutia de la Vega, en el corto tiempo que lleva, replica las actitudes de sus antecesores; cuando la terna de candidatos a fiscal general desfiló ante los diputados encargados de nombrarlos, obviaron que Griselda González Morales les dijo en su cara sobre la urgencia de recomponer la fiscalía desde el interior, pues había personas ocupando puestos de trabajo que no les corresponden, la Comisión de Justicia del Congresito, que preside Francisco Martínez Delgado, se fue por la negociación, por complacer al gobernador Martín Orozco Sandoval, que quién sabe cómo se sienta o si sea capaz de indignarse, al menos eso, porque de nueva cuenta, la Fiscalía General del Estado, en el caso del asesinato de Aurora Salas Mora, se comporta con el mismo desprecio a la inteligencia al intimidar a los familiares y señalarles que mejor no digan nada, porque cierra las puertas a las organizaciones de la sociedad civil que buscan acompañar a las víctimas, porque ya no quiere establecer ningún diálogo con el Observatorio de Violencia Social y de Género, quienes solidarias han estado con los familiares de Aurora Salas, en la búsqueda de respuestas; y René Urrutia todo lo que ha hecho, como Felipe Muñoz Vázquez, como Óscar González Mendívil, es dejar abierta la puerta a la sospecha de que la víctima se lo merecía porque cuando se presentó la denuncia de la desaparición de Aurora Salas, no se tomaron en cuenta nombres de posibles sospechosos porque el Ministerio Público atribuyó el extravío a que la mujer estaba de fiesta y que se había ido de su casa por su propia decisión, y claro, antes que nada evadir mencionar el feminicidio, mejor dejar que siga circulando la idea de que ellas no pueden decidir por cuenta propia, porque ya saben a lo que se arriesgan…

De noche… Únicamente resta una de las seis sesiones de la Diputación Permanente del primer receso legislativo del actual Congreso del Estado y hay que reconocer que a personajes como David Nájera Moreno, Karina Eudave Delgado, Raymundo Durón Galván y Norma Zamora Rodríguez les ha pasado de noche su labor como integrantes de la mesa directiva, toda vez que éstas personitas se han dedicado únicamente a asistir cada miércoles a la sesión y limitarse únicamente a pasar lista y leer el orden del día, para en escasos 10 minutos retirarse sin propuesta o debate alguno del salón Aquiles Elorduy García, donde se celebran las reuniones. Así durante las últimas cinco reuniones, ha sido la coordinadora parlamentaria de Nueva Alianza, Estela Cortés Meléndez, quien ha robado cámara a sus desmotivados compañeros, toda vez que ya sea para referirse a su iniciativa de las licencias de conducir permanentes, o para exhortar al Issea a ponerse las pilas en el tema del combate al suicidio, puntual y siempre con algo que decir, la neoaliancista acude a las sesiones de la Permanente aunque lamentablemente su actitud no la ha podido contagiar a sus compañeros, en particular a las panistas Norma Zamora y Karina Delgado, quienes, cabe recordar, al parecer siempre tienen prisa y hasta regañan al presidente David Nájera para que deje de dar declaraciones a los medios e inicie de inmediato la sesión. Otra que aún en receso opaca a sus homólogos es la priista Citlalli Rodríguez, quien a diferencia de su coordinador Sergio Reynoso Talamantes, ésta no está desaparecida del mapa y se ha tomado la molestia de presentarse de vez en cuando en las sesiones de la Permanente a presentar alguna iniciativa, como la que propuso para que los migrantes en retorno sean apoyados para emprender algún negocio y no tengan la necesidad de buscar el mentado “sueño americano”. De esta manera, hoy se celebra la última sesión de la Diputación Permanente, ante lo cual se puede predecir que ésta será como las anteriores: muy breve y sin contenido, en tanto esperamos la llegada del 30 de abril y la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones, el cual promete abordar temas como la urgida reforma al Código Electoral, el Sistema Estatal Anticorrupción y por fin comenzar a desahogar las iniciativas presentadas por los actuales diputados, porque cabe recordar, el primer periodo se dedicó a desechar iniciativas patito heredadas y a tratar asuntos extraordinarios como la designación del titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) y ungir a René Urrutia de la Vega como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Entonces, ahora sí a trabajar.

Empresas… Ahora resulta que pese a que el municipio se ha desvivido en promocionar y hablar maravillas del programa El Carrito, este no es una obra del municipio, así lo dejó en claro el secretario técnico del Consejo de la Ciudad, Salvador Alcalá Durán, quien aclaró que esta iniciativa es de la empresa Eficar y que por lo tanto la administración de María Teresa Jiménez Esquivel se limita a promoverla, por lo que no será su obligación revelar datos sobre el número de borrachos que han sido levantados en los antros de la Feria y esto es más bien, una cortesía de la empresa… otra empresa que también hizo alianzas con el municipio es la que se encargó de instalar el paradero seguro afuera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sin embargo, luego de esto, no se ha sabido mucho de ella pese a que la alcaldesa prometió que se instalarían más paraderos similares por la ciudad; no vaya a ser que la empresa, que se dedica a la publicidad, esté esperando que el municipio sea nuevamente su cliente.

La del estribo. Porque la calle es de ellas, porque no podemos visibilizar la violencia a la que diariamente están sometidas, porque no se puede seguir minimizando el acoso en defensa del piropo, porque no es posible que se promueva el odio con el discurso de la libertad de expresión, por todo, hoy y todos los días es indispensable movilizarse para acabar con las violencias machistas. A las 6:00 de la tarde inicia en Aguascalientes la movilización contra las violencias machistas, parte de la calle Carranza esq. Moctezuma, y se dirige al corazón de la Feria, ahí debe impactar, ahí estamos obligados a acudir en defensa de todas.

