Haiga sido como haiga sido / La Purísima… Grilla

Haiga sido como haiga sido. Contra viento y marea, el Senado ratificó ayer a Paloma Merodio Gómez como vicepresidente de la junta del Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fueron 64 votos a favor del PRI, PAN y Verde Ecologista, 26 en contra del PRD, PT e independientes, y una abstención de la panista Adriana Dávila. Tras rendir protesta, la nominada de Enrique Peña Nieto tuvo que ser sacada del salón de plenos por una puerta lateral y así no enfrentar a la prensa. La joven que mintió en su currículum pronto estará despachando en las oficinas que tiene el Instituto en Aguascalientes y la Ciudad de México, seguramente no la volveremos a ver porque así se las gastan los miembros de la Junta de Gobierno, no creen que tengan que rendir cuentas a través de los medios de comunicación. Paloma Merodio llega con el beneplácito del presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, quien recientemente declaró que la imposición desde Los Pinos no ponía en riesgo la autonomía del Instituto. No sabemos, de hecho, nadie sabe, sobre las capacidades de la nueva vicepresidente, a quien el capricho de Peña Nieto ha puesto a sudar la gota gorda, pues su comparecencia ante los senadores fue un fusilamiento por parte de los legisladores que se dijeron engañados porque Merodio Gómez “engordó” su currículum, no queda más remedio que darle el beneficio de la duda y esperar que la ahora funcionaria inegiana no guarde rencores; lo señalamos porque si bien obtuvo 64 votos, sólo dos senadoras la defendieron, la priista Cristina Díaz y la panista Luisa María Calderón, quien sostuvo que Paloma Merodio sí cumplía con los requisitos solicitados para desempeñar el cargo y que no ponía en riesgo la autonomía del Inegi; pero en contra de esa candidatura se manifestaron varios, por el PAN: Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios y Ernesto Ruffo, del PRD: Dolores Padierna y Angélica de la Peña y el ahora independiente Alejandro Encinas, así como Armando Ríos Piter. Romero Hicks denunció que el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, realizó un “desmedido cabildeo”, incluso señaló que presionó a los gobernadores, para que ellos a su vez presionaran a los senadores; Ernesto Ruffo señaló que el nombramiento de Merodio Gómez era porque el Inegi “no quiere ser evaluado, quiere continuar en la opacidad”. Reiteramos, no queda más remedio que concederle a la joven funcionaria, quien durante su comparecencia fue incapaz de aclarar las inconsistencias, contradicciones e incluso falsedades que panistas, perredistas e independientes encontraron en su expediente profesional y académico, sin embargo ya es vicepresidente, pero no la tendrá fácil porque en el proceso de su imposición, horas antes de que le levantaran la mano, circuló una carta con la firma de más de 50 alumnos y exalumnos mexicanos de la Universidad de Harvard, en la que mostraron su desaprobación a Paloma Merodio y convocaban a “proteger la solidez e independencia del Inegi con un nombramiento que surja de un proceso transparente, técnico y apegado a la ley”… Y esto apenas empieza, dejen que se enteren que como vicepresidente percibirá un salario de 3 millones 154 mil 646 pesos al año y ya verán cómo le lloverán las críticas. Duro.

Agencia de colocación. Las delegaciones federales, como se había ya anticipado, parecen agencia de colocación ya no de priistas sino de excolaboradores de Lorena Martínez Rodríguez, independientemente del color partidista. Basta recordar que en los últimos tres meses, han sido nombrados Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, a Semarnat; Luis Fernando Muñoz López, a Profepa; Martín Gerardo Chávez del Bosque, a Conafor; la semana pasada, Octavio Cárdenas Denham -exdirector de Planeación y Concertación en el Implan- fue llamado a Conagua y, según se rumora, se encuentra todavía pendiente el nombramiento de Anayeli Muñoz, a quien las grillas sindicales le impidieron llegar a Semarnat, donde actualmente despacha su excompañero de bancada. Los rumores apuntan a que la excoordinadora de Comunicación Social está negociando la Sagarpa, donde actualmente despacha Ernesto de Lucas Palacios a sabiendas de que en cualquier momento lo sacarán patitas pa’ la calle, o bien, el Registro Agrario Nacional. El eterno radio pasillo del Partido Revolucionario Institucional habla de que estos movimientos, más allá de ser premios de consolación, son estratégicos por parte de la también exalcaldesa, cuyo objetivo sería incidir en el nombramiento del delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bien lo dijo la semana pasada Gregorio Zamarripa Delgado, actualmente los grupos antagónicos y fuertes de Carlos Lozano de la Torre y Lorena Martínez Rodríguez se disputan las riendas de su partido, actualmente hecho una ruina.

Con todo respeto… Que si el PRI, PRD, Morena o Movimiento Ciudadano tienen críticas que hacer a la administración de María Teresa Jiménez Esquivel, pues que las hagan, ya que la alcaldesa panista se dijo abierta a recibir todo tipo de comentarios y tomarlos en cuenta, eso sí, siempre y cuando los señalamientos se hagan con todo respeto y apego a la realidad. Y es que en efecto, la oposición no ha dejado de lado la oportunidad de recalcar los fallos de la presidente municipal en sus primeros tres meses de administración, ya que mientras Norma Esparza Herrera, desde el tricolor, reprocha las deficiencias en materia de seguridad pública y la ocurrencia de poner al Ejército Mexicano a patrullar en la ciudad, El PRD y Morena, que no van juntos ni a la esquina, se pusieron de acuerdo para criticar la famosa promesa de campaña de Jiménez Esquivel de revocar a Caasa la operación del servicio de agua, toda vez que tanto el perredista Emanuelle Sánchez Nájera como el morenita Aldo Ruiz Sánchez destacaron el incumplimiento de esto; mientras que por su parte y perdido en la casi inexistencia, el Movimiento Ciudadano comandado por el empresario Jaime Durán Padilla amagó con señalar todo error que se detecte en la gestión de la panista, a ver si es cierto.

Adelantados… O en verdad desconocen el proceso legislativo en el ámbito federal o de plano no tienen otra cosa que boletinar, nos referimos al legislador local Raymundo Durón Galván quien muy al estilo de su jefe, el senador Fernando Herrera Ávila, quiere figurar a diario en los medios de comunicación aunque tenga muy poco que decir; tal es el caso del comunicado remitido ayer en que el diputado panista dice celebrar la tipificación del abigeato como delito, en referencia a que la Cámara de Diputados federal aprobó la iniciativa de su correligionario Gerardo Salas Díaz. Aquí el punto es que a Durón Galván, sus asesores o quien le haga los boletines se le olvidó o quizás desconozca que para que la tipificación del robo de ganado aplique, ésta aún debe ser puesta a consideración del Senado de la República, y ahora sí, si éste la avala, será posible echar las campanas al vuelo, celebrar a lo grande y armonizar las legislaciones estatales para penar con mayor severidad el abigeato. ¿Acaso su jefe Fernando Herrera no le ha dicho para qué sirve la cámara alta?

Adictos al sexo… A pesar de que en días pasados el gobernador Martín Orozco Sandoval había asegurado que el sexo era una de las mayores adicciones en Aguascalientes, el director del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea), René Anguiano Martínez, aclaró que no existen cifras que comprueben dicha afirmación por lo que podría ser imaginación del señor gobernador…

Lamentable. La que sí dice tener cifras que comprueban declaraciones escandalosas es la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), Zaira Angélica González Tirado, quien asegura que entre un 30 y un 40 por ciento de los embarazos que se presentan durante la Feria Nacional de San Marcos son producto de relaciones sexuales entre hombres foráneos y mujeres locales… Así como lo lee, una soberana tontería, eso del incremento de embarazos en la Feria es sólo una leyenda urbana; pero lo que es más grave de la declaración de González Tirado es su prejuicio sobre los foráneos y la candidez con que caracteriza a las mujeres aguascalentenses, porque se dejan embarazar… y esa es la directora del IMMA, triste.

La del estribo. Nos escribe una sentida cartita el regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya, en la que nos acusa de decir verdades a medias y “atacarlo” con una visión partidista, reproduciendo las mentiras “reproducidas en las redes sociales”… Y no, lo que nosotros dijimos es que se integre a los talleres de promoción de lectura para ver si así entiende la información que le proporcionan en la síntesis informativa o lo que nosotros publicamos (ya que tanto dice amar y respetar los periódicos), en su intervención Mesa de Encuentro de los Derechos Culturales en Aguascalientes en la UAA cuestionó si el IMAC cumplía con brindar ese acceso a la cultura ejemplificando con el Museo Refugio Reyes, del que ya se ha informado a la saciedad por qué no funciona y en qué se va a convertir, pero el priista no lo ha querido leer. Si el ataque fuera personal mencionaríamos que, a excepción de la primera presentación de la Banda Sinfónica en la Exedra, ya no se ha vuelto a parar, o replicaríamos los rumores que dicen que lo corrieron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por inepto, o ventilaríamos que constantemente batean sus iniciativas por improcedentes… Entonces, ni personal ni partidista, aproveche el fin de semana y, como nosotros, goce del placer de la lectura. A todos los demás, los esperamos acá el lunes.

