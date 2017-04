HTTP 404 Not Found / La Purísima… Grilla

Error 404. En octubre del ya lejanísimo 2012, Carlos Lozano de la Torre se ufanaba en presentar Aguascalientes como la primera entidad en ofrecer Internet gratuito en todos sus municipios, presumió que Telmex había instalado accesos WiFi en las principales plazas públicas de los once municipios para acceder a Internet con velocidades de hasta 6 megabits por segundo, en la capital la oferta de conectividad gratuita, dijo el priista, estaba disponible en la Plaza de Armas y más de quince puntos, desde la central camionera al andador J. Pani y museos como el Posada o el Descubre, no enlistamos todos los puntos porque casi de inmediato estuvieron inservibles: en 2015, el titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Gonzalo Esparza Parada, prometió que a finales de ese año, Aguascalientes contaría con 540 puntos de internet público, a dos años… no se cumple esa meta, y en lo que se proporciona el servicio falla de gacha manera, tal y como falla en el primer paradero de autobús con iluminación e internet gratuito que ayer inauguró (con bombo y platillo priista) María Teresa Jiménez Esquivel, la alcaldesa anunció los paraderos como una innovadora tecnología, como un programa o política de su administración, cuando esa infraestructura fue aprobada casi al finalizar el trienio de Antonio Martín del Campo, no sólo eso, la infraestructura es concesionada, es decir, empresarios deciden hacer esa inversión a cambio de poder vender publicidad, publicidad que el municipio compra; con Martín del Campo este tipo de paraderos se detuvieron porque desde el Cabildo se insistía en que no se permitiera vender esos espacios a los partidos políticos, al final, se pusieron de acuerdo en el municipio para ser más flexibles; no miente el secretario de Desarrollo Urbano, Adrián Castillo Serna, cuando dice que será el concesionario quien se encargue “de construir, equipar, dar mantenimiento y comercializar los espacios para venta de publicidad para cubrir los costos”, y a eso se refiere María Teresa Jiménez cuando indica que los paraderos trabajarán bajo el modelo de autofinanciamiento y que el Ayuntamiento no habrá de destinar monto alguno para su funcionamiento, ajá, para su “funcionamiento” no, pero el plan de estos paraderos se cimienta en que el municipio compre la publicidad para sus campañas de prevención social, a un precio “adecuado”… las verdades a medias, para no decir mentiras, venden, la idea de que se ofrecerá conexión gratuita a los ciudadanos enriquece la promesa de campaña, lamentablemente, a menos de 24 horas de inaugurado el primer ciberparadero, frente a la UAA, ya mostró el Error 404, pues deja de estar iluminado a partir de las 10 de la noche y de la señal WiFi prometida… nada; ah, sin mencionar que durante el tiempo que funciona, al intentar acceder al servicio, automáticamente, se abre una ventana que obliga a darle Like a la página en Facebook de María Teresa Jiménez… Qué gacho.

Taxipatrulla… También ayer la alcaldesa presentó el programa Taxista Vigilante, el cual inicia con 50 taxistas que reportarán desde su celular y vía Whatsapp situaciones delictivas o situaciones de riesgo, así como deficiencias en los servicios públicos; una medida paliativa ante la falta de personal en el área de seguridad pública pues, tal y como lo ha señalado en numerosas ocasiones el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, hacen falta policías; situación que se podría agravar más durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) cuando casi toda la corporación se concentra en el perímetro ferial, y de todos modos los carteristas hacen su agosto… ¿Será esta una medida urgente ante el rechazo del patrullaje de los militares?, ¿no van a multar a los taxipatrulleros que manejen y usen el teléfono celular? Ups. Pero no nos haga caso, somos pesimistas por naturaleza y nomás andamos fijándonos en los detalles, además, a veces ni nos salen las observaciones, como cuando el año pasado, por estas fechas, creíamos que se iba a poner fea la situación entre los taxistas y los choferes en el perímetro de la FNSM, y sí se puso feo, pero no ahí; así que para no errar, volvemos a señalar que no está de más esperar conflictos en esta zona porque Uber ya se promociona como patrocinador oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2017, de hecho, asegura que está “trabajando de la mano con las autoridades, para mejorar la experiencia de socios y usuarios, haciendo más eficiente la movilidad en la zona”, al grado que llegó al acuerdo con las autoridades locales, sin mencionar si estatal o municipal, para establecer puntos exclusivos para dejar y levantar pasaje… O sea, un sitio de taxis, como sea, Uber ya había hecho lo mismo el año pasado, para seguir saltándose la ley ofrecía llamar a un autor a través de la aplicación prestando un equipo en el stand que tenían en la Feria… Lo mismo, pero igual de ilegal, y a todo esto, ¿dónde está Armando Roque Cruz?

Descanso… Tres semanas han transcurrido desde la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, mismo tiempo en que no se ha dejado ver el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio Augusto López Ramírez, quien seguramente interpretó literalmente aquello del receso legislativo y dicen que ni en su oficina se para. Aunque seguramente el descanso no ha sino únicamente para el plurinominal que le gusta cobrar sin trabajar, sino para sus compañeros legisladores, quienes han dejado de escuchar las quejas del líder del Verde en la entidad. Disfrútenlo mientras dure, porque el 30 de abril iniciará el segundo periodo ordinario y hay Sergio Augusto para rato. Y hablando de descansos, más allá de la actividad ordinaria de las comisiones legislativas, la celebración de las primeras dos sesiones de la Diputación Permanente no han sido nada más que el mero trámite, ya que en éstas prácticamente nada más se ha pasado lista y vámonos, los integrantes de la misma se retiran casi de inmediato. Un poco de esfuerzo no estaría de más.

Rebuzno… De regreso con Sergio Augusto, quien fuera su compañero de bancada en la LXI Legislatura, José Luis Ramírez Escalera, quien tras su penoso paso por la delegación de Semarnat, ahora se ha convertido en el reportero estrella del comunicador exaspirante a la alcaldía capitalina, Alberto Viveros Lozano, en su sitio web de noticias, no obstante las intervenciones del ecologista en dicho espacio, al igual que en su momento en el Congreso, han dejado mucho que desear, en particular la crítica que hace a la inversión que hiciera el gobierno de Carlos Lozano de la Torre para crear la sala de conciertos del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, misma que será la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y que al exdiputado no le pareció que se destinen recursos para la difusión de la cultura y las artes. En fin, la cosa es hablar de lo que no se sabe. Afortunadamente en su siguiente intervención Ramírez Escalera poco lució y se guardó sus opiniones donde no estorben, toda vez que en la entrevista que el ecologista realizó a Luis Armando Reynoso Femat, apenas aparece a cuadro y poco se escuchan sus intervenciones, que sinceramente, no valen la pena porque con un discurso de político en campaña, José Luis Ramírez se exhibe como un ignorante en materia de desarrollo cultural y la obligación que tiene el Estado en este rubro, pero como criticar por criticar les funciona a los verdes, pues se va de lengua contra la sala de conciertos… en fin.

La del estribo. Francisco Ruiz López criticó lo declarado por el hermano plurinominal, Iván Sánchez Nájera, quien advirtió que eliminar el subsidio privado a los partidos políticos daría pauta al uso de dinero ilícito. El presidente estatal de Coparmex señaló que tan solo en este año, los partidos recibieron 42 millones de pesos del presupuesto estatal, por lo que consideró indignante que mientras se recorte el gasto en los rubros de salud, deporte y cultura, a las instituciones no se les tocó un pelo a pesar de ser opacos en el ejercicio de los mismos, sin dejar de lado que no han logrado incentivar a la sociedad a participar democráticamente, porque cada elección es menor el porcentaje de los ciudadanos que emiten su voto. “¿Que no son los partidos políticos o deberían ser los dignos representantes de la sociedad? Por muchos años los partidos de oposición funcionaron con recursos privados. Y fue entonces cuando sí eran estos más cercanos a la ciudadanía”, manifestó. Ruiz López reiteró que es necesario que se les quite a los partidos políticos las prerrogativas en periodos no electorales y en los años en los que sí haya elección, los recursos se otorguen dependiendo del número de votos obtenidos en la elección anterior. Nuestro Paquito Ruiz confunde gimnasia y magnesia, pero bueno… ya le contestará el diputado perredista y a ver de a cómo sale el kilo de aguacates.

