Las sobras del PRI / La Purísima… Grilla

Estas ruinas que ves… Ahora que la exdiputada María de los Ángeles Aguilera no tiene nada qué hacer, está más que puesta para ser la sucesora de Norma Esparza Herrera al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y es que ese ocio ella misma lo reconoció toda vez que dijo que con eso de que la notaría que le regaló Carlos Lozano de la Torre está suspendida, en definitiva no tiene nada más en qué ocuparse: “En un momento pensé dedicarme tranquilamente a mis actividades profesionales, pero como no se me deja dedicarme a mis actividades, pues entonces debo mantenerme ocupada, lo que me da oportunidad de seguir trabajando por Aguascalientes. Y sí, sí me interesa estar dentro de la dirigencia estatal”. Ya veremos qué ocurre primero, si le liberan su notaría a la exlegisladora para que por fin se ponga a trabajar en lo suyo o si Enrique Ochoa Reza se digna a mandar al esperadísimo delegado que tendrá la tarea de encabezar el proceso de renovación de la dirigencia estatal del tricolor; por lo pronto, el dirigente nacional priista anda ocupadísimo en su pleito personal con Andrés Manuel López Obrador, a quien intenta noquear antes del 2018, parece que le importa más eso que las elecciones de este año; la táctica priista está abocada a eso, no pierde oportunidad Ochoa Reza de intentar pegarle al morenita mayor, más incluso que halagar a Alfredo del Mazo; así que quienes esperan el nombramiento del delegado, bien pueden elegir un asiento cómodo, como para dos meses, pues en la lista de prioridades Aguascalientes no está en los primeros lugares, además, el delegado que impongan desde el centro, sólo vendrá a validar lo que opinen los dueños de las ruinas que es hoy el PRI, ¿Carlos Lozano o Lorena Martínez?, si se va con la finta de lo declarado por María de los Ángeles Aguilera podría parecer que el tricolor sigue en manos del ex gobernador priista, pero, no deje de considerar que la ex candidata a la gubernatura, aunque esté en Veracruz, sigue teniendo una fuerte influencia en la entidad, y ya tiene pensado quién sustituirá a Norma Esparza Herrera, por lo menos eso le dijeron al grupo de priistas espontáneos que le fueron a ofrecer a Enrique Rangel Jiménez para que llevara las riendas del priismo en Aguascalientes, mismos que recibieron un rotundo: ahorita no, joven, ahí será para la otra; ¿estará pensando Lorena Martínez en dejarle el PRI a María de los Ángeles Aguilera?, considere que al final del sexenio anterior, Carlos Lozano de la Torre terminó peleado con todo mundo, que ya no atendió los consejos de Javier Aguilera García, al grado de correrlo de la jefatura de gabinete, y que María de los Ángeles Aguilera Ramírez, si bien fue derrotada por Arlette Muñoz, durante la campaña hizo muy buenas migas con el equipo lorenista, hay cariño, pues.

¿Funcionan?… Y ya que mencionamos a Lorena Martínez, inevitable hablar sobre las fotomultas, porque de nuevo está sobre la mesa la decisión de echarlas a andar. Sobre el tema hay dos hechos: durante el año que el esquema operó en la capital de Aguascalientes sí se logró una notable disminución de percances viales originados por el exceso de velocidad; sí, los dispositivos operaron al margen de la legalidad, toda vez que ni la Ley de Vialidad del Estado y mucho menos el Reglamento de Tránsito del municipio contemplan que un dispositivo electrónico esté facultado para emitir infracciones. Además hay un supuesto: que existieron irregularidades en la adquisición de los fotorradares, además de un miedo: que la aplicación del programa costará muchos votos menos al partido en el poder que lo implemente. De ahí que con una tibieza espeluznante y de frente a los números que probaban la eficacia en la disminución de accidentes, la administración de Antonio Martín del Campo prefirió lavarse las manos y promover insulsas campañas de prevención, mismas que hoy siguen debajo de los puentes que María Teresa Jiménez Esquivel quiere “dignificar”; los panistas saben bien cómo escurrir el bulto con el tema de las fotomultas, con todo y que no es año electoral en Aguascalientes, ante la propuesta de instalar de nuevo esa medida, seguro veremos brillantes ideas preventivas por parte de la administración municipal, sin importar que sigan en aumento los accidentes viales porque nos negamos a respetar los límites de velocidad.

Útiles… Aunque a los morenitas más ortodoxos no les guste, el hecho de que oportunistas del PRD, PRI u otros partidos políticos se estén sumando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador por la presidencia de la República se puede traducir en que quizás la tercera sea la vencida para el tabasqueño, ya que independientemente de que si perfiles locales como Lenin Ruelas se unan a Morena, o el priista renegado Gregorio Zamarripa Delgado le eche porras al izquierdista, lo importante es que estos personajes si bien no suman calidad, sí aportan cantidad, es decir, pueden atraer importantes estructuras del tricolor que a fin de cuentas se traducen en votos, que es lo que sirve para ganar elecciones. Entonces que no nos sorprenda que así como Gregorio Zamarripa salió a reconocer las posibilidades de Andrés Manuel, salgan otros priistas y hasta perredistas a hacer lo propio, aunque hay que recordar que el plurinominal perredista Iván Sánchez Nájera ya reconoció en el tabasqueño a un buen candidato, cosa que por cierto no ha hecho su hermano Emanuelle Sánchez Nájera, quien recordemos, es más apegado al cacique nacional del sol azteca, Jesús Ortega Martínez, quien ni en pintura puede ver al líder de Morena.

En cintura… Tal parece que ahora sí se va cumplir la Ley General para el Control del Tabaco, pues según el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Issea), Octavio Jiménez Macías, se cansó de que dicho marco jurídico haya sido letra muerta prácticamente desde su creación; apenas la semana pasada la directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez, estuvo de visita en Aguascalientes para revelar cómo es que, desde que sí se aplica esta respectiva ley en la Ciudad de México, han bajado en 19 por ciento la proporción de infartos… y así como el Issea y su director, José René Anguiano Martínez, quiere poner en cintura a los bares, también debería darle sus buenas nalgadas al director del Hospital Miguel Hidalgo, José Basilio Romo Velázquez, quien aseguran, ha sido negligente e incluso permite la violencia médica en el nosocomio más importante del estado.

Sorpresa… Si hacemos caso a las declaraciones del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congresito, Jaime González, hoy soltará la bomba desde el Órganos Superior de Fiscalización y nos enteraremos a quién de la administración pasada le pusieron el ojo encima. De acuerdo a información que los columnistas consentidos de los blanquiazules difunden, el golpe irá contra Carlos Penna Charolet, aunque en realidad quisieran involucrar al encargado de la Secretaría de Finanzas con Lozano de la Torre: Alejandro Díaz Lozano, quién sabe; igual en esa anunciada sorpresa lo único que incluyan es una investigación a la administración de Antonio Martín del Campo, pues desde la llegada al OSF de Sergio Escalante, la verdad es que poco se ha movido y no se ve que tengan muchas ganas de ponerse a hacer su chamba.

La del estribo. Para quienes le buscan tres pies al gato, ayer domingo, el PAN volvió a mandar un mensaje clarísimo sobre quiénes encabezan los grupos que reparten el pastel y cómo se han atrincherado, la ratificación de Paulo Martínez como dirigente del Comité Estatal es obra de Martín Orozco Sandoval, mientras que la elección del candidato de unidad, José Juan Sánchez Barba, como nuevo presidente del Comité Directivo Municipal blanquiazul, anuncia que el equipo de María Teresa Jiménez ya va construyendo algo, de hecho, Sánchez Barba dejó muy claro que entiende qué es lo que no se debe de hacer, pues para argumentar que fuera candidato único, señaló en su discurso que “La regresión al poder del sistema corrupto del PRI dejó en el panismo una profunda lección histórica que no debemos olvidar: la desunión es el pasaporte directo a la derrota”, pues ahí está, más claro imposible. A ver si quienes ahora levantan las migajas entienden.

@PurisimaGrilla