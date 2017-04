Miénteme más / La Purísima… Grilla

Canto del gallo. Como Pedro con Jesús, ya instalado en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, el impuesto Sergio Escalante desconoció a quien alguna vez fuera su empleador y amigo, ante los micrófonos de los amigos de la prensa dijo “Desconozco qué está pasando con Solano”. Eso ocurrió el 7 de marzo, Escalante se deslindó tres veces de quien fuera el titular del OSF, Arturo Solano, a pesar de que todo mundo sabe que había trabajado con él, no dudó en señalar: “Mi relación es exclusivamente técnica y lo que ha sucedido lo he visto en los diarios. Desconozco qué está pasando y la Comisión de Vigilancia es quien ha dado seguimiento y ello compete a ellos. Nuestra función es fiscalizar los organismos públicos e informar a la ciudadanía”.

–Para usted, ¿Arturo Solano hizo un buen papel al frente del Osfags?

–No soy yo para juzgarlo, sino la Comisión es la responsable.

Sergio Escalante insistió en que dejó de laborar en el Órgano Superior de Fiscalización en el año 2015 desconociendo las acusaciones sobre supuestas irregularidades financieras de su antecesor, envalentonado por el consenso entre los diputados gracias a las argucias de la mayoría panista, el titular del OSF juró que iba a hacer un trabajo pro-fe-sio-nal, “la ciudadanía exige que ya basta de tanta corrupción y la encomienda es vigilar los recursos para que se apliquen de manera eficiente y es lo que vamos a hacer”. Ajá, sí, se lavó las manos, se sacudió el polvo de su antecesor y pidió que se le permitiera demostrar el enorme compromiso que tiene, peeeero, no contaba que en el afán de expiar al chivo, el diputado Jaime González de León, primero a través de una filtración y seguido de una rueda de prensa, presumiría los resultado de la auditoría realizada al OSF sobre el ejercicio 2016 y, más allá de las dudas ya expresadas sobre ese documento por los diputados Citlalli Rodríguez y David Najera Moreno, González de León al ventilar el informe incumplió con la normatividad interna del Poder Legislativo, por lo que podría ser sujeto de sanción por el Pleno del Congresito, pero no sólo eso, evidenció que Sergio Escalante Jiménez mintió a la Comisión de Vigilancia y al Congreso del Estado, al ocultar relación de negocios con Arturo Solano López, debido a que le arrenda a éste un bien inmueble ubicado en la Calle Lagos de Moreno Número 114, Fracc. Bosques del Prado Sur, contrato del cual no tiene conocimiento el Congreso, y que de haberse conocido resultaría prueba suficiente para impedir el nombramiento de Escalante Jiménez como auditor superior del estado, por carecer de independencia y objetividad en el ejercicio de su función como lo establece la Ley de Fiscalización Superior en su artículo 127 fracción I, lo cual compromete la credibilidad a que debe someterse en su función. Escalante Jiménez debió abstenerse de participar en la convocatoria para seleccionar al auditor superior por existir hechos, situaciones o relaciones (como es el caso) que impedían su independencia vulnerando su imparcialidad, además de concurrir circunstancias que influyen sobre su juicio, existiendo duda razonable sobre su independencia y objetividad; debiendo excusarse por ocurrir impedimento personal para ejercer sus funciones de manera imparcial, como lo consigna el artículo 129 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, pero si las sagradas escrituras ponen como ejemplo de amistad y devoción a Pedro, pues a Sergio Escalante se le ha de hacer fácil mentir descaradamente y sentir que ha cumplido con el simple hecho de negar a su amigo Arturo Solano. Y, bueno, el Congreso del Estado tiene la oportunidad de corregir la falla, ya que contra las determinaciones en materia de impedimentos, excusas y recusaciones no procede recurso alguno, pero… pues estamos en Feria y cuando regresen a trabajar, ya dijeron que se van a ocupar de temas de vital trascendencia, como planear la fiesta para que todos puedan ir por la reelección.

Es que somos muy pobres… ¿En verdad alguien cree en que sea positiva aquella estrategia de Morena de sortear sus candidaturas? Sin irnos tan lejos, la respuesta la tenemos en Aguascalientes y se llama Alejandro Mendoza Villalobos, diputado plurinominal por el partido de Andrés Manuel López Obrador, quien ha resultado todo un estuche de monerías y no precisamente por su trabajo legislativo, nivel de debate o capacidades para hablar en público, sino por sus tropiezos y conflictos. Así, el diputado morenita que en su haber lleva una sola iniciativa, que ni siquiera se le ocurrió a éste, ha bailando entre los dos bandos de Morena Aguascalientes al abandonar a Nora Ruvalcaba para sumarse al grupo antagónico de Aldo Ruiz. Ahora resultó que el diputado, cuyo sueldo mensual es cercano a los 50 mil pesos, está inscrito en el programa Prospera, de Sedesol, por lo que tanto éste como otros integrantes de su familia recibían apoyos sociales que deberían ser dirigidos a personas de bajos recursos económicos. Según el padrón de dicha dependencia federal, Mendoza Villalobos es beneficiario como habitante de la comunidad de El Rayo, Pabellón de Arteaga, cuando en realidad el legislador tiene su domicilio en la cabecera municipal de San Francisco de los Romo, municipio que el plurinominal anhela gobernar. Por cierto que el morenista tiene en su haber por aquellos rumbos de San Francisco de los Romo otro asunto pendiente, se trata de un conflicto legal con una vecina de la zona, misma que vendió hace algunos años al hoy diputado un predio, el cual Mendoza Villalobos nunca liquidó, al grado de optar por pagar parte de su adeudo con algunas cabezas de ganado además de un vehículo, el cual entregó a la vendedora del predio sin factura, ante lo cual y al no costear el total del monto pactado, ésta no firmó la escrituración, lo cual derivó en que Mendoza Villalobos demandara a la vendedora, querella cuyo expediente es 1556/2014, que al final no fue admitida por el Juzgado Civil. A ver si ahora el diputado sacrifica un par de meses de su sueldo y liquida sus deudas. Hasta ahora, lo único que tiene Morena de izquierda en Aguascalientes, es que en la designación de su dirigente estatal y diputado ha empezado con el pie izquierdo.

Deja abajo… Decía Gustavo Báez Leos que cuando dejara de ser presidente de la mesa directiva del Congreso iba a tener más tiempo para dedicarse a otros asuntos legislativos, y en parte lo ha hecho: ya presentó una nueva iniciativa relacionada al tema electoral, además de que organizó una conferencia sobre migración denominada “Efecto Trump” misma que fue impartida por Paola Nadine Cortés, especialista en el ámbito migratorio y de relaciones internacionales, oriunda de Aguascalientes y que sin embargo ha consolidado su carrera profesional en Argentina, país donde radica. En fin, el punto es que minutos antes de iniciar la ponencia, Báez Leos avisó que no podría asistir a la misma (ay, fiesta bonita). Espantosa equis para el panista.

Ejemplo de organización… Si algo le tienen que envidiar los demás partidos políticos al Partido de Acción Nacional (PAN), es su magistral nivel de organización, y es que son tan organizados que son capaces de hacer todo tipo de peripecias al mismo tiempo como si fueran unos pulpos con muchos brazos; por ejemplo: tal parece que el exalcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López ha logrado mover los hilos de tal forma que pese a no ser más el presidente y de hecho trabajar en la administración de María Teresa Jiménez Esquivel, su familia aún tiene mucho poder ya que la jefa de Gabinete (puesto único en el estado), es su esposa: Liliana Coronado Chávez, quien dicen, además tiene sometido al pobre del alcalde del municipio conurbado, Noel Mata Atilano… esperamos que por andar manejando tantas cosas Arámbula López no se atrase en sus labores para la administración de la capital, donde tiene varios pendientes, como aclarar cuentas no muy claras que heredó el anterior presidente del municipio, Antonio Martín del Campo.

Sorpresa. Si bien no han sido confirmados por el personal a su cargo, se desataron rumores acerca de cambios en el gabinete estatal y que serían, supuestamente, los titulares del Hospital Hidalgo y del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Basilio Romo Velázquez y René Anguiano Martínez, los primeros en dar cuenta de ello. Incluso se especuló que este último renunciaría por iniciativa propia, a consecuencia de problemas de salud. Por cierto, luego de que en las redes sociales se dijo que el gobernador, Martín Orozco Sandoval, había ido al Hospital Hidalgo de forma sorpresiva y sin una cita de por medio, comenzó a especularse sobre su salud y hubo quienes incluso aseguraron que había sido internado; sin embargo, la mañana de ayer sus colaboradores desmintieron esta versión y aseguraron que la visita sorpresa fue una verificación, posiblemente a partir de señalamientos en contra de los funcionarios del sector salud.

La del estribo. Nomás por darle seguimiento y que sí quede huella, que sí que sí, el Gobierno Federal está revisando y analizando los documentos que integrarán la solicitud formal de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y ésta podría presentarse la próxima semana ante las autoridades de Guatemala; que no se nos olvide, para que no ocurra como con el otro ex gobernador priista, este de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de quien ayer se anunció que será extraditado de Italia a Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, que alcanzan penas de hasta dos cadenas perpetuas y 90 años de prisión. Y ahora sí, ya nos vamos a la Feria y nos leemos el lunes, buen fin de semana.

