Mire al pajarito / La Purísima… Grilla

Say cheese. Para ser de un partido “muy de izquierda”, como aseguró Jesús Morquecho Valdez, diputado de Encuentro Social, sus prácticas son muy de priista, pues le basta aparecer en la foto, ayer como parte del Seminario Internacional de Educación Artística se realizó un primer encuentro entre los representantes de las instituciones encargadas de la difusión y promoción cultural en la entidad, el decano del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA, José Luis García Rubalcava, convocó a los titulares del ICA, IMAC, Cabildo capitalino y Congreso, pero al presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Morquecho Valdez, le dio flojera presentarse a la discusión, ¿para qué?, si ya se había tomado la foto en la inauguración, lo que queda claro es que el de Encuentro Social sólo está al frente de esa Comisión gracias a su negociación en lo oscurito con la mayoría panista, y que al sumarse al grupo parlamentario del blanquiazul se le benefició con ese encargo, para el que no ha presentado ni una sola propuesta y, en cambio, sí ha hecho varias declaraciones disparatadas sobre el tipo de educación que se debe de dar en las escuelas públicas. Que Jesús Morquecho dejara plantados a los estudiantes de la UAA y evadiera el diálogo con otros funcionarios deja en evidencia que del tema cultural sabe poco y mal.

Iniciación. Ayer también, quien se fue con los ojos de plato, es decir, gratamente sorprendida, fue Lidia Camacho Camacho, directora general del INBA, pues cuando el Gobierno Federal propuso operar Escuelas de Iniciación Artística Asociadas, el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través de Claudia Santa-Ana, propuso que tres de estas escuelas comenzaran operaciones en las Casas de la Cultura de Tepezalá, San José de Gracia y Rincón de Romos; no sólo la entidad está atrayendo esos programas para enriquecer la oferta, además, lo que la titular del ICA está logrando es recomponer la relación de las autoridades culturales con la comunidad artística, que tan maltrechas dejaron Dulce María Rivas Godoy y Martín Andrade, así lo confirman los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, quienes han conformado un consejo para establecer un diálogo directo con los funcionarios del ICA; también ayer lo señaló el fotógrafo Jorge Camarillo, durante la inauguración de la exposición colectiva Luvina (tributo a Juan Rulfo), al mencionar el crecimiento de actividades durante la Semana de la Fotografía Estenopeica… y ya que lo mencionamos, no se pierda esta exposición en el Centro Cultural Los Arquitos.

No me ayudes, compadre. Siendo sinceros, después de los 100 primeros días de la administración de Martín Orozco, si bien se puede criticar que persiste la idea de un vacío de poder, al menos en el área cultural, sí se nota el trabajo que se está haciendo; como también se nota en el municipio capital, a lo que ayudó la continuidad del proyecto encabezado por Alejandro Vázquez Zúñiga, pero que no cuenta con el respaldo del regidor que encabeza la Comisión de Cultura en el Cabildo, Netzahualcóyotl Ventura Anaya, quien ayer sí asistió a la Mesa de Encuentro de los Derechos Culturales en Aguascalientes en la UAA, pero nomás a hacer bulto y emprenderla de nuevo contra el IMAC, con un discurso igual de ramplón que el de José Luis Ramírez Escalera atacando la nueva sala de conciertos, el priista dedicó su tiempo a preguntar sobre una de las instalaciones, una, del IMAC, pasando por alto que ya es público el destino que se le dará al inmueble, habrá que integrar a Netzahualcóyotl Ventura a los talleres de promoción de lectura, a ver si así le da una leidita a la síntesis informativa, porque de nuevo volvió a hacer el ridículo, pues en la mesa que despreció Jesús Morquecho, todos los participantes (nos faltó mencionar a Javier de Jesús Velasco Alarcón de la Universidad de las Artes), al menos plantearon una idea acerca de lo que se debe hacer para la promoción y difusión de la cultura desde las instituciones. Viéndolo bien, para hacer esos papelones, le hubiera convenido más al priista Ventura Anaya recular, perdón, excusarse porque no tiene nada que decir.

La casa no pierde… Ante la propuesta del Partido Nueva Alianza de que las licencias de conducir en el estado se emitan sin una fecha de caducidad, ha dejado de manifiesto que en verdad la emisión de este documento no es otra cosa que un mecanismo recaudatorio, argumento mediante el cual la legisladora Estela Cortés Meléndez insiste en replicar por ejemplo, lo efectuado en el estado de Puebla, donde se emitieron licencias sin fecha de caducidad. Tomando en cuenta precisamente lo llevado a cabo en el referido estado, gobernado por el PAN, cabe destacar, la pérdida para las arcas estatales no pareció ser mucha tal y como se teme ocurra en Aguascalientes, toda vez que en primera: en Puebla la emisión de este tipo de licencias se abrió únicamente durante un año, es decir, si el ciudadano quería su licencia sin vencimiento tenía que ponerse las pilas y tramitarla durante el plazo establecido, culminado éste, volvería el esquema tradicional. Otra cosa: el costo de la licencia permanente es superior al del documento con vencimiento, ya que mientras el de 3 años de vigencia cuesta durante 710 pesos, la permanente 2 mil 130, considerablemente más. Y aunque se puede pensar que es un pago único, hay que recordar que el extravío de este documento es tan común que obviamente al buscar su reposición se tendría que erogar el gasto de nueva cuenta. Entonces ya veremos de qué manera se las gastarán los legisladores de Aguascalientes para en caso de que la propuesta sea aceptada, cosa que no es muy probable, se busque la forma de inflar el precio de la licencia permanente, considerando que actualmente el documento con vigencia de seis años cuesta 765 pesos, obvio el que carezca de caducidad costará mucho más. Aunque eso sí, la gran ventaja sería evitar el engorroso trámite de renovar el documento.

Vándalos… Al Jardín de San Marcos en los últimos años le ha tocado padecer diversas desventuras: daños causados por una casa del terror instalada por conocido locutor acusado de lavado de dinero, ruptura de su balaustrada a causa de percances viales, suciedad extrema por excretas de palomas, etcétera. Ahora, a escasos días de arrancar la Feria Nacional de San Marcos, el sitio histórico nuevamente ha sido atacado por el vandalismo, según lo señaló Héctor Eduardo Anaya Pérez, secretario de Servicios Públicos de la Capital, quien de plano señaló que ya no hay respeto por los monumentos históricos, toda vez que de tal ataque perpetrado el pasado fin de semana tres piezas de la balaustrada resultaron afectados.

Si no es ahora… Si bien el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el panista Fernando Herrera Ávila, aseguró que en marzo quedaría conformado el Tribunal Electoral local, es fecha en que la Junta no ha presentado la terna correspondiente al pleno de la Cámara de Senadores para su posterior aprobación. A inicios del mes pasado, se dio a conocer que son 20 los que participan en el proceso de selección de magistrados electorales. Si no se da continuidad al procedimiento a la brevedad, es probable que las elecciones presidenciales de 2018 nuevamente recaigan sobre la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, como en el pasado proceso electoral. Básicamente, lo que manda a decir Herrera Ávila es que esperemos sentados, porque al igual que con el fiscal anticorrupción, seguirán culpando al PRI de la falta de consensos.

La del estribo. En un capítulo más del teléfono descompuesto entre el gobierno de Martín Orozco y la administración de María Teresa Jiménez, ayer el secretario de Gobierno estatal, Javier Luévano, aseguró que el Ejército no tendrá presencia en el perímetro de la Feria Nacional de San Marcos. A ver ahora con qué salen en el municipio.

