Otra vez la burra al trigo / La Purísima… Grilla

Avísenle… El presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado sigue esperando el acuerdo legislativo que contiene los resultados generados por la auditoría realizada al ejercicio financiero 2016 del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), así como las acciones a seguir a partir de tal información, por lo que David Nájera Moreno, quien ostenta tal cargo, reclamó que no se le haya tomado en cuenta ni siquiera para estar presente al hacer pública tal información: “No conocemos el dictamen de una supuesta auditoría que se hizo, no han informado a la Diputación Permanente esa comisión, en consecuencia, está incurriendo en una irresponsabilidad. En primera es la presidencia de la permanente, o en su momento, el presidente del Congreso quien debe tener el conocimiento; enseguida, por supuesto que debe ser el órgano responsable que es la Contraloría, que es la facultada para decir si hay elementos para proceder y encausarlos a la Fiscalía o al órgano que corresponde”, se quejó el por dos semanas más, presidente del Congreso del Estado.

Recurrente… Continuando con la predecible revelación que significó la famosa auditoría, si bien “para no entorpecer las investigaciones”, fueron revelados pocos nombres de los aviadores detectados en el OSF, sí destacó un personaje conocido, no tanto por su trayectoria profesional, sino por su parentesco con cierto político de nombre Guadalupe Ortega Valdivia, quien fuera presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así pues, el hijo de éste, Carlos Fernando Ortega Tiscareño, apareció como una de las personas que cobraron sin trabajar en la gestión de Arturo Solano López, siendo la del OSF la segunda lista en la que Ortega Tiscareño aparece, basta recordar a los beneficiarios de concesiones de taxi al cierre del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, donde el hijo de Guadalupe Ortega figura con el taxi número 4197. El fiscal, René Urrutia de la Vega, reiteró que no hay denuncias presentadas por el actual gobierno a cargo de Martín Orozco Sandoval contra exfuncionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre. Sin embargo, reconoció que sí hay varios excolaboradores del priista denunciados por otros excolaboradores durante el sexenio anterior; aunque no se aventuró a especificar el número de denuncias en trámite, aseguró que estas fueron interpuestas a partir de 2012. Aunque no abundó tampoco los delitos por los que se les acusa, hay que recordar que en pasados días el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Miguel Ángel Martínez Berumen, reveló que se trata de mal manejo de recursos públicos. La pregunta surgió de las declaraciones del dirigente estatal del PAN, Paulo Martínez López, quien aseguró que sí se interpusieron denuncias e incluso reveló que algunas estuvieron entrampadas con el anterior fiscal, Óscar Fidel González Mendívil; ya que la administración de Orozco Sandoval no será tapadera del anterior gobierno priista.

Otra vez la burra al trigo. Sólo dos días después de que el gobernador declarara que no hay ninguna línea a favor o en contra del panista Luis Armando Reynoso Femat ni de nadie, el ex gobernador panista fue absuelto por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del delito de peculado por la venta irregular de la reserva territorial Morelos II, por la que en 2015 el Juzgado Primero de lo Penal lo sentenció a dos años y tres meses de prisión, así como a un año de inhabilitación del servicio público y el pago de la reparación de los daños al erario por un millón 983 mil 380.78 pesos. Los magistrados de la sala presidida por Fernando González de Luna -a quien Reynoso Femat ha acusado reiteradamente de operar en su contra junto con Carlos Lozano de la Torre– acordaron de manera unánime que no se pueden comprobar las acusaciones del entonces presidente de la junta del Instituto de Vivienda del Estado, a la que también pertenecían Alberto Serna Dávila, Juan Ángel José Pérez Talamantes, Raúl Gerardo Cuadra García, Ricardo de Alba Obregón, Luis Gerardo del Muro Caldera, Víctor Manuel Leyva Reyes, Pablo Giacinti Olavarrieta, Jaime Eustacio Álvarez Flores y Beatriz de Lourdes Cañizo Cosío.

Dimes y diretes… “Nosotros sólo estamos para evitar delitos, no para juzgar” es la respuesta que da el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, cuando se le cuestionó sobre los recientes intentos de linchamiento que han ocurrido en la ciudad de Aguascalientes ante la aparente falta de resultados que tiene el Sistema Penal Acusatorio, pero también fue lo mismo que respondió cuando se le cuestionó el día de ayer sobre la falta de detenidos por intentar agredir a un menor de edad esta semana por ser un presunto delincuente, con lo cual no dejó muy clara su posición… quien ha dejado más que claro que de rechazo exacerbado a todo lo que realiza el municipio es el regidor Netzahualcóyotl Ventura, quien este miércoles presentó ante la contraloría municipal una denuncia por la supuesta adquisición irregular de cinco camiones compactadores por parte del municipio al no someterse su compra a un adecuado proceso de licitación, lo que podría hacer que estas unidades no hayan sido ni las mejores ni las más baratas.

La del estribo. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Nuestro penpal Netzahualcóyotl Ventura no tardará en manifestarse a través de una misiva (que conste que no dijimos cartita) para victimizarse porque hoy los poderes fácticos destacaron la respuesta que el Ayuntamiento le dio a su denuncia sobre las supuestas irregularidades cometidas en la compra de los camiones recolectores, el regidor priista se podrá seguir inventando enemigos, pero lo único cierto es lo balines que son sus denuncias y cómo estos pasos en falso evidencian que lo único que tiene en mente es tener los reflectores encima, así, ni cómo ayudarte, compadre.

