Pide PRD que diputados puedan reelegirse por otros partidos políticos

Exigen eliminar la posibilidad de reelección de plurinominales

Reformas al Código Electoral deben contemplar la revocación de mandato

Dentro de las reformas al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en las cuales ya trabaja el Congreso local, mismas que irán enfocadas a reglamentar la reelección inmediata de diputados, debe de existir la apertura para que todo legislador que aspire a continuar en el cargo pueda contender por otro partido político o de manera independiente, propuesta abanderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyo dirigente estatal, Emanuelle Sánchez Nájera, se manifestó al respecto.

“Tienen la intención de extraer la cláusula desde el nivel federal y traerla a nivel local respecto a que un representante popular no pueda postularse más que por el partido político que lo llevó al cargo; nosotros sostenemos que esta postura lo que hace es premiar la lealtad del servidor público hacia el partido y no hacia la ciudadanía (…) si este punto es eliminado provocaría que el diputado pueda votar en consecuencia de lo que cree correcto, porque no pesaría sobre sí mismo el yugo de decir que si no lo hace como lo indica la bancada no podría después contender, eso es lo que se está jugando (…) el miedo que tienen es a que se empiece a desmantelar su partido político, lo que ellos ven como crisis el PRD lo ve como oportunidad”, indicó Sánchez Nájera.

El dirigente perredista destacó que esta fuerza política además pretende eliminar de la propuesta la posibilidad de que todo diputado por representación proporcional puede aspirar a mantenerse en su cargo por la misma vía, “un plurinominal no debe de reelegirse, ya que es la representatividad del voto ciudadano hacia un partido, no hacia el trabajo del algún personaje, por ende no hay manera de justificar que un plurinominal pueda ser reelecto; esto abonaría a que la burocracia de los congresos esté controlada desde los partidos políticos, no estamos listos para eso (…) basta ver el caso del Partido Verde en Aguascalientes, nadie tiene duda de que si un plurinominal se puede reelegir ya sabríamos quién sería su siguiente diputado”.

El dirigente perredista lamentó que ante la urgencia de reformar la normatividad electoral, no se pretenda abordar modificaciones a fondo a la misma, entre las cuales destacó la revocación del mandato, “Lo lamentable de esta legislatura es que se ha dedicado a resolver temas cuando les llega el plazo (…) hubo tiempo para que se hiciera de manera correcta. Esta reforma por sí sola no le sirve de gran cosa a la gente, se tiene que fortalecer con un sistema de revocación de mandato, con un sistema de rendición de cuentas (…) el endurecimiento de penas de peculado, que en Aguascalientes no es un delito grave”.

Emanuelle Sánchez Nájera explicó otra posible propuesta del PRD al respecto, que no obstante indicó, no será posible realizar, “Quien decidiera reelegirse no debiera separarse del cargo, porque su mayor carta de presentación debiera ser su trabajo, pero como no existen aún esas condiciones, entonces nos vamos al de la igualdad contra todos y vamos a buscar la separación del cargo”.