Yo pisaré las calles nuevamente / La Purísima… Grilla

Consenso. El jueves 6 el Senado ratificó a Paloma Merodio Gómez como vicepresidente del Inegi, ya no hay nada que hacer, sin embargo, un grupo de organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en contra la designación de la candidata de Enrique Peña Nieto, como le comentábamos antes, no se cuestiona la capacidad de Paloma Merodio, pues no ha sido puesta a prueba, se indica que fue elegida a pesar de no cumplir los requisitos legales y que mintió al presentar su currículum; a la protesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Cómo Vamos, México Evalúa, y Oxfam, unen más de cien firmas de connotados investigadores y académicos, como Sergio Aguayo, Soledad Loaeza Tovar, Lorenzo Meyer, Andrew Paxman y Ricardo Raphael… ¿Pasará algo?, sinceramente lo dudamos, a pesar de que les mintió en la cara, dos de los tres senadores de Aguascalientes votaron por ella: Miguel Romo Medina y José de Jesús Santana García, a diferencia de Fernando Herrera Ávila; eso sí, Emilio Gamboa Patrón avaló a Paloma Merodio, ¿entonces, quién lleva las riendas de la Junta de Coordinación Política del Senado?, porque tras el resultado de la votación, a Santana García le espera, al menos, un jaloncito de orejas, peor aún, ¿ahora cómo le creemos a Fernando Herrera que es culpa del PRI que no se nombre aún fiscal anticorrupción, si no logra consenso con los senadores de su propia bancada?

Ya, ya, Yarrington. Y en más noticias relacionadas con el Inegi, ayer la PGR informó que Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue detenido en Florencia, Italia. La PGR se tardó cuatro años en atrapar al exmandatario acusado de lavado y narcotráfico, quien empezó su carrera delictiva en Aguascalientes, cuando era director operativo de Reubicación, del Inegi y se rumoraba que pedía una tajada a los trabajadores que se trasladaron de la hoy Ciudad de México a esta capital, considerando que fueron más de 3 mil trabajadores con sus familias, de pesito en pesito se llena el puerquito, que en el caso de Yarrington, más que cochinito, fue un rancho, pues en los pasillos del Instituto se rumoraba que tenía una propiedad a la que le había puesto como nombre un número de cuatro cifras, algo así como el 2400, número que corresponde a Materiales y artículos de construcción y de reparación, de acuerdo al Clasificador por objeto del presupuesto… Pero la explicación de esa propiedad es un problema menor para Tomás Yarrington, pues por lo que tiene que responder es que después de gobernar Tamaulipas de 1999 a 2004, se le siguió vinculando con el narcotráfico, de hecho, una investigación estadounidense lo vincula con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos a través del Puerto de Veracruz de 2007 a 2009. De acuerdo a la PGR, la detención “se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros”, La PGR ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien o quienes proporcionaran información veraz y útil para la localización, detención o aprehensión de Tomás Yarrington, quién sabe a quién le vayan a tocar, de lo que sí estamos seguros, es que cuando se le pregunte a la Procuraduría sobre la captura de Javier Duarte de Ochoa, bien nos podrán decir que ahí para dentro de cuatro años. Así que no es para echar las campanas al vuelo.

Volados… Como tampoco es señal de cambio el que la Fiscalía General de Aguascalientes y su nuevo titular René Urrutia de la Vega hayan encontrado el fin de semana a Ulises Eduardo Patiño Gómez, estudiante de la UAA reportado como desaparecido desde el 6 de marzo, quien fue localizado en la ciudad de León, Guanajuato, con vida y en buen estado de salud; buena noticia, por supuesto, pero a quienes ya quieren sumar este hecho a la columna de grandes logros del nuevo fiscal, que no se les olvide que esa es la chamba de la institución y que no podemos olvidar que así como la familia de este joven vivió un mes de angustia, aún hay en Aguascalientes varias familias que llevan años con esa desesperación y con la esperanza de localizar a sus familiares perdidos…

Aberraciones… No se vale pregonar la estupidez de que en política todo se vale, tampoco se vale para tal fin valerse de aberraciones ortográficas publicitarias que lejos de funcionar dan lástima y risa. Muy al margen de la puntada que en 2012 se aventaron los fans de Andrés Manuel López Obrador, en la coyuntura de su República Amorosa: “AMLOve”, hay que recordar tremendas aberraciones a la lengua española cometidas por los políticos, comenzado con la más reciente ocurrencia de los fanáticos del Partido Acción Nacional (PAN) y sus ansias de regresar a la Presidencia de la República, la brillante frase “Somos MaZ!”, con z y sin tilde, ¿en serio?, qué ingenioso, “MaZ” con referencia a Margarita Zavala Gómez, quien anhela cumplir el sueño de su desmejorado marido Felipe Calderón Hinojosa de regresar a Los Pinos. Continuando con el partido que gobierna a Aguascalientes, cabe recordar otra vergüenza para la lengua española resultado de las ansias de ganar elecciones, esto en los comicios locales de 2010: “Vamos con FHé”, oh, por dios… Fernando Herrera Ávila, que en aquel entonces ni soñaba en convertirse en senador, empleó esta joya que en primera, para nada, absolutamente nada justifica el uso de la tilde, “fe”, lo que quisieron los brillantes panistas expresar, no lleva tilde, es monosílabo y no existe otra palabra igual escrita que signifique otra cosa como para buscar diferenciarla con el uso de la tilde. En fin, está de más recordar que a diferencia de 2016, en 2010 la fe no ayudó al PAN a ganar. Ya nada más para rematar, la puntada del entonces partido Convergencia en el mismo proceso electoral de 2010, año del bicentenario de la Independencia de México, para lo cual circuló la palabrita promocional “Vicentenario”, en referencia al entonces candidato a la alcaldía de Aguascalientes, Vicente Pérez Almanza. Sin comentarios.

Mal agüero… Que se repita la historia, es lo que anhelan los panistas que quieren como candidato a la presidencia a Ricardo Anaya Cortés, y es que es precisamente Mario Álvarez Michaus uno de los principales promotores en Aguascalientes de Margarita Zavala, lo cual podría significar un augurio de fracaso, al recordar que fue precisamente el exdiputado que quería eliminar el fuero y que después se arrepintió, quien en el proceso pasado coordinaba la precampaña de Ernesto Cordero en la entidad, perfil que pasó sin pena ni gloria y que al final fue fácilmente derrotado por Josefina Vázquez Mota, quien le regaló al PAN un fabuloso tercer lugar en la elección presidencial de 2012, sitio que todo indica, conservará en la elección del Estado de México, qué orgullo. Total que con eso de que últimamente a Michaus todo le sale mal, no vaya ser que éste sea ave de mal agüero para la esposa de Felipe Calderón y finalmente ésta se quede sin ser la abanderada blanquiazul, gran favor que le haría a la nación.

A patadas. “Si no nos abren las puertas se las vamos a abrir a patadas; porque sé que nos tienen que escuchar”, aseguró el priista Teodoro Olivares Ventura, pero no se refería al anunciado regreso de Lorena Martínez Rodríguez, quien como ya anunció la diputada Citlalli Rodríguez, volverá a pisar las calles nuevamente de Aguascalientes para ir con todo al Senado, ¿se imaginan la dupla con Otto Granados Roldán?, sí está como para pensarle, pero en fin, a lo que Teodoro Olivares se refirió con lo de las patadas fue a las administración de María Teresa Jiménez y Martín Orozco Sandoval, que porque no le hacen caso a los Adultos Mayores… Uh, si van a llegar a patadas a los palacios con el respaldo de Norma Esparza Herrera, pues van a tener que esperar sentados, porque es un cartucho quemado sin poder de convocatoria, y peor: que ya va de salida.

La del estribo. Ni debería ser tema, pero ahí vamos de nuevo, las declaraciones de Marcelino Perelló Valls y su infamia no tienen nada que ver con la libertad de expresión, bien hizo Radio UNAM en retirar su programa, como indicó Marco Levario Turcott, director de la revista etcétera: “Sus declaraciones pueden violar lo estipulado en la fracción VIII del artículo 256 de la Ley de Telecomunicaciones, el cual estipula que estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o cualquiera que atente contra la dignidad humana”. Se acabó, no se puede defender lo indefendible, carajo.

