Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan / La Purísima… Grilla

Ay, denuncia bonita. El delegado de la Secretaría del Trabajo, Gregorio Macías Moreno, calificó como un “error administrativo” su ausencia en la firma del Convenio de Coordinación para la Vigilancia y Supervisión del Trabajo y los Derechos de los Menores signado por el gobierno estatal, cámaras y sindicatos. Y es que a pesar de que la dependencia a cargo del priista es la primera responsable de la vigilancia del trabajo infantil, ningún representante de la misma hizo siquiera acto de presencia en la ceremonia, realizada el 12 de abril. El documento fue firmado por el DIF estatal, el Patronato de la Feria, la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el municipio capital; así como el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, entre otros, incluyendo la organización extranjera The Refuge Collective. O sea que se les chispoteó invitarlo, ah, pero eso sí, el director del DIF estatal, Alejandro Serrano Almanza, bien que presumió que habría brigadas, cuadrillas con harto personal y hasta chicos de servicio social realizando recorridos de vigilancia los 23 días de la Feria, quizá lo que no especificó es que sólo se harían rondines por la parte bonita de la Feria, porque si quiere ver niños trabajando, basta asomarse al puesterío instalado a lo largo del bulevar San Marcos, entre el Foro de las Estrellas y la Isla San Marcos.

Gran hermano. No se puede, la verdad es que no hablar en serio sobre los toros en Aguascalientes, y menos durante la Feria, hoy en su columna, nuestra colaboradora Socorro Ramírez O nos felicita por tener el valor de haber cubierto la marcha antitaurina, que es nuestra obligación, pero hoy mismo, durante otra movilización, escuchamos a un amigo de los medios que una de las chicas que marchó en topless en contra de las corridas de toros “lo único que quería era enseñar las chichis”, a eso se reduce la discusión, alimentada, por supuesto, por los propios representantes de los medios, gremio que en tiempos de Feria “extrañamente” se duplica y de piedra que se levante surge un “reportero” de temporada, se les puede ubicar porque aceptan todas las invitaciones de los funcionarios a echarse la copa, y la única nota periodística que de esos encuentros sale, es una foto más en el perfil de Facebook del supuesto reportero; también aceptan entradas para cualquier espectáculo, por supuesto a los toros, y es ahí donde entre cerveza y cerveza, se dedican a evidenciar a los funcionarios que por su cargo, no deberían estar en La Monumental, como el director de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), Carlos Martín Clemente, quien asistió a la corrida el mismo día en que ocurrió la manifestación antitaurina… pues sí, lo que sigue es la indignación mediática, los comentarios en pro y en contra, pero de discutir en serio si el municipio capital debe subsidiar o no subsidiar la escuela taurina, nada; de argumentar por qué los toros son patrimonio cultural de la entidad, tampoco… somos unos hipócritas, al que exhiben y los que exhiben.

El miedo ya no anda en burro… Apenas recordamos cuando hace tres años en plena corrida de toros en la Plaza Monumental, el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat era detenido por elementos de la Policía Ministerial, bajo el cargo de peculado por la presunta venta irregular de predios de propiedad estatal. Total que la captura del panista se dio ante lo que aún éste sostiene, fue un acto de venganza del entonces gobernador Carlos Lozano de la Torre y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, comandada por Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien según Reynoso Femat sostiene, fabricó elementos en su contra. Ahora, ya que llegó a gobernar Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, con quien el panista Luis Armando Reynoso jura tener una buena relación, éste con toda tranquilidad se presentó al espectáculo taurino este fin de semana, donde el exmandatario lució entre algunos políticos, entre los cuales pudo verse juntos pero no revueltos, a su predecesor en el Ejecutivo estatal, el también panista Felipe González González.

No es culpa del gobierno… La problemática del suicidio en Aguascalientes no es un asunto que deba achacársele del todo al Gobierno del Estado, sino que se trata de un tema cuya responsabilidad corresponde a la sociedad en general, según lo expuso la Diócesis de Aguascalientes, cuyo vocero Carlos Alberto Alvarado destacó que el gobierno azul, ése que dicen llegó al poder gracias a un regalito de la Iglesia católica, sí ha emprendido acciones diversas y esfuerzos para frenar este fenómeno que a la fecha ha cobrado 38 vidas, entre las cuales se encuentran las de menores de edad, por lo que el DIF estatal y el Issea a través del centro de salud mental Agua Clara mantienen atención en ese sentido. El vocero del obispo José María de la Torre Martín destacó que la Iglesia ha detectado determinadas causas del suicidio: “la desesperación, fracaso, relaciones deficientes, el aislamiento o soledad, son factores que influyen en el pensamiento suicida de un adolescente; las causas de la soledad es la agresión escolar o también llamada bullying, en la que la víctima, al verse maltratada, prefiere o decide alejarse”. Por cierto que el sacerdote coincidió con algunos especialistas que afirman que el morbo de algunos medios de comunicación en torno al tema ha propiciado que lejos de concientizar a la ciudadanía ante los suicidios, la sobreexposición de estos casos terminan inspirando a ciudadanos a acabar con su vida: “Cuando nosotros presentamos elementos, si el hombre está en la depresión y le presentamos elementos hasta de qué medida estaba la cuerda con la cual se suicidó, hasta de qué altura y cómo quedó, nosotros en vez de ayudar a disminuir todo esto, estamos generando situaciones, realidades en las cuales no ayudamos a vivir”. Y en verdad, ¿qué podemos esperar de algunos presentadores de radio que lejos de pugnar contra esta grave problemática piden a sus radioescuchas que se suiciden, o de esos seudorreporteros que llenan sus blogs con la nota del suicidio y llevan récord de los mismos, como si fuera una carrera, de nuevo, somos unos hipócritas.

Denuncia archivada, mujer asesinada… Ayer se llevó a cabo la marcha contra las violencias machistas en las calles que componen la Feria Nacional de San Marcos, con la única consigna del respeto al derecho del prójimo es mayor que cualquier superioridad de género, alguien que también sufrió el fin de semana parte de estas violencias machistas es Emy Valeria Romero López, una turista trans a la que el antro El Divino le negó el acceso simplemente por su apariencia física; y es que las violencias machistas nos afectan a todos, ayer, todos debimos salir a la calle para protestar porque hemos sido violentados o porque no sabemos cómo escapar del patrón de violencia en que hemos sido educados; que sólo fueran una decena de mujeres las que marcharon no debe impedir la necesaria discusión, legislación y actuación de las autoridades para romper con el esquema que nos hace caer en estas actitudes. Si como quieren los imbéciles de siempre la discusión se queda en que la convocatoria falló porque la hizo una amiga del excandidato priista José de Jesús Ríos Alba o porque no asistió la enemiga declarada del fiscal René Urrutia de la Vega… francamente, qué cómodos deben ser sus privilegios como para no darse cuenta de que, en el mundo real, nadie de nosotros está seguro. Si la convocante priista buscó el protagonismo, su idiocia, no cambia el número de agresiones diarias en todos los espacios, si los candidatos que hace un año hasta pelearon por encabezar la marcha ayer no asistieron, bueno, esa actitud clarifica su oportunismo, si los buenpedistas no asistieron, los pinta de cuerpo entero su decisión, y si los hijos intelectuales de Marcelino Perelló y Jorge Serrano Limón (sí, los extremos siempre se tocan) dedican sus horas de ocio a llenar las redes con mensajes de odio… la realidad no cambia, y eso es lo que debemos modificar.

La del estribo. Ante la difusión de un video donde la diputada de Veracruz, Eva Cadena Sandoval, y actual candidata por Morena a la presidencia municipal de Las Choapas recibe medio millón de pesos en efectivo para que se los entregue a Andrés Manuel López Obrador, el dueño de los morenitas respondió que Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos… ¿A poco es la primera vez que hace esa referencia?, ya se había tardado, pues hay aves que usan las ligas de René Bejarano y les hacen lo que el viento a Benito Juárez.

