¿Quién pompó? / La Purísima… Grilla

Mensajitos… Se cumplieron los primeros 100 días de la administración de María Teresa Jiménez Esquivel al frente del municipio capital y pese a lo que se podría pensar luego de su campaña de desprestigio en contra de Caasa y la iniciativa privada, se ha tendido mucho a apropiarse de los proyectos de particulares y abanderarlos como si fuesen municipales; tal es el caso de los ciberparaderos, cuya inversión es totalmente de una empresa de León, Guanajuato, dedicada a la publicidad, pero que ha tenido con el cuello muy alto a los funcionarios municipales o el programa El Carrito, un levanta borrachos contratado por los dueños de bares de la Feria para llevarse a quienes ya no pueden manejar por andar hasta las manitas y que así no corran peligro de accidentarse al conducir, otro programa para el que el municipio no pondrá un peso pero que anuncia como si fuese suyo. La campaña no tiene ni pies ni cabezas y lo único que han podido destacar las autoridades municipales es que el Ayuntamiento no pagará los carritos en que se piensa mandar a los borrachos a su casa, basta ver el diseño de la campaña para calibrar la seriedad con que se propone la administración capitalina, pero eso sí, de hablar de la fotomulta, nada, porque recogiendo el argumento de Antonio Martín del Campo, los gobiernos panistas no avalan políticas recaudatorias… entonces, sí se trata de dinero, aunque digan que no, ¿quién será el valiente que transparente el gasto ejercido por el gobierno de María Teresa Jiménez en la promoción de su persona a través de mensajes de texto, el mensajito que ha llegado a miles de personas, con bombo y platillo anuncia dos cosas, que la “alcaldesa Tere Jiménez hace un balance de sus primeros 100 días de gobierno” y temperatura promedio para abril; con el truco del servicio gratuito del clima, con información francamente inútil, se agrega un enlace que lleva a una nota de un diario local que difundió una loa a la alcaldesa capitalina, follow the money dice el clásico, o bien: ¿quién pompó, quién pompó, quién pompó mensajitos, quién pompó?, como hubiera cantado nuestro Chico Che.

Berrinches… Un grupo de jóvenes que se presenta como estudiantes de varias universidades y se agrupa bajo el nombre de Politik Millennial está haciendo la tour por los medios locales, con la intención de que se difunda su iniciativa para bajar el financiamiento a los partidos políticos y reducirlo a cero en los años no electorales, suena bien, el problema es que juntan firmas para que sea una iniciativa popular y así pues no, nomás no se puede, porque la ley no admite que las iniciativas ciudadanas modifiquen el Código Electoral, pero a los chavos les da igual y creen que algún miembro del Congresito va a recoger su propuesta y presentarla como propia… erh, ajá, sí cómo no; en fin, que sigan chambeando y haciendo activismo, como prometieron en la rueda de prensa; lo que sí extraña, es que en su presentación pública, hayan elegido ventilar su berrinche en contra de Francisco Ruiz López, presidente estatal de Coparmex, a quien calificaron de oportunista, y a decir de uno de los jóvenes que conforman este movimiento, Manuel Díaz Rodríguez, quiso convertirse en el dueño de la iniciativa, y con ello atraer reflectores y protagonismo, claro, todo bajo sus reglas, cosa que a los estudiantes no les gustó y terminaron toda relación con el líder empresarial, y aseguran que, ardido, Francisco Ruiz hasta ha intentado boicotear a la iniciativa de los Millennials; a la acusación de los Politik Millennial, el dirigente de Coparmex aclaró que el Consejo del sindicato patronal decidió retirar el apoyo a los jóvenes luego de hacerles notar que la Ley de Participación Ciudadana del Estado prohíbe las iniciativas populares en materia electoral. Si bien la calificó como un buen proyecto de escuela, señaló que al hacer notar esta incongruencia a los autores y solicitar una revisión para lograr el objetivo, obtuvo un tajante rechazo. “¿Por qué impulsar una iniciativa que no va a tener efecto pues la misma ley lo prohíbe?”, dijo. Ruiz López aseguró haber encontrado que dos de los miembros de Politik Millennial tienen antecedentes partidistas y trabajaron para la campaña del ex candidato a gobernador, Gabriel Arellano Espinosa, quien en su opinión, no tenía nada de independiente a pesar de haberse publicitado como tal. En ese sentido, consideró lamentable que se utilicen organismos de la sociedad civil para el impulso de proyectos personales. No obstante, el dirigente del sindicato patronal sí criticó que los partidos políticos hayan puesto tantos candados para que la ciudadanía pueda cuestionar sus privilegios económicos. Respecto a los jóvenes, manifestó que están encaprichados y que “cualquiera que conozca el actuar de Coparmex y el mío, sabrá que nunca hemos buscado protagonismo, sino que por el contrario hemos fortalecido colectivos como el de Transporte Digno y el Comité Ciudadano Anticorrupción”. Uh, duro y directo.

Vacaciones… Con eso de que los panistas son muy apegados a la fe, algunos diputados de esta fuerza política al parecer ya comenzaron sus vacaciones por Semana Santa, en particular las panistas Norma Zamora Rodríguez y Karina Eudave Delgado, vocales de la Comisión de Fortalecimiento Municipal que sin embargo nunca llegaron a la sesión ordinaria de ésta celebrada el martes, así pues las legisladoras, que cabe indicar, también forman parte de la Diputación Permanente, se dieron el lujo de plantar a sus compañeros Alejandro Mendoza Villalobos, Raymundo Durón Galván y Estela Cortés Meléndez, a los cuales las panistas ni avisaron que faltarían a la sesión. Muy responsables, ellas. Cabe recordar que fue esta dupla de diputadas quien reprochó hace algunos días al priista David Nájera Moreno el llegar unos minutos tarde a la sesión de la Permanente por estar dando entrevistas a los medios de comunicación. Continuando con personajes del Poder Legislativo, cabe mencionar que a la legisladora Norma Zamora ya le dio el síndrome de la diva, toda vez que ésta es bastante cerrada a las críticas, particularmente cuando provienen de los medios de comunicación, por lo que ante cualquier señalamiento hecho en alguna columna, la legisladora corre a quejarse con José Luis Dávila, vocero de la LXIII Legislatura ungido por el Partido Acción Nacional (PAN).

La del estribo. Pero las quejas no son sólo de Norma Zamora Rodríguez y Karina Eudave Delgado, en general los diputados se han agarrado de su puerquito a José Luis Dávila, a quien se distrae de la tarea encomendada como responsable de la comunicación del Congresito con la ciudadanía, ahí lo tienen mandando insulsas fotonotas donde, sobre todo los panistas, buscan que salga su foto en los medios, y entre tanta foto y recadito, al de comunicación ya ni tiempo le da de mandar agenda por correo electrónico y le basta el brevísimo mensaje por Whatsapp; y de la actualización de la página del Congreso, mejor ni hablamos.

@PurisimaGrilla