Preparan auditoría financiera al Hospital Hidalgo

En sólo cuatro meses acumula cinco millones de cartera vencida

Observaciones de la ASF no han sido impedimento para conseguir recursos para el Hidalgo

El gobernador Martín Orozco Sandoval reveló que se prepara una auditoría de la situación financiera del Hospital Hidalgo, luego de que su director, José Basilio Romo Velázquez, reconociera que el nosocomio acumula una cartera vencida de cinco millones de pesos en tan solo cuatro meses.

Por el momento, dijo, las cuentas por cobrar no afectan las finanzas del hospital que puede disponer del dinero presupuestado para el resto año. Sin embargo esto obligaría a realizar una corrección presupuestal para el segundo semestre, pues de lo contrario se quedaría sin fondos antes de terminar el 2017: “Tenemos que hacer una investigación a fondo porque es algo de lo que más me preocupa, si no tienes recurso para los últimos meses te quedas sin operación, eso no va a suceder, es un tema de salud y prefieres cancelar una obra que no es de extrema urgencia para dar a prioridad al tema de salud, pero tampoco es el chiste, es un tema de disciplina financiera en el que soy muy exigente y habrá una auditoría al Hidalgo porque trae un déficit fuerte en muy poco tiempo”.

El director del centro de salud dijo en pasados días que aunque se cobra una cuota mínima de 75 pesos, no siempre se recupera por la negativa o la falta de recursos de las personas que son atendidas: “Entonces te estás ‘comiendo’ adelantadamente el recurso de los siguientes meses”, agregó el gobernador.

Orozco mencionó que se espera poder echar a andar las nuevas instalaciones del Hospital Hidalgo a más tardar en el tercer trimestre del año, antes de la próxima gira de salud del presidente, Enrique Peña Nieto.

Detalló que ya está a punto de cerrarse el contrato de la obra civil, para inmediatamente llevar a cabo una segunda licitación de equipo médico por 220 millones de pesos, pues los aparatos previstos en la primera ya se encuentran obsoletos.

El titular del Ejecutivo afirmó que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al nuevo Hospital Hidalgo, por 33.5 millones de pesos, no han afectado la captación de recursos federales para la obra.

“Las observaciones de la Auditoría u Órgano Superior de Fiscalización no son irregularidades sino observaciones, todas son solventables, pero no impide también que alguna de esas observaciones caiga en irregularidad. Nosotros estamos solventando esa y al final la Secretaría de Infraestructura en toda la parte de obra física y obra civil hará un recuento con ellos, que es lo que realmente procede y lo tendrán que corregir. No olviden que las observaciones tienen un plazo para poderse solventar”, explicó en entrevista colectiva.

Comentó que Sicom hizo adecuaciones en el contrato, correspondientes a una obra civil que inicialmente no estaba contemplada, misma que tendrá que terminarse previo a la mudanza.

Pide Orozco a sectores de la sociedad cerrar filas contra el suicidio

El gobernador lamentó los cuatro suicidios contabilizados ayer, en menos de 24 horas, y pidió a todos los sectores de la sociedad unir esfuerzos para combatir la problemática: “Conmueve mucho lo sucedido en las últimas horas y en los últimos años, no olvidemos que de 2011 a la fecha el fenómeno se ha incrementado, antes teníamos un promedio de 80, ahora estamos en 127, 130. Sin duda es un tema que tenemos que hacer mucho en salud, educación, cultura, deporte, recreación, programas sociales, pero también el mensaje fue muy claro: el tema de la familia, quien menos te imaginas, ve y no puedes achacar la total responsabilidad al estado, es un trabajo conjunto con todos los sectores incluyendo a los medios de comunicación. Es fundamental, las condiciones de los empresarios a sus trabajadores, que cada día que el empresario sea más sensible y más humano, tendrán condiciones los trabajadores más cómodas para poder realizar su trabajo y tener menos estrés, la enfermedad del siglo”.