Venir a aprender / La Purísima… Grilla

Nada nos embona. En la semana, Marcelino Perelló tuvo la oportunidad de ofrecer una disculpa por sus infames declaraciones, lo entrevistó Ciro Gómez Leyva, y ocurrió lo previsible, en una demostración de lo peligroso que es la demencia senil, se defendió indicando: “Adoro a las viejas, las adoro; las adoro no sólo como objetos sexuales: las tetas, las nalgas, los ojos, no. Adoro su manera de ser, su perspicacia especial, cierta dulzura; ese filo finísimo que tienen al pensar. La sabiduría de mi mujer, de mi madre, de mi hermana son sabidurías específicamente femeninas”; no sólo fue doloroso escuchar a Marcelino Perelló refocilarse en su ignorancia, lo vergonzoso es que esgrima en su defensa un discurso falocéntrico confundiendo esa agresión con el derecho al piropo; la perorata senil de este agresor podría ser meramente anecdótica, pero, ante la violencia que sufren las mujeres en este país, no se puede permanecer en silencio ante esas expresiones, sin importar que sea costumbre, como ayer dio ejemplo Enrique Peña Nieto, cuando de acuerdo a una crónica de Francisco Garfias, al referir las críticas por las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington, Peña Nieto dijo a los reporteros de la fuente: “No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”, eso fue al término de la ceremonia de toma de nota a Carlos Aceves del Olmo como presidente del Congreso del Trabajo, ceremonia en que se exhibió un lenguaje incluyente y se habló de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres y hombres, amigas y amigos; pero si en corto, el titular del Ejecutivo señala que nada nos embona, ¿qué lo separa de Marcelino Perelló?, es pregunta sincera.

Promesas… Ante la fiebre de la reelección de diputados que se avecina, ya podemos creer que no serán más de 17 los legisladores por mayoría que buscarán aventarse un segundo periodo como representantes populares, toda vez que con el “no son los tiempos” que se cargan los diputados al ser cuestionados sobre el particular, Estela Cortés Meléndez, coordinadora del grupo parlamentario de Nueva Alianza ya reconoció que de plano no quiere la reelección, pues aseguró que con un periodo tiene para impulsar y lograr la aprobación de su agenda legislativa, en la que figura la desaparición del vencimiento de licencias de conducir, eliminar el reemplacamiento, entre otras. Así, ya veremos conforme pasen los meses y finalmente se reglamente la reelección, en primera si los plurinominales podrán permanecer en el cargo y si esto ocurre, cuáles además de Sergio Augusto López Ramírez buscarán tal cosa, mientras que es un hecho que los 17 restantes por elección, si es que la maestra Estela no se arrepiente, buscarán el voto ciudadano de nueva cuenta. Ante tal situación cabe reflexionar que al menos el último periodo ordinario de sesiones sería conformado por muchos diputados suplentes, lo cual seguro dificultará el tratar temas de profundidad como la famosa reforma integral a la Constitución local, misma que impulsa el panista Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza y que al parecer no ha pasado de ser un simple deseo, ya que a la fecha nada formal se ha vislumbrado al respecto, por lo que ya veremos si en realidad la LXIII Legislatura reformará la Carta Magna local o si esto será heredado a la próxima legislatura, total que a lo mejor Guillermo Gutiérrez se reelige. Otros temas atorados que esperamos los tiempos electorales que se avecinan no condenen al congelamiento eterno son la eliminación del fuero que Acción Nacional presume abanderar, además del matrimonio igualitario, que aunque algunos panistas perjuran que avalarán, ya veremos si otros intereses no se imponen a lo contrario.

Chapulines… Y hablando de la urgente reforma electoral, a quienes se les ocurrió la brillante idea de alentar el chapulinismo con eso de la reelección fue a los del PRD, quienes ante las bajas que les ha significado Andrés Manuel López Obrador y su Morena, ahora quieren que diputados que busquen un segundo periodo puedan brincar a otro partido político. Por ejemplo, según lo que cuenta Emanuelle Sánchez Nájera, si algún legislador panista se pelea con Martín Orozco Sandoval y todavía quiere ser diputado, que fácilmente pueda buscar la reelección pero postulado por el sol azteca, sencillísimo lo que propone este instituto político, mismo que pretende fortalecerse gracias a las divisiones de otras fuerzas políticas, aunque recordemos que para conflictos y divisiones el PRD se pinta solo.

Muy temprano… Para cuando termine mayo los diputados locales habrán de regularizar lo referente a la reelección de las presidencias municipales y puestos legislativos en el estado de Aguascalientes con lo cual los actuales alcaldes, que acaban de entrar a sus gestiones apenas hace tres meses ya se están relamiendo los bigotes, pero este no es el caso de la alcaldesa de la capital, María Teresa Jiménez Esquivel, y es que además de que por supuesto que ella no tiene bigotes, asegura sin descartar, que por el momento no está interesada en reelegirse y claro, ¿qué más iba a decir si aún es muy temprano? ¿O no?

Desconocimiento. De verdad que ya huele a Feria, ayer todos los funcionarios que salieron a declarar, lo hicieron de la manera más irresponsable posible, sin datos duros, presumiendo el descubrimiento del agua tibia, con minutos de diferencia, el coordinador estatal de la Policía Federal en Aguascalientes, Roberto Raúl Rodríguez Rivera, desconoce el saldo de accidentes carreteros durante el primer fin de semana de la Feria: “no traigo el dato exacto -reconoció- pero sí traigo una disminución de los accidentes, hasta el momento ninguno de los que se ha registrado tuvo consecuencias fatales”. El delegado de la Sedesol, Otto Granados Franco, confiesa que los padrones que maneja su dependencia hacen imposible localizar geográficamente a quienes están en pobreza extrema; y la presidente municipal de Aguascalientes presume la efectividad de las campañas para prevenir el suicidio, que se basan en desconocer la causa, María Teresa Jiménez dijo que aún no se llega a un análisis concreto… No, así no se puede, mejor pidan vacaciones.

La de estribo. Y para seguir documentando nuestro pesimismo, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio capital, Martha Martínez Tiscareño, ensalza los programas de su dependencia porque le permiten descubrir que hay jefas de familia que sólo tienen 14 años… ¿En serio?, no, ¿en serio?

