Ya huele a reja / La Purísima… Grilla

Fuera de base. Pues no, no era el momento ni el lugar, pero Martín Orozco Sandoval no se aguantó las ganas y se refirió a la captura del ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa ocurrida la noche del sábado en Guatemala, la ceremonia era para premiar a los ganadores del Encuentro Nacional de Arte Joven, la titular del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santa-Ana había dejado la vara alta con su intervención, sobria y con información acerca de la importancia de este certamen, incluso recordó que la Casa de la Cultura Víctor Sandoval cumple este año 50 de funcionar como tal; el maestro Juan Castañeda, quien formó parte del jurado dictaminador, junto con Gustavo Monroy y Alberto Castro Leñero, explicó las razones por las que fueron reconocidos José Ramón Blanco Durán, Paulo Estefan Romero Jiménez, Julio César Alarcón Sierra y José Emilio González Villanueva; después seguiría un chambón José Ángel González Serna improvisando e intentando ser simpático, incluso recordando sus años mozos, pero nomás no conecta; la ceremonia se alargaba innecesariamente y por cortesía le dieron el micrófono al representante de Miguel Ángel Yunes, el secretario de Turismo de Veracruz, Leopoldo Domínguez Armengual; y finalmente, el gobernador de Aguascalientes, quien no se aguantó la flor y señaló que con la detención de Javier Duarte Veracruz comenzaba a tomar forma, frase que aplaudió la concurrencia; minutos después, en la entrevista, Orozco Sandoval pidió de nueva cuenta paciencia en relación a las investigaciones contra la administración de Carlos Lozano de la Torre, que porque antes se requiere “tomar decisiones muy firmes, con elementos”, además, hay tiempo “los tiempos jurídicos permiten que pueda llevarse este y el año siguiente”. En más sobre la detención de Duarte de Ochoa, el gobernador de Aguascalientes descartó que sea un espectáculo mediático, como ya ha acusado Andrés Manuel López Obrador, y sólo espera que la captura de Javier Duarte sirva como ejemplo a los gobernadores actuales para que no sean deshonestos, además de recuperar la confianza de la ciudadanía antes el desprestigio de la clase política. Y pues, sí, fuera de lugar, la ceremonia era para otra cosa, pero era inevitable la reacción ante la inusitada noticia sabatina.

Sábado de Gloria. A las 20:00 horas, hora local de Guatemala, fue detenido en un hotel muy famoso, Javier Duarte de Ochoa, recordó ayer Nery Ramos, director de la Policía Nacional de Guatemala, en una conferencia de prensa de las autoridades del gobierno de Guatemala junto con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde explicaron la captura del exgobernador de Veracruz. Gracias a ella nos enteramos que el priista fue capturado como resultado del trabajo de investigación tras la detención el 10 de noviembre de 2016 de un sujeto en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, luego de ser descubierto con pasaportes falsos del exgobernador y su esposa Karime Macías Tubilla, la famosa autora de “Sí merezco la abundancia”, y quien al parecer se ganó no ser perseguida por la ley, pues de acuerdo a Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, “Karime no tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando, por lo que ellos están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana. Entonces ellos pueden moverse libremente en México”. En la rueda de prensa se aclaró que los delitos del ex gobernador veracruzano son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que hasta el momento no hay solicitud por parte del gobierno de México con fines de extradición para Karime Macías Tubilla, así como que la administración de Enrique Peña Nieto cuenta con 60 días para solicitar formalmente la extradición de Javier Duarte, a quien alguna vez el presidente pusiera como ejemplo de la nueva generación de gobernadores priistas… Ups, sí.

De acuerdo… A muchos nos queda claro que el priista Luis Fernando Muñoz López fue el responsable de que el matrimonio igualitario no haya sido discutido ni votado en el pleno del Congreso del Estado durante la legislatura pasada, sí, ya estamos en temas locales, ya se nos pasó la emoción de la captura, entonces, Muñoz López, quien ya fue recompensado con una delegación federal por congelar las iniciativas existentes al respecto, entre las que destacan la de Movimiento Ciudadano, el PRD y Nueva Alianza, razón por la así que el dictamen referente nunca salió de la mencionada comisión, pese a que además de los entonces diputados de izquierda y los neoaliancistas, la iniciativa era apoyada por algunos priistas como María de los Ángeles Aguilera, Eduardo Rocha Álvarez y hasta el entonces líder de la bancada tricolor, Jorge Varona Rodríguez, quienes manifestaron estar de acuerdo con el tema, mientras sus aliados ecologistas Gilberto Gutiérrez y Anayeli Muñoz le sacaban la vuelta al asunto. Ahora, que el tema resulta urgente por abordar, antes de que la Suprema Corte de Justicia obligue al Congresito a hacerlo, hay quienes han manifestado la necesidad de votar este derecho, particularmente dentro de la bancada del PRI ha sido la también lorenista Citlalli Rodríguez, quien mediante encuentros con activistas como Efraín González Muro, de Movimiento Disidente y también secretario de Diversidad del PRD, ya analiza impulsar el asunto como vicecoordinadora de los diputados priistas… ya veremos qué dicen sus compañeros Sergio Reynoso, Elsa Landín, Nidia Acosta, Josefina Moreno y David Nájera.

Cada quien por su lado… Mientras el líder local del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera se desvive por su eterno líder y casi gurú, Jesús Ortega Martínez, quien jura que el sol azteca no apoyará a Andrés Manuel López Obrador en su tercera postulación presidencial, el hermano plurinominal y diputado se desmarca, una vez más del dirigente perredista, Iván Alejandro Sánchez Nájera, insiste en que el tabasqueño sería viable no sólo como abanderado de las izquierdas unidas, sino como presidente de México, y es que en reiteradas ocasiones el legislador plurinominal ha manifestado un discurso que contradice a los Chuchos y considera propicio, si bien no como primera opción, sí considerar un posible apoyo a López Obrador, quien según como el proceso vaya caminando deberá poner los pies sobre la tierra, bajarle tres rayitas a su característica soberbia de cada seis años y olvidarse de su discurso de que “con el PRD ni a la esquina”, en cambio la corriente Nueva Izquierda quizás no cederá a su orgullo y verá cómo más perredistas dan la espalda a este partido para unirse al proyecto de Morena. Total que Ortega Martínez ya no tiene nada que perder, el PRD está condenado a lograr (si bien le va) un cuarto lugar en las preferencias en la elección presidencial y quizás un segundo sitio en la Ciudad de México, por lo que podemos concluir que el PRD necesita más a Andrés Manuel que lo que éste necesita al PRD, tal y como lo ve Nora Ruvalcaba, quien ha reiterado que podrán ser morenitas sólo las “personas honestas y competentes decididas a aportar algo a la nación”, pero sin hablar de partidos, muy en la línea de López Obrador en relación con las renuncias de los senadores perredistas que ahora juntan en los actos de campaña del Estado de México.

La del estribo… La terquedad mueve montañas y puede municipalizar el servicio de la administración del agua y es que tal parece que poco le importa al regidor titular de la Comisión de Agua potable del Cabildo, Óscar Estrada Escobedo, que el municipio no tenga la capacidad para administrar el agua con tal de quitarle de las manos dicha labor a Proactiva Medio Ambiente Caasa, empresa que ha logrado posicionar a Aguascalientes en una de las ciudades con mejor cobertura en el país… con esto podemos decir que el PRD sigue pagando su derecho de piso al PAN en el estado aunque Emanuelle Sánchez Nájera se haga el indignado con varias de las decisiones del gobernador Martín Orozco Sandoval. ¿O no?

