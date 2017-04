Ya llegó, ya llegó, ya llegó Paquín el ahorrador / La Purísima… Grilla

Dúos dinámicos. Cuando hace poco Otto Granados Roldán visitó la entidad para dictar una conferencia en la UAA, alguien nos preguntó si eso era un acto de campaña, nosotros creemos que no, la verdad la conferencia fue muy esclarecedora y entretenida, pero que no consideremos así esa conversación, no significa que dejemos de especular acerca de cuál sería la dupla ideal para el PRI en la elección de senadores y que estemos dispuestos a apostar a que serán Lorena Martínez Rodríguez y Otto Granados, en el orden que usted quiera, pero ese dúo priista; siguiendo ese hilo de pensamiento, aún no sabemos a quiénes opondría el PAN, sí, Sylvia Garfias Cedillo ya amarró un puesto gracias a su trabajo hombro a hombro con Fernando Herrera Ávila, pero ¿quién sería su compañero de fórmula?, nos han dicho que Antonio Martín del Campo, y nos reímos sin temor a pagar una apuesta porque el exalcalde está más abandonado que puesto de carnitas en Cuaresma; cuando nos mencionan a Paulo Martínez López, le dudamos sólo porque recientemente ha tenido sus opiniones encontradas con Martín Orozco Sandoval; ¿Jorge López Martín?, ¿a poco las peleítas con José Luis Morales alcanzan para eso?, es otorgarle demasiado peso al vendedor de carnitas; pero cuando sí nos carcajeamos es cuando nos señalan que el panista que peleará por el Senado será José Ángel González Serna, la risa no dura todo el tiempo que nos explican que así lo compensarían porque, vía Antonio Martín del Campo, el CEN del PAN le dio una patada en el trasero para que la candidata fuera María Teresa Jiménez Esquivel; ya cuando nos limpiamos las lágrimas lúdicas, sostenemos que el berrinche de Paquín, acuerpado por Arturo González Estrada y que se basó en recordar lo de los moches a la actual alcaldesa, tuvo como recompensa que a González Serna le otorgaran el papel de entretenedor de Palacio de Gobierno y lo “dejaran” organizar la Feria Nacional de San Marcos desde la presidencia del Patronato.

Ardilla, ardilla… Gracias al apoyo que recibieron las actividades de la Feria desde el Instituto Cultural de Aguascalientes y el diseño del programa cultural que realizó el equipo de Claudia Santa-Ana, la actual edición de la Feria no ha recibido las críticas que merece, aunque José Ángel González se empeñe en estar en los medios para no perder presencia. Primero, a Paquín le corrieron a quien había elegido como jefe de prensa (Carlos Espinosa Yuen), el presidente del Patronato fue incapaz de sostener a su recomendado, a pesar de que las faltas que se le señalaban al comunicador eran producto de la actitud de González Serna; el presidente del Patronato ha sido incapaz de salir al quite en relación con las denuncias por el supuesto fraude del serial taurino y ha dejado que las críticas lleguen a Orozco Sandoval; a lo que hay que sumar que cuando de rendir cuentas se trata, se muestra incapaz, como salir a declarar que no sabe a quién cobrarle la deuda que tiene Gallística del Norte, que porque al empresario lo asesinaron; durante la gira de promoción de la Feria por otras entidades de la República fue incapaz de dar la nota, más lo que se acumule en estos días, por ejemplo, el resbalón de ayer, la clara evidencia de que el presidente del Patronato de la Feria es incapaz de responder a los señalamientos, tras presentar el Rincón cultural de la familia, en el Jardín San Marcos, se le reprochó el haber organizado un reventón privado para sus cuates y la penuria de actuación de Paty Cantú; de lo que José Ángel González intentó desviar la atención al señalar que sólo había costado medio millón de pesos el brindis privado en que mesereó para patrocinadores de la Feria y funcionarios de gobierno, pero que no había estado mal que porque Carlos Lozano de la Torre le había pagado a Miguel Bosé, por el baile de coronación y un show privado VIP, 7 millones de pesos… Ajá, o sea que González Serna fue incapaz de organizar un baile de coronación pero sí pudo disponer de 500 mil pesos para agasajar a sus invitados, porque lo que se critica es que organice sus fiestas privadas con dinero de la Feria.

Show me the money. El coordinador operativo estatal de Movimiento Ciudadano, Jaime Durán Padilla, se lanzó ayer contra la presidente municipal, María Teresa Jiménez Esquivel, a quien responsabilizó que el Mando Mixto policial no esté dando resultados en el municipio capital. Recordó que durante sus actividades de campaña, cuando candidata, ofreció a los habitantes del Guadalupe Peralta la instalación de cámaras de videovigilancia desde su primer día en la alcaldía, las cuales -dijo- ni siquiera fueron contempladas en el Presupuesto de Egresos 2017 con los 49 millones de pesos del programa Fortaseg. También denunció en conferencia de prensa el uso de un vehículo utilitario municipal con número de identificación 2260, que el viernes -día inhábil- fue detectado en uso por miembros del partido. Acusó que un empleado del municipio capital utilizó el vehículo para salir de paseo con su familia con cargo al erario, por lo que exigió a la alcaldesa capitalina, que ponga en orden a sus subordinados “y demuestre con hechos que valora el dinero de todos nosotros, los ciudadanos, que somos los que pagamos impuestos y que haga valer su autoridad, primero en su casa, pues si los empleados a su cargo no respetan las reglas, qué podemos esperar nosotros”.

Compló… Y para que no nieguen sus similitudes, de nueva cuenta el perredismo emitió un discurso idéntico al de su némesis Andrés Manuel López Obrador, sobre la detención de Javier Duarte de Ochoa, y es que dejando de lado las coincidencias en lo nacional de ambos institutos, que cabe mencionar, son muy similares a las de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, en razón de que la captura tiene “tintes electorales”, en Aguascalientes el líder del sol azteca, Emanuelle Sánchez Nájera sostuvo que “parece un capítulo más de una serie, de una novela a la cual parece que ya le vamos a conocer el final y sin ser pitoniso ya podemos adivinar el final de esta novela; la temporada llamada “elección del Estado de México”, sólo va dar para que Javier Duarte se ampare una y otra vez para no ser extraditado a México y no se empiece a hacer justicia; vamos a ver a un presidente de la República empeñado en decir que hay que traer a Javier Duarte para dejarle caer todo el peso de la ley, discurso que va a terminar cuando se dé la elección del Estado de México”. Así, el dirigente perredista señaló que inclusive el tema será de utilidad para el tricolor de cara a la elección de 2018: “Cuando vuelvan a encontrar que sus bonos electorales, que vuelvan a sentir el desprecio de la ciudadanía hacia el priismo, que hay que decir que el hecho de aprehender a Javier Duarte habla más mal del PRI”, aunque Sánchez Nájera vaticinó que ni con tales estrategias el Revolucionario Institucional saldrá bien parado tanto de los comicios del Estado de México como de la elección presidencial. Ya lo veremos.

Parque para perros… Que sí pero no puede decir nada. Héctor Eduardo Anaya Pérez confirmó que la gestión de María Teresa Jiménez Esquivel replicará el proyecto del parque para perros que consolidó Antonio Martín del Campo allá por la Isla San Marcos, por lo que se pretende crear una nueva infraestructura con las mismas características en la zona norte de la ciudad, no obstante el funcionario se reservó detalles del proyecto, toda vez que será la alcaldesa quien dé a conocer la ubicación exacta del mismo, así como inversión y tiempos de ejecución de la obra. Ya veremos cuándo se digna la panista en dar a conocer los detalles, porque su subordinado adelantó que es posible que se realice hasta un tercer parque para mascotas, dado el éxito que ha tenido el primero. Por cierto, Anaya Pérez indicó que a diferencia del primer proyecto, hasta la fecha vecinos del punto donde se creará el segundo parque no han manifestado inconformidad alguna ante la construcción, ya que el parque para perros originalmente se crearía sobre el Arroyo de los Arellano, entre Segundo y Primer Anillo, sin embargo a los vecinos de la zona para nada les gustó esta idea.

La del estribo. Más de José Ángel González Serna, quien, preocupado por su imagen de organizador de fiestas, a los reporteros intentó presentarse como Paquín el ahorrador, al señalar que sin baile de coronación se habían ahorrado al menos 6.5 millones de pesos; pero inseguro de que su táctica funcionara, ayer por la noche intentó sobornar a los reporteros de la fuente repartiendo entradas al Palenque de la Feria, de nuevo, se queja de que en la presentación de Miguel Bosé “el 75 por ciento era regalado” y, ahora, sospechosamente hace caravana con sombrero ajeno. El espectáculo era para ver a Los comediantes… gracias, no, ahí para la otra.

