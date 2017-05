Se incrementa la informalidad en Aguascalientes

La tasa de ocupación de enero a marzo en la entidad fue de 96.6%

Durante el primer trimestre de 2017, el 58.4% de la población de 15 años y más en Aguascalientes se encontraba disponible para producir bienes o servicios

En el primer trimestre del año, en Aguascalientes, la población económicamente activa registró una tasa de desocupación (TD) de 3.4%, cifra inferior en 0.6 de punto porcentual respecto a la del mismo periodo del año anterior (4%). Para la ciudad de Aguascalientes la tasa de desocupación (TD) es de 3.3%, inferior en 0.1 de punto porcentual respecto a la presentada en la entidad.

La población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en Aguascalientes representó 58.4%, cuando un año antes había sido de 59.5 por ciento. El decremento de 1.1 puntos porcentuales, es consecuencia de las expectativas que tiene la población de participar o no en la actividad económica. De la población económicamente activa, 96.6% se encuentra ocupada y el 3.4% restante desocupada. Mientras que 76 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres 42 de cada 100 están en esta situación.

En el país, el número de desocupados en este primer trimestre fue de 1 millón 821 mil 825 personas (Cuadro 1).

Población desocupada

La ocupación presenta distintos grados de intensidad según sea la perspectiva desde la cual se observe. Sin embargo, es necesario considerar también el valor equivalente al trabajo cero, que sirve como punto de referencia y representa a la población desocupada, la cual no trabajó por lo menos una hora durante la semana del levantamiento de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna actividad por obtenerlo.

En el primer trimestre de 2017, la población desocupada en el estado se situó en una tasa de desocupación (TD) de 3.4%; este porcentaje de la PEA es inferior en 0.6 de punto porcentual al alcanzado en el mismo trimestre de 2016 (4%) e igual con respecto al nacional en el periodo que va de enero a marzo de 2017 (3.4%), asimismo la tasa de desocupación de la ciudad capital fue de 3.3%, inferior en 0.1 de punto porcentual a la registrada en la entidad y en el país.

Por sexo, en el estado, la TD en los hombres pasó de 4% a 3.5%, y en las mujeres de 3.9% a 3.2%, entre los primeros trimestres de 2016 y 2017, respectivamente.

Población ocupada

En el primer trimestre de 2017, de la población económicamente activa en la entidad 96.6% está ocupada y para la ciudad de Aguascalientes el dato es 96.7%. Comparado este porcentaje con el registrado en el mismo trimestre del año anterior, se observa que para la entidad el dato de la ocupación es mayor en 0.6 de punto porcentual y para la ciudad un punto porcentual (Gráfica 1).

Por sector de actividad

Al considerar a la población ocupada con relación al sector de actividad económica en el que labora, 4.8% trabajan en el sector primario, 32.9% en el secundario o industrial y 62.1% están en el terciario o de servicios y comercio. El resto de los ocupados (0.2%) no especificó el sector en el que laboró.

Entre el lapso enero-marzo de 2016 y el mismo periodo de 2017, en los porcentajes de la población ocupada por sector de actividad, se observa una disminución en la participación de la ocupación en el sector terciario al pasar de 63.2 a 62.1%, mientras que en el primario y secundario se incrementan al pasar de 4.7 a 4.8 y de 31.8 a 32.9%, respectivamente.

En cuanto al ámbito nacional, el sector secundario aumentó su participación porcentual de 25.3 a 25.5 por ciento; mientras que, el sector terciario es el que agrupa el mayor porcentaje de población ocupada (61.4%) en 2017 y registra un decremento de 0.1 de punto porcentual con relación al primer trimestre de 2016 (Gráfica 2).

Si se observa el comportamiento del empleo al interior del sector secundario o industrial en la entidad, entre los primeros trimestres de 2016 y 2017, en la participación de la industria de la construcción y en la extractiva y de la electricidad, se presenta un aumento de 0.1 y 0.2 de punto porcentual en ese orden, al pasar de 24.8 a 24.9 y de 1.8 a 2%, respectivamente. Por otra parte, disminuye su contribución el sector de la industria manufacturera en 0.3 de punto porcentual, al pasar de 73.4 a 73.1%.

En el sector terciario o de servicios y comercio, la actividad que contribuye con la mayor participación laboral al interior de este sector económico es el comercio con 29.7%, seguido de los servicios sociales con 15.3%. La primera actividad entre los primeros trimestres de 2016 y 2017 muestra un incremento de 1.2 puntos porcentuales, mientras que la segunda de 0.7 de punto porcentual en su participación en el empleo del sector. Los servicios diversos muestran un decremento de 0.3 de punto porcentual, mientras que los servicios de restaurantes y servicios de alojamiento presentan un incremento, de 0.3 de punto porcentual al pasar de 11.4 a 11.7%. Por otro lado, los servicios de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento y los servicios profesionales, financieros y corporativos sufrieron un decremento de 0.7 y 0.1 de punto porcentual respectivamente, entre enero-marzo de 2016 y el mismo periodo de 2017.

Por posición en la ocupación

Si se observa a la población ocupada en función de la posición que tiene dentro de su trabajo, se aprecia que 77.8% son trabajadores subordinados y remunerados; mientras que 5.6% son propietarios de los bienes de producción con trabajadores a su cargo; 14.3% trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; y 2.3% son trabajadores que no reciben remuneración.

Entre los primeros trimestres de 2016 y 2017, la población que trabaja por cuenta propia y los empleadores, muestran un incremento en su participación de 0.7 y 0.6 de punto porcentual en cada caso, mientras que subordinados y remunerados y los no remunerados disminuyeron su participación en 0.9 y 0.4 de punto porcentual, respectivamente (Gráfica 3).

Duración de la jornada de trabajo

La población ocupada cumple con jornadas laborales diferenciadas, por un lado, 3% de las personas trabajaron menos de 15 horas semanales, en el otro extremo se ubican las que laboraron más de 48 horas semanales (34.6%). Mientras que, en el mismo trimestre del año anterior, 4.5% trabajaron menos de 15 horas semanales y 32.7% más de 48 horas.

El promedio de horas por semana que trabajó la población ocupada en el estado durante el primer trimestre de 2016 y 2017, fue de 44.7 y de 46.1 horas en ese orden.

Tamaño de la unidad económica

Otra característica de este grupo poblacional es el tamaño de la unidad económica en la que realizan sus actividades (si sólo se considera el ámbito no agropecuario que representa 75.6% de la población ocupada) al primer trimestre de 2017; 43.9% estaban ocupadas en micronegocios; 15.9% en pequeños establecimientos; 8.9% en medianos establecimientos y 19.3% en grandes establecimientos.

Entre los primeros trimestres de 2016 y 2017, la población ocupada en los medianos y pequeños establecimientos, disminuyeron en 0.8 y 0.7 de punto porcentual respectivamente, por el contrario, los micronegocios y los grandes establecimientos incrementaron en 1.9 y 0.7 de punto porcentual respectivamente (Gráfica 4).

Trabajadores subordinados y remunerados

Dentro de la ocupación, los trabajadores subordinados y remunerados son los que presentan mayor participación (77.8%); el 4.3% de ellos labora en el sector primario de la economía, 36.7% en el secundario, 58.8% en el terciario y 0.2% no especificó su actividad económica, en el trimestre que se reporta.

De los trabajadores subordinados y remunerados, el 64.1% del total, tienen acceso a instituciones de salud como prestación por su trabajo, 35% no cuentan con este apoyo y 0.9% no especificó. A su vez, 59.8% disponen de un contrato por escrito, 38% no cuentan con el mismo y el 2.2% no lo especificaron.

Población subocupada

Otra forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario.

Durante enero-marzo de 2017, en el estado y en la ciudad de Aguascalientes, la tasa de subocupación respecto de la población ocupada fue de 1.7% respectivamente, valor que resulta inferior en 0.4 de punto porcentual para la entidad y superior en 0.1 de punto porcentual para la ciudad, del registrado durante el mismo periodo del año anterior (2.1 y 1.6% respectivamente). A nivel nacional, este indicador es de 7.1% para el primer trimestre de 2017, dato superior en 5.4 puntos porcentuales al registrado para la entidad y para la ciudad de Aguascalientes (Gráfica 5). En cuanto a la población subocupada, por sexo, en la entidad la mayor tasa de subocupación la representan los hombres con 1.8%, mientras que las mujeres en esta condición, es de 1.5 por ciento.

Nota: Para el primer trimestre de 2017, la estimación de la tasa de subocupación del estado de Aguascalientes fue de 1.7% y un error estándar de 0.252; la correspondiente al total nacional fue de 7.1% con un error estándar de 0.146 y para la ciudad la tasa fue de 1.7 y un error estándar de 0.269. En estos casos el nivel de confianza fue de 90%.

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Informalidad laboral

El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade, a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

Los resultados de la ENOE indican que, en el primer trimestre de 2017, todas las modalidades de empleo informal tuvieron una variación de 4% respecto al mismo periodo de 2016, lo que representó 44.1% de la población ocupada (Tasa de Informalidad Laboral 1). De manera detallada, la distribución porcentual de la población ocupada informal indica que 50.9% conforma específicamente la ocupación en el sector informal, la variación anual de esta población es de 7.5%, este grupo constituyó 22.4% de la población ocupada (Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1). En el resto de las modalidades, la población ocupada informal se distribuye de la siguiente manera: 7.8% de la población ocupada informal se encuentra en el trabajo doméstico remunerado, 8.6% corresponde al ámbito agropecuario y 32.7% a las empresas, gobierno e instituciones.

Tasas de informalidad laboral

En Aguascalientes, entre el primer trimestre de 2016 y el de 2017, la Tasa de Informalidad Laboral 1 y la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1, se incrementan 0.8 y 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 43.3 a 44.1 y de 21.3 a 22.4% respectivamente. Al excluir del cálculo a la población ocupada agropecuaria, se obtiene la TOSI2 (Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2) con valores de 22.4% en el primer trimestre de 2016 y 23.6% en el primer trimestre de 2017; los valores de la TIL2 (Tasa de Informalidad Laboral 2) son 41.6 y 42.3% en ambos periodos (Gráfica 6).

La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), es el cociente de la ocupación informal total con respecto a la población ocupada total, da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen de la protección de la seguridad social básica por parte de su trabajo, que es el acceso a los servicios de salud, o bien por laborar en unidades económicas no registradas, condición que los coloca en una situación de vulnerabilidad para hacer valer las garantías laborales elementales.

En el primer trimestre de 2017, la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) de Aguascalientes (44.1%) se sitúa en el primer cuartil, en conjunto con Baja California, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Querétaro, estas entidades se ubican en un rango de la TIL1 que va de 35.7 a 46%, respecto al total de la población ocupada.

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL 1 RESPECTO A LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

AL PRIMER TRIMESTRE 2017

Tasas complementarias

TASAS COMPLEMENTARIAS DE OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN

AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 Y 2017

(Porcentaje)

Concepto Primer trimestre 2016 2017 Tasa de Participación 1/ 59.5 58.4 Tasa de Desocupación 2/ 4.0 3.4 Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación 2/ 8.3 6.4 Tasa de Presión General 2/ 6.4 5.1 Tasa de Trabajo Asalariado 3/ 77.3 76.1 Tasa de Subocupación 3/ 2.1 1.7 Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación 3/ 10.5 10.1 Tasa de Informalidad Laboral 1 3/ 43.3 44.1 Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 3/ 21.3 22.4 Tasa de Informalidad Laboral 2 4/ 41.6 42.3 Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 4/ 22.4 23.6

1/ Tasa calculada respecto a la población en edad de trabajar.

2/ Tasas calculadas respecto a la población económicamente activa.

3/ Tasas calculadas respecto a la población ocupada.

4/ Tasas calculadas respecto a la población ocupada no agropecuaria.

Fuente: Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Población no económicamente activa

La población no económicamente activa (PNEA) agrupa a las personas que no participan en la actividad económica, ni como ocupados ni como desocupados. Durante el primer trimestre del año 2017, en la entidad, el 91.6% de la PNEA no estaban disponibles para trabajar, es decir, la perspectiva laboral queda totalmente fuera de su ámbito de interés por estar dedicada a estudiar, a las labores del hogar, jubilada y pensionada o incapacitada para trabajar y 8.4% declararon tener alguna disposición para trabajar (Gráfica 8).

Por sexo, 24 de cada 100 hombres de 15 años y más son no económicamente activos, de éstos, 88.9% no están disponibles para trabajar, por el contrario, 11.1% tienen disposición para realizar alguna actividad económica; en el caso de las mujeres 58 de cada 100 son no económicamente activas, 92.6% no tienen disponibilidad y 7.4% tienen disponibilidad para incorporarse en el mercado laboral.

Información nacional

En el país, la Población Desocupada fue de 1.8 millones de personas en el primer trimestre del año, y con datos ya ajustados por estacionalidad, la TD fue de 3.5% de la PEA, cifra inferior a la registrada en el trimestre inmediato anterior.

La Población Subocupada llegó a 3.7 millones de personas. Con cifras desestacionalizadas, la Tasa de Subocupación no presentó variación respecto al trimestre inmediato anterior. La Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal (sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) sumó 29.7 millones de personas. Mientras que la Tasa de Informalidad Laboral 1 registró un aumento de 0.3 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2017 respecto al trimestre anterior.

La Población Ocupada en el Sector Informal alcanzó un total de 14.2 millones de personas en el trimestre de referencia. La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1, mostró una alza de 0.2 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2016.

La ocupación en las entidades federativas

Además de registrar de manera permanente el comportamiento del empleo en el ámbito nacional y para los cuatro tamaños de localidades a los que se acaba de hacer referencia, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo proporciona información para las 32 entidades federativas. De esta forma se puede conocer la complejidad del fenómeno ocupacional en un nivel de desagregación más detallado.

Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de edad) son: Colima con 67.6%, Baja California Sur 66.4%, Quintana Roo 66.1%, Yucatán 64.3%, Nayarit 64%, Coahuila de Zaragoza y Sonora 62.7% de manera individual y Jalisco con 62.3 por ciento. Congruentes con el tamaño de su población, el estado de México y Ciudad de México constituyen los mercados de trabajo más grandes del país, con 7.2 y 4.1 millones de personas ocupadas, en ese orden, y representan en conjunto el 21.8% del total nacional; les siguen Jalisco con 3.6 millones, Veracruz de Ignacio de la Llave 3.1 millones, Puebla 2.7 millones, Guanajuato 2.4 millones, Nuevo León 2.3 millones y Chiapas con 2 millones de personas. En el otro extremo y obedeciendo a su estructura poblacional se encuentran las entidades con los menores tamaños del mercado laboral: Colima con 361 mil personas, Baja California Sur 378 mil, Campeche 396 mil, Aguascalientes 541 mil, Tlaxcala 554 mil y Nayarit con 574 mil ocupados.

Las entidades que durante el primer trimestre de 2017 observaron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco con 6.8%, Baja California Sur 4.8%, Coahuila de Zaragoza y Tamaulipas con 4.6% cada una, el estado de México 4.1%, Durango 4%, y Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro con 3.8% respecto a la PEA. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Morelos con 1.8%, San Luis Potosí y Yucatán 2%, Guerrero 2.1%, Puebla 2.5%, Chiapas 2.6%, y Jalisco y Oaxaca con 2.%. Este indicador no muestra una situación de gravedad en el mercado de trabajo, sino más bien de la presión que la población ejerce sobre el mismo, lo cual está influido por diversas situaciones como son principalmente las expectativas y el conocimiento que tienen las personas que no trabajan sobre la posibilidad de ocuparse, así como por la forma en que está organizada la oferta y la demanda del mismo. Es por ello que se recomienda no considerarlo de manera aislada, sino como complemento de toda la información de que se dispone sobre la participación de la población en la actividad económica.

Nota: Los datos de la ENOE están ajustados a las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población (Conapo), 2010-2050, publicadas el 16 de abril de 2013.

1/ Tasa calculada respecto a la población en edad de trabajar.

2/ Tasas calculadas respecto a la población económicamente activa.

3/ Tasas calculadas respecto a la población ocupada.

Fuente: Inegi.