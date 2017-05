El amor y el abuso en la escena / La escena

En estos días me di a la tarea de ver varias puestas en escena de diversos géneros y temáticas, de las que cada una de ellas llevaba un mensaje para reflexionar y llevarlo a casa. Sin duda, en Aguascalientes, aunque no se difunde una cartelera teatral de manera regular, solo en algunas páginas en Internet, la oferta sigue y el público la busca mediante las redes sociales. Inicio este recorrido teatral con…

Hamelin. Esta obra es del dramaturgo Juan Antonio Mayorga Ruano, quien es de los autores contemporáneos españoles más representados por sus estudios enfocados a la filosofía y le ha dado la vuelta a sus cátedras de teatro recibiendo varios premios en Literatura y Artes Escénicas. Entre muchas de sus obras, Hamelin fue escrita en el 2005 y galardonada con cuatro premios, uno de ellos al Mejor autor del 2005. La historia es tan real que la podemos leer y escuchar en notas de corte rojo, aquellos abusos que sufren los menores no solo por “desconocidos” sino hasta por su propia familia, y en Hamelin se presenta un caso de pedofilia que lleva a desenmarañar una cantidad de cabos sueltos que involucra el seno familiar. La comandante Montero, figura central de la trama es, quien como analogía del cuento de El flautista de Hamelin, la héroe de este caso, quien pretende salvar y rescatar a aquellos pequeños que han sido violentados, sin duda, otro de los personajes centrales en esta historia es el acotador, quien da la pauta del desarrollo de la historia y señala los cuadros que se van representando, dando con ello dramatismo y suspenso a la obra. El desdoblamiento de personajes de niños, padres, hermanos, psicólogos, etc. es muy dinámico y no necesariamente se necesitan muchos actores para desarrollar este trabajo, al igual que la propuesta de la caja negra, sin escenografía, únicamente la iluminación manejada por los mismos actores, lo que hace que la puesta sea novedosa, sin dejar que las distracciones puedan alejarnos del tema central: el abuso a menores. A Hamelin yo la recomendaría para todos, incluso hasta para niños de 10 años en adelante; es un estudio interesante para profesionistas que ejercen las carreras de derecho y psicología. La dirección corrió a cargo de José Claro Padilla, director de Formación Actoral Al Trote y el reparto lo contemplan: Anayeli Campos, Ivonne Gallegos, Alejandría Menchaca, Martín Murguía, Fernanda Dirch, Juan Marcos Rodríguez, Ernesto Carrillo, Lulú Romo y Janetzy Serna. La temporada abarca los jueves del mes de junio a las 20:30 horas, en Héroes de Chapultepec 217, barrio de El Encino.

El amor por tiempo. Quien dice que el teatro estudiantil está en pañales en Aguascalientes no sabe de la existencia del grupo de la Preparatoria Francisco I. Madero, que este año acaba de cumplir 15 años, y es toda una compañía adolescente y ¡sí, también como sus integrantes! y que a lo largo de más de una treintena de montajes han presentado infinidad de historias a las familias de los estudiantes y a los que les hemos seguido la huella por este tiempo. Es por demás decir que 15 años no es nada fácil y además con un maestro que lleva tatuado el amor al teatro y la enseñanza de este arte para sus pupilos, el Mtro. Luis Fernando Pérez Chiu, director, y con el seudónimo como dramaturgo de Fernando Percha, quien ha hecho que esta escuela sea reconocida por su enseñanza en las artes, porque además del teatro se fomenta la música y danza. La obra que en este momento me toca comentar es El amor por tiempo, y en el programa de mano señala: “Este ejercicio escénico, solo tiene la pretensión de dejar una reflexión abierta, en el tema del amor y el tiempo, en su hermosa y tortuosa relación”. Sin duda, el Amor es el eje que nos mueve a todos, y digo a todos porque es la esencia del ser humano, y si lo retiramos de nuestras vidas lo olvidamos; sin duda todos hemos pasado y sentido el amor. Fue un buen tema que se eligió para celebrar estos 15 años y transmitirles a los jóvenes ese sentimiento, ya que el Amor en esa edad está a flor de piel y nos dejarnos engañar por el enamoramiento, sin buscar el amor verdadero que nos llevará a la felicidad. Como siempre, un trabajo creativo donde un escritor empieza a desarrollar su historia contemplando cuatro tiempos, en diferentes épocas: en la China milenaria, en la Edad Media, la época de los 20 y en la actualidad. Todas las etapas nos llevan a la búsqueda del amor y el desamor, por consecuencia, pero la más significativa, sin duda para mí fue la de este milenio, donde las parejas ya no se conocen, únicamente conviven por costumbre y el causante de todo es la tecnología, un aparato (celular) que los tiene hipnotizados, robotizados y que hace que el amor no se construya sino se destruya, esto podría percibirse como el apocalipsis del amor, quizá. Coreografías, cantos, improvisación, además de chistes propios de la edad de los jóvenes hicieron que el Amor por tiempos fuera un montaje que cristalizó esos 15 años de la Prepa Madero. ¡Muchas Felicidades!

El diario de un loco. Al referirnos a esta obra, de inmediato, para algunos, nos viene a la cabeza la interpretación del genial actor Carlos Ancira, aunque yo no tuve la fortuna de verlo en escena, sí tengo la referencia que este personaje lo marcó como uno de los mejores actores de teatro, aunque su carrera, claro, es más que una sola obra. En Aguascalientes, hace ya algunos años, en el 2008, esta obra la presentó una compañía que llevaba por director a Benjamín Bernal y en la actuación a José Luis Barraza. En este 2017, el Centro Cultural Tercera Llamada invitó a José Emilio de Córdoba a presentarla aquí y además develar las 500 funciones de la obra. En un ambiente más bien intimista, con un público de no más de 30 personas, se llevaron a cabo las dos funciones programadas. El diario de un loco fue escrita en el siglo XIX y pareciera muy lejano, pero el tema sigue tan actual, ya que la enfermedad de la esquizofrenia continúa latente y es padecida por un millón, cien mil personas y lo peor del caso es que a veces los familiares no se dan cuenta y ésta avanza progresivamente hasta llegar a un estado de locura, que fue el caso del personaje de esta obra: un empleado que vivía solo y su percepción de la realidad se empieza a distorsionar hasta el grado de creerse el rey Fernando VIII de España; este hecho lo llevó al manicomio donde fue tratado brutalmente (y se siguen dando esas prácticas) al grado de bajarle su autoestima y quedar en estado vegetativo. Obra de contenido fuerte, escrita por Nikolai Gogol, que curiosamente también muere de una enfermedad mental. La locura no es mala, quizá es un escape a todo el horror que se está viviendo, y un mensaje a la sociedad. Mi respeto para el actor José Emilio, quien fue alumno del mtro. Antonio González Caballero -el cual en su momento dirigió esta obra-, la que llegó a las 500 funciones. ¡Enhorabuena!

El hombre de la mancha. Un musical con libreto de Dale Wasserman, música de Mitch Leigh y letras de Joe Darion, basado en la obra de texto para la televisión Yo, Don Quijote, e inspirada también en la obra cumbre de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. No es tan usual que un musical de gran formato producido por Ocesa venga a la ciudad, ya que en la gira le dan preferencia a grandes plazas como Monterrey, Guadalajara, Puebla, entre otras, pero, por fortuna, se programó en Aguascalientes con dos funciones, y el público respondió a pesar de los precios que no fueron tan módicos, pero que al ver el musical creo que sí los vale. Me recordó el trabajo escénico que acostumbra hacer la Compañía Nacional de Teatro, que no solo se destaca por su excelente reparto sino por la producción que, aunque costosa, destaca en creatividad y así fue el caso de El hombre de la Mancha, que reunió todos los requisitos para considerarla una obra redonda donde todos los componentes fueron de altísima calidad, sin dejar ningún cabo suelto.

El director, Mauricio García Lozano, es director de teatro y ópera, además de diseñador de escenarios y su trabajo ha trascendido a nivel internacional, esto se refleja en este montaje que además de lo atractivo que es tener música en vivo, lo espectacular es el trabajo que realiza con el reparto, lo cual se convierte no únicamente en un proceso de actuación, sino que los artistas realizan varias funciones durante la trama como utileros, tramoyistas, vestuaristas, dando un toque especial y único a esta puesta donde el dinamismo va a la par con el correr de la historia. Metateatro donde se entrelazan los dos personajes: Cervantes y Don Quijote, ambos al unísono hacen que la historia se convierta en dos y que el teatro se vincule sobre todas las circunstancias. Quienes no hayan tenido la oportunidad de verla estará en Guadalajara el 13 y 14 de junio, y si no se tiene la posibilidad entonces leamos a Don Quijote de la Mancha, ya que no acaba uno de aprender de las locuras de este caballero de la Triste Figura. En el elenco se destaca Benny Ibarra como Don Quijote, Carlos Corona como Sancho Panza y la actriz española Guadalupe Lancho como Dulcinea, debutando en la escena teatral mexicana.