Carlos, no eres “lo-sano”, eres de “lo-pior” / Reflexio semanero

Atónitos nos quedamos quienes la semana pasada vimos (en fotografías de diarios de circulación nacional) la reaparición del exgobernador Lozano de la Torre, acompañado de la señora Blanquita… presumiendo ella un atuendo muy lujoso, con abrigo de fina piel, bolso y una serie de collares y pulseras brillantes; (dudo que sean de bisutería, o de las que se venden como réplicas o clones en los diferentes tianguis de la CDMX; lugar de residencia en estos momentos del matrimonio Lozano-Rivera). Su tocayo Carlos Romero Deschamps los invito al aquelarre nocturno, y digo así por la aparición de brujos y brujas ahí reunidos en lujoso hotel de Polanco, al convite en honor de la recién matrimoniada e hija del “líder vitalicio” del sindicato de los trabajadores de PEMEX se dejaron ver varios políticos, gobernantes, exgobernadores, funcionarios del actual gabinete del Poder Ejecutivo Federal y representantes populares del Congreso de la Unión, llamando mi atención los esposos de coalición formada por un militante del PVEM el presidente de la cámara alta, Pablo Escudero, esposo de la diputada federal del PRI e hija de Manlio Fabio Beltrones, Sylvana Beltrones entre otros políticos, solo falto el demonio o cabrío mayor de nombre Carlos y de apellido Salinas para completar el cuadro digno de un ritual de adoración de magos, hechiceros y brujos políticos.

Indigno es lo que observamos, mira que presumir a la esposa de Carlos Lozano enfundada en un atuendo nocturno cual Lady Llanover del siglo XIX, cuyo costo daría de comer por no sé cuantos meses a las niñas y niños que son asistidos en el Hogar de la niña, Mi dulce refugio, Casa hogar de Jesús, Casa del niño Villa de la Asunción y de la Ciudad de los niños, lugares a los que como presidente del DIF poco o nunca asistió; por cierto y hablando de alimentos, quiero imaginar qué estaría pensando Lozano de la Torre a la hora que le sirvieron el primer tiempo de la cena y que fue tartar de atún sobre espejo de piquillo, ¿en el espejo se reflejaron los miles de aguascalentenses que quedaron en lo que llamaron pobreza llevadera? o ¿en la sopa de espárragos con morrillas estarían los sinsabores de sus colaboradores y falsos amigos que hoy ni la cara asoman de vergüenza?, a la hora del último tiempo en las costillas en salsa pinot noircon acompañadas estas por puré de papa con maíz y betabel rostizado, ¿estarían los sabores de haber vivido como rey a las costillas del sufrido pueblo, si vería y sentiría eso? Y ya ni preguntar a qué supo el amargo café que se sirve al final de la cena en estos eventos acompañados de un queso con finas especias…

Carlos Lozano, amigo del personaje más corrupto que se ha conocido en la “representación sindical” de los sufridos trabajadores de PEMEX, presume la cercanía y apoyo de este nefasto personaje y acompañado en este encuentro de un fino aroma de licor, por cierto de origen escocés; pide a Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional de su partido ahí presente la bendición de una idea, y ya entrado en esa especial actitud de valemadrismo que te da Dios Baco en su adoración y atenido a que le serán perdonados sus pecadillos cometidos en la pasada administración, el poder impulsar a su hijo (ahora millonario) a buscar una diputación federal, de seguro se le escuchó gritar al ritmo de la música un ¡viiiiva Aguascalientes’n!… ¡viva!… Que mi hijo es un PRImor…

Acabado el aquelarre que me impuse en mi cochambrosa mente, y de regreso a la tierra del cielo claro y buena tierra; reviso las notas periodísticas y pues hasta ahora y solo por declaraciones, sabemos que el lodo se está secando y están flotando los cadáveres que no son otra cosa que las corruptelas cometidas por altos funcionarios y permitidas o avaladas por el junior a vista de su señor padre en la pasada administración; ya lo escribió el gran “Manco de Lepanto” en la inmortal obra del Quijote… “si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón; y si sale pobre, que ha sido para poco”… y pues hasta hoy de nadie he escuchado lo último; por ello y ahora que leo (de leer) la reaparición pública de Carlos Lozano de la Torre, dejo al Reflexio de ustedes caros lectores mi confesión y mi lamento…

Carlos: estoy poseído por algún demonio en mis sueños, me despierto muchas veces y es porque me he arrepentido de apoyar y pensar que podías ser un buen gobernador de la tierra de la gente buena. Hoy le pido a mi Dios me limpie de ese pecado en pensamiento, palabra, obra y no omisión… Y a ese mismo Dios le pido me dé paciencia y vida para poder ver cuando se te llegue la hora de pagar por tus corruptelas y constatar que tus verdaderos amigos te abanderaron cuando tu ambición de poder, soberbia y arrogancia les abrió los ojos e indignados buscaron la puerta de cocheras de palacio mayor para abandonar esa aventura mal llamada “progreso para todos”. Espero que la misericordia me alcance y me libere del pedacito de culpa que aún cargo en mi conciencia política y con ello llegar a la salvación prometida, espero que así sea…

Por cierto, y ya para terminar con este lamento; en este evento se vio a un abogado del PAN que acudió a esta reunión a dar “Fe de ratas” y recordarnos que en el año 2004 salió a la luz pública el nombre del recién matrimoniado, Juan Carlos Rentería (ahora yerno de Carlos Romero Deschamps), al ser beneficiado con pagos de PEMEX por varios millones de pesos por realizar cirugías plásticas a Hilda Ledezma Mayoral esposa del entonces director de la paraestatal Raúl Muñoz Leos; este gris personaje panista al que me refiero y que acudió puntual a dar “Fe de ratas” se llama Diego y no es Juan el canonizado, sino el mismísimo demonio Fernández de Cevallos.