Descarta Morena que Martín Orozco persiga irregularidades de Lozano de la Torre

Presumen acuerdos entre pasado y actual gobierno estatal

Es obligación de las autoridades sancionar irregularidades: Aldo Ruiz

A casi seis meses de la llegada de Martín Orozco Sandoval a la gubernatura de Aguascalientes, no se ha formalizado acción legal alguna contra el gobierno de Carlos Lozano de la Torre, así como contra quienes fueran sus colaboradores, esto ante la presunción de diversas irregularidades que inclusive han sido señaladas por la actual administración, ante lo cual exigió la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a cargo de Aldo Ruiz Sánchez, se proceda de inmediato.

“Nosotros siempre señalamos que sería pan con lo mismo, no iría a darse ningún tipo de investigación porque ya van casi seis meses y no se ha mostrado si tenemos auditorías en puerta o si ya se están desarrollando, eso no le da certeza a la ciudadanía de que en realidad están combatiendo la corrupción, ellos dijeron que iban a investigar y penar en caso de corrupción pero no lo han hecho”, dijo el político.

Ruiz Sánchez descartó que las acciones legales lleguen a ser emprendidas, pese a que Orozco Sandoval está obligado a actuar y no solamente a denunciar mediáticamente los malos manejos detectados en el gobierno priista 2010-2016.

“Si ya se detectaron irregularidades, la responsabilidad y la obligación de los mandatarios es actuar en consecuencia, no puedes salir a decir que hay irregularidades y no actuar; insistimos que no sabemos a qué le temen al hacer esas acciones, le daría mucha certeza a la ciudadanía que está harta, pero no creemos que lo hagan y no lo van a hacer”.

El dirigente de Morena en Aguascalientes atribuyó la falta de contundencia por parte del Ejecutivo a la celebración de presuntos acuerdos entre Orozco Sandoval y Lozano de la Torre, “Es un secreto a voces, el exgobernador no apoyó a la candidata de su partido (Lorena Martínez Rodríguez), sino al del PAN, porque es el PRIAN; en Aguascalientes son muy recurrentes las prácticas del PRIAN, en 2010 se dio, en 2017 se dio; lo primero que ellos pactan es la impunidad”, comentó.

Aldo Ruiz Sánchez se refirió en particular a las diversas irregularidades existentes en la gestión de Francisco Chávez Rangel al frente del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), entre las cuales se encuentran el presunto desvío de recursos, así como el conflicto por casi 400 millones de pesos por la adquisición de equipo informático.

“La auditoría del 2014 al Instituto de Educación de Aguascalientes dónde está, no la conocemos todavía, hubo muchos señalamientos de que dinero del instituto fue a parar a campaña en 2013, no creemos que vaya pasar absolutamente nada en ese sentido, este Gobierno del Estado le ha fallado a la gente, entonces les hacemos el llamado de que si no van a hacer las cosas mejor que no hagan nada (…) el extitular de la dependencia es el responsable de esos desvías y él goza de mucha impunidad, cosa rara”, señaló.