Dos de maciza, dos de pancita, un consomé y un Boing de guayaba / Lo que uno se encuentra

Dios es el universo. Ni más, ni menos. Me dice Alfredo de Jesús Medina Tiscareño en una conversación que sucede con quinientos kilómetros de distancia entre el artista y quien aquí escribe. Me cuenta que él considera al hombre como parte de un ciclo, de del universo, de dios, y yo no puedo dejar de pensar en la omnipresencia mientras dos tacos de maciza, dos de pancita, un consomé con garbanzos y un Boing de guayaba me reconfortan tras la monserga de tramitar la cédula profesional de una licenciatura terminada hace casi diez años. Dios está en cada bocado de ese almuerzo y en las ideas que se desarrollan en la charla que a la par sostengo con el autor de “Somos los de arriba, somos los de abajo”, exposición que se puede apreciar en el Centro de Artes Visuales y que me gusta entender como una sola instalación cuyos componentes pueden también funcionar por separado.

Según entiendo al artista, ahí también está dios.

Y no me refiero sólo a su representación múltiple en arcilla, en color blanco o pintada en oro, sino a la concepción integral que el autor tiene y que inevitablemente contempla a quien hizo las figurillas, al artista, a la obra, al observador y al proceso de comunicación que involucra a todos los anteriores. La obra de Alfredo de Jesús, mejor conocido en el medio como Dinashuy, pudiese leerse como su relatoría del ciclo del hombre, del inicio y del fin y lo que se hace meanwhile. Un mientras tanto a veces plano y a veces con crestas y valles, colorido y abigarrado que reposa sobre un fondo rosa que, dicho sea de paso, fue una elección del autor y no atiende a cuestiones ornamentales solamente, sino que, según explica él mismo, guarda una estrecha relación con la historia cromática de su obra y con un video sobre el big bang que vio en alguna ocasión y que sigue permeando su producción.

La historia, la tragedia, la vida y la muerte se leen en la pintura, en la intervención y en los objetos de lo que insisto en considerar como una sola instalación, un espacio diseñado para ser transitado mientras las preguntas comienzan a rebotar en la cabeza del espectador. Aún y cuando Dinashuy es un artista joven y él mismo sabe que hay muchas cosas por mejorar, el balance es bueno, el ejercicio completo se percibe sólido, sin aspavientos conceptualistas y sin la intención de montar una trinchera anquilosada desde donde sólo se dispara pintura tradicional.

Sobre la configuración general de la muestra veo pertinente mencionar que salvo un par de detalles técnicos o de materiales que podrían mejorarse para bien del montaje, la disposición de las piezas y el manejo del espacio, sumados al efecto del rosa en los muros logran un buen resultado y una atmósfera inquietante que se intuye intencional. Quizás eliminar un par de piezas le habría venido bien al diseño museográfico para ganar un poco de aire, aunque esto también es debatible pues entiendo que la cantidad y tamaño de las piezas guardan relación con la saturación en las composiciones típicas del autor.

Tengo el gusto de conocer al artista, conozco sus inicios y su evolución. Sé de su disciplina, de su compromiso y de sus ganas de ser parte de la escena cultural de Aguascalientes. Conozco también ese perfeccionismo que lo mantiene preocupado por los detalles en su trabajo, ya técnicos, ya conceptuales, y que considero lo lleva por buen camino. Aplaudo todo ello y aplaudo su capacidad de trabajar en equipo, de pedir una opinión y apoyo a la gente en quienes confía; así sucedió con la museografía de su proyecto y el crédito para los resultados de la muestra es de Montserrat Piña y Emiliano Aguirre.

Trabajar en equipo pudiera también entenderse como un gesto de sencillez por parte del artista que, sabedor de sus límites, convoca a profesionales del diseño industrial y delega la tarea, confiando en sus decisiones pero sin despegarse del proceso. Trabajar en equipo también puede ser una manera de pensar la idea de dios.

Un par de párrafos atrás comenté que al recorrer la exposición surgen algunas preguntas, les comparto las mías:

¿Así es la vida para Dinashuy? ¿Así dios? ¿Así el arte?

¿Acaso lo anterior es un pleonasmo?

Para ninguna de las preguntas anteriores necesito respuesta y sólo me resta decir que la obra, con dios o sin él, seguirá expuesta hasta junio. Yo por mi parte, espero encontrarlo hoy por la noche al final de un trago, escondido entre los hielos de un Jack on the rocks y un playlist saturado de Depeche Mode y The Cure.