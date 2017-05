It’s Raining so I stay at home. Rojo, la homofobia y los derechos humanos / Un cuarto propio

Algo está muy mal en México, algo se ha podrido, pero no ocurrió de la noche a la mañana sino lleva años putrefacto hasta que por fin es innegable su olor fétido, nauseabundo, doloroso, una grave descomposición entre las autoridades, las instituciones y la sociedad.

Junio 25 de 2016 Día del Orgullo LGBTTTI

Un joven sale de su casa y alcanza a escribir en su muro de Facebook It’s Raining so I stay at home (Está lloviendo así que me quedo en casa). Los siguientes comentarios debajo de su publicación dicen: Debiste quedarte en casa amigo. Te extrañaré. Y muchos textos de cariño, despedida, amor, tristeza. A la par de esa publicación hecha hace un año por Luis Fernando Ferra Aguilar se quebraba en dolor una familia, su mamá y su hermana por la muerte repentina, injusta, violenta de ese joven que muere atropellado.

Algo está muy mal en una sociedad donde sale un joven a marchar, a celebrar su gayacidad y nunca más regresa a su casa, queda tirado, inerte a media avenida impactado por el auto de otro joven que se da a la fuga y luego de ser capturado ingresa a la cárcel para después salir, pero al fin y al cabo tener esa experiencia que también sigue quebrando a su familia emocional y económicamente, acusado de atropellar y haber dejado sin vida a una persona que sin duda tampoco será algo con lo que livianamente se pueda seguir viviendo.

Para la corporación de tránsito y vialidad la cosa ha sido mucho más sencilla, incluso ante este terrible desastre de vidas, ahora ya casi nadie recuerda que era precisamente esa área de la seguridad, la señalada como responsable principalmente por su trabajo negligente, pero no quedó en el olvido totalmente, pues fue salvada parcialmente por otra instancia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDH), quien libera a su forma de ver las cosas de cualquier responsabilidad a los agentes de tránsito considerando que hicieron su trabajo. Yo al igual que otras organizaciones de la diversidad sexual y los derechos humanos sostengo que se equivoca por lo siguiente:

Características de los Derechos Humanos

De mis primeros aprendizajes sobre los derechos humanos para este caso puedo resaltar dos características, sencillas, básicas; sin embargo es aquí donde creo que se atoro la comisión. Entender estos derechos como progresivos, reflexionar sobre el carácter evolutivo de los mismos, no conformarse con lo ya legislado, incluso pueden ni siquiera estar escritos aún para un estado o una legislación pero eso no significa de ninguna manera que no existan y tampoco pasan por el rating de la popularidad.

Otra cosa que aprendí de los derechos humanos es que es imprescindible tener un pensamiento progresista, evolutivo.

No se puede pensar en los derechos humanos y poner en la misma balanza a una persona y en el otro lado a una institución, sencillamente no se puede ignorar la complejidad de entramado del sistema, de poder, legitimidad, recurso, capacitación, y meterlos en esa balanza para después concluir con que la parte en este conflicto que tienen mayor poder es justo la que queda librada de toda responsabilidad.

Como digo, un pensamiento progresivo considera derechos incluso los que aún no se reconocen pero que se sabe son necesarios para proteger la dignidad humana. También son inherentes, es decir, nacemos con ellos y no dependen del reconocimiento de un estado, de si están legislados, es facultad de ese pensamiento progresivo entenderlos y protegerlos.

La policía de tránsito y vialidad, así como el municipio, tuvieron mucha responsabilidad en los hechos que le quitaron la vida a Luis Fernando porque las avenidas que construyen para transitar invitan a correr aunque el mensaje que den sea el de no hacerlo, no hay ninguna estrategia que te limite hacerlo, principalmente porque no hay ninguna consecuencia real, que la sociedad aprecie que funcione. Porque la vialidad está pensada sólo para los autos y no para las personas, según la Organización Mundial de la Salud y el Plan de Decenio para la Seguridad Vial señala que es imprescindible tomar en cuenta el número de muertes por atropellamiento que hay en una ciudad y que le corresponde al estado y sus instituciones temas como la infraestructura vial, la vigilancia y la seguridad vial, (como se muestra en el video del accidente los policías de tránsito estaban recargados en sus motocicletas metidos en una calle que no era la principal donde se llevaría a cabo la marcha y como un policía lo señala durante una entrevista: yo ni sabía que iba haber una marcha).

Derecho a la seguridad vial

Además nunca hubo patrullas que dieran el cierre de la avenida Héroe de Nacozari, pasaba ya la hora en que estaba anunciada la marcha y no habían hecho su trabajo. Los resultados ahí están grabados en la memoria de quienes presenciamos este terrible suceso, si la motocicleta o una patrulla hubieran estado atravesadas en el punto donde lo solicitamos minutos antes, como suelen hacerlo, el conductor que aceleró para alcanzar a pasar el semáforo, sencillamente no lo hubiera hecho porque habría considerado que de hacerlo se iba a estrellar contra un vehículo de la policía. Pero no tuvimos esa seguridad vial.

¿Cuáles son las estrategias que el municipio y la seguridad vial nos brinda ahora a un año de aquel doloroso incidente, qué políticas públicas ha desarrollado? Dónde está la regulación publicitaria que invita a correr autos, las campañas publicitarias son las de menor impacto en la seguridad vial y el municipio ¿ha cambiado la estrategia o la siguen usando como única propuesta, cuáles han sido los resultados, la ciudadanía conoce la diferencia entre antes y hoy de esa campaña? qué hace el sistema judicial que hasta que se mata a una persona detiene a quien maneja de forma criminal, dónde están los datos actuales de la policía vial porque el Inegi lo último que tiene es de 2014 para Aguascalientes 89 personas muertas por accidentes viales, pero cuántas multas de tránsito tenía ese vehículo, en cuántos incidentes más había participado el mismo conductor, por qué alguien que ya mató a una persona o que la ha dejado discapacitada sigue teniendo una licencia de manejo.

Le decían Rojo

Ya casi un año de la muerte de Luis Fernando y como siempre el sistema de justicia ha dejado mucho que desear y la CEDH debe repensar más allá del ámbito del derecho, necesita entender que los derechos humanos son más que una resolución, que por cierto, liberó a los agentes de tránsito, la comisión tenía que haber tomado en cuenta y exigir que todos los factores antes descritos existan para proteger a las personas su vida y dignidad. Aunque nada de eso exista por ahora su labor entre otras es pensar evolutivamente para que el derecho a la seguridad vial exista y se haga realidad y no reforzar un sistema de justicia que cargue la balanza donde ya de por sí es desigual para las y los jóvenes de la diversidad sexual. Por cierto esa compleja estructura sistémica que niega los derechos y nos mide con la misma vara a víctimas, agresores y responsables públicos es lo que hemos llamado homofobia institucional, al final todo se teje para no hacernos justicia.

@Chuytinoco