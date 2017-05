La Purísima… Grilla: A multipliqueishon, me decía así

Cállate, chachalaca… No le gritaron los reporteros gráficos a Enrique Peña Nieto durante la presentación de una serie de medidas para “garantizar la Libertad de Expresión y Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, pero casi; tras solicitar un minuto de silencio por los periodistas asesinados, los reporteros le gritaron: ¡Justicia, justicia! ¡Ya no más discursos!, que abran carpetas de investigación y que sean eficientes. Después Peña Nieto se acercó a quienes le gritaron y les prometió por todos los personajes celestiales que ya no iba a haber impunidad y que los asesinatos “no serían en vano” (sic). Ah, por cierto, a este acto fueron invitados todos los gobernadores, pero Martín Orozco Sandoval declinó la invitación, ya saben, el gobernador piensa que Aguascalientes no es Sinaloa y que los comunicadores viven condiciones inmejorables de seguridad. Eso dice.

Ojos, pa que los quiero… A propósito del Día Mundial contra la Homofobia, conmemorado ayer, durante una semana lucirán en el vestíbulo del Congreso del Estado diversas fotografías referentes a la diversidad sexual y los derechos humanos, imágenes que a decir del activista Efraín González Muro, pretenden que “los diputados vean las fotos de la diversidad al entrar y salir del lugar donde se legisla (…), es una galería que le llamamos Rompiendo Estigmas, porque son fotos de familias homoparentales, parejas besándose en la vía pública”, señaló el secretario de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien de paso condenó la actitud de dos legisladores integrantes de la bancada mayoritaria PAN-PES, con respecto al matrimonio igualitario, al cual se le sigue dando largas: “En vez de ir adelante, esta legislatura quiere caminar para atrás, estamos viendo el ejemplo de la diputada Paloma (Amézquita) y el diputado (Jesús) Morquecho: es imposible que alguien que está en un puesto público quiera hacer las cosas al revés”. Ante ello, Efraín González aseguró que será remitido a cada uno de los 27 legisladores el paquete de propuestas presentado por asociaciones civiles, con el respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha), las cuales serán integradas como iniciativas de reforma al Código Penal por el perredista Iván Sánchez Nájera, propuestas que serán acompañadas por un presente por parte de los activistas por la diversidad, “estaré presente con los diputados y vamos a entregarles en el paquete un pequeño presente de los amigos de las asociaciones, es algo muy significativo, una bandera del arcoíris; espero que les guste y la usen todos los días, les sentaría muy bien al diputado Morquecho y a Paloma el arcoíris”.

Juran que sí… Por cierto que en eso de hacer valer la lucha contra la homofobia, quienes dicen que están poniendo todo de sí contra la discriminación de la diversidad sexual, es la gestión de María Teresa Jiménez Esquivel, en particular la Dirección de Reglamentos, instancia que a raíz del caso de Emy Romero López, víctima de discriminación durante la pasada Feria de San Marcos, las autoridades municipales prometieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ponerse las pilas al respecto, según señaló el titular del organismo, Jesús Eduardo Martín Jáuregui: “Tuve ya una plática con Reglamentos durante el transcurso de la Feria, quedamos que nos reuniríamos para fijar criterios generales. La posición del Ayuntamiento es de absoluto respeto también, entiendo que así lo vamos a hacer a lo largo del año”, por ello el ombudsman indicó que ni durante la Feria, ni el resto del año se admitirán actos discriminatorios de todos los tipos, mismos que juró, han ido en decremento en los últimos meses: “Salvo lo de la Feria, no hemos tenido otros casos, afortunadamente parece que va permeando cada vez más en la sociedad de Aguascalientes que somos una sociedad plural, que cada quien tiene derecho de elegir su forma de vida, su género, elegir su comportamiento, creo que hemos dado pasos firmes gracias a los organismos de la sociedad civil” ¿será?

Crucen los dedos… Pues muy chistosito se mostró el martes pasado el gobernador Martín Orozco Sandoval durante la entrega de becas del 2017 del Fideicomiso para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior que sucedió en el Museo Descubre, y lo que pasa es que refirió al hecho de que de acuerdo a la legislación cada que un partido político sea multado, el dinero obtenido será entregado a este fondo de becas por lo que señaló ante los cientos de universitarios que estaban presentes que cruzaran los dedos para que los líderes partidistas la regaran y que así el fideicomiso crezca y que incluso pueda, en lo posterior, beneficiar a alumnos de posgrado… lo que hay que decirle al gobernador es que no es necesario que los alumnos crucen los dedos, pues si algo se le da bien a los partidos es regarla en temporadas electorales.

Ya merito. El secretario de Gobierno, Javier Luévano Núñez, desmintió los rumores acerca de la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Sergio Alberto Martínez Castuera, que sí es cierto que Martín Orozco Sandoval piensa hacer cambios en su gabinete, como todos rumoran, pero que por el momento no, porque esta semana se celebrará una reunión con las dependencias de seguridad para revisar las estrategias y números de lo acontecido en el último mes, en especial durante la Feria. Además, ni que Sergio Alberto Martínez Castuera se aventara declaraciones misóginas como las de José Héctor Benítez López, a quien nadie le dice nada. Los cambios vendrán, eso es seguro, pero desde la oficina del gobernador, no de ninguna otra parte, no como consejos o pifias del Congresito, como la de Guillermo Alaniz quien presentó a Javier Luévano como titular del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes… Plop. Está bien que María Cristina Díaz de León tenga una presencia discreta equivalente a ser un cero a la izquierda, pero no va por ahí.

Pos si quieren. Por cierto, la todavía comisionada presidente del Instituto de Transparencia del Estado (ITEA), Cristina Díaz de León, dijo estar dispuesta a hacer públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, frente a la exigencia de sumar a los órganos autónomos a la iniciativa 3de3: “A mí me parece bien y yo estoy dispuesta por lo menos en lo personal a presentar la mía y yo creo que todos los servidores públicos deben presentar sus declaraciones”. Sin embargo, también dejó saber que los comisionados del ITEA no lo harán, sino hasta que la ley los obligue, con todo lo que esto significa ya que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, que sí obliga a los servidores a presentar su declaración patrimonial, no los obliga a hacerla pública. Compare usted la idea de transparencia que tienen Cristina Díaz León y sus secuaces con los consejeros del INAI, por ejemplo, ¿o sea que los tienen que forzar?

La del estribo. Muy ocupados tienen los diputados a los encargados de Comunicación Social del Congresito enviando sus fotonotas donde se ven chulos de chapeteados anunciando sus baños de pueblo o que sí fueron a sus oficinas, tan ocupados que el equipo de José Luis Dávila no se da el tiempo para verificar los datos que disparan sus jefes, como la declaración de Francisco Martínez Delgado, en la que acusó que en la entidad sólo son castigados cuatro de mil delitos, y alegremente estableció la “impunidad” en un 68%, pero nomás no nos salen las cuentas, el panista no dejó en claro de dónde saca ese porcentaje y con qué lo relaciona, ya que si sólo son castigados 4 de mil delitos denunciados, el “índice de impunidad” sería de 96.4… ¿En qué quedamos entonces? Es que son comunicólogos, nos dicen, de los que no les gustan las estadísticas, es que Martínez Delgado es abogado, el cálculo avanzado no es lo suyo… Ah, caray, la regla de tres se aprende en la primaria, ¿no?

@PurisimaGrilla