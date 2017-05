La Purísima… Grilla: No al silencio

Que nos maten a todos, escribió en un tuit Javier Valdez Cárdenas, sobre el asesinato de Miroslava Breach: “la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”, Javier Valdez fue asesinado ayer en Sinaloa. Uno más a los periodistas asesinados en lo que va de 2017. En respuesta, algunos medios a manera de protesta dejarán de publicar durante 24 horas, como un llamado de atención por la situación que vive el gremio periodístico en el país, como apoyo a la demanda para que las autoridades que hagan lo necesario para proteger a quienes informan a la ciudadanía. Se entiende, el esclarecimiento del asesinato de Javier Valdez Cárdenas debe ser inmediato, es indispensable que se detenga a los responsables y que las autoridades no presenten ejecutados que sirven como chivos expiatorios, es obligatorio que se detengan estos atentados contra la libertad de expresión, contra la democracia misma. En Aguascalientes los reporteros sufren la sevicia e ignorancia de la clase política, no la violencia de los grupos criminales, somos víctimas de otros delitos, aun así, nuestra solidaridad no puede estar con el silencio, consideramos ominoso callar, nos parece cómplice, si algo está en nuestras manos hacer, es seguir reporteando el infierno referido por Javier Valdez, decir con él, para él: no al silencio.

Con dinero baila el perro. Después de casi un mes que fueran designados como magistrados electorales por el Senado, Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, aún no hay fecha para la instalación del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, que como ya se sabe está supeditada a la asignación de recursos por parte del gobierno estatal, y como Martín Orozco Sandoval ya dijo que no moverá las manos hasta el año entrante para poner en marcha el órgano jurisdiccional, que el gobernador calificó como “aparato inservible”, pues los magistrados tendrán que seguir paseando con una mano adelante y otra atrás, en busca del presupuesto que les permita realizar su primera sesión; en cueros y pedinches, pero con harta dignidad, o al menos esa impresión quieren dar, pues en su primer comunicado, el Tribunal Electoral manda a decir tres cosas: 1) Se nombrará al magistrado presidente, mediante sistema de voto secreto, que ejercerá por un periodo de dos años, con derecho a reelección por una sola ocasión para un periodo adicional; 2) Aprobar el Reglamento Interno del Tribunal Electoral; y 3) Los magistrados “Acordarán blindar la autonomía de la institución y la independencia de sus decisiones”; y pues sí, hasta que sesionen, es decir, hasta que les asignen instalaciones y presupuesto, porque mientras tienen que arrastrar la dignidad y autonomía haciendo antesalas y sorteando vestíbulos para pedir una limosna; tan lo saben, que a pesar de que se les ha buscado a los tres magistrados para que defiendan al Tribunal de las acusaciones de burocracia inútil, con que los clasifican, siempre salen con que mejor después, que no es el momento… La única explicación posible es que no quieren atizar el avispero orozquista y quedarse chiflando en la loma; aunque la resultante de ese calladito me veo más bonito y más pronto me dan mi dinerito, es que tampoco podemos saber sobre “el intercambio de ideas, opiniones y puntos de vista” que marcará el rumbo institucional del Tribunal, mucho menos las condiciones que se establecerán Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, su reglamento interno, que han de estar haciendo sobre las rodillas y en un cafecito, pues, reiteramos, ni personal de apoyo ni escritorio u oficinas tienen los mendigantes.

Chiquilladas. Ayer en su muro de Facebook, la diputada priista y defensora de las ejecuciones, Elsa Amabel Landín, presumía que tuvo la oportunidad de estar con algunos niños, pero nos fuimos con la finta, no se refería a su encuentro mañanero con el regidor “independiente” Mauricio González, no, se refería a otra cosa, a la repartición de bolos y juguetitos a familias del Fracc. Palomino Dena, ya sabe, esas cosas que a los del tricolor les da por presumir como trabajo “de manera cercana”. Bueno, pues, en lo que nos importa es que se juntaron el hambre con las ganas de comer, pues la priista se reunió con el “independiente” para que la presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congresito le recibiera a Mauricio González una iniciativa con la que busca elevar los requisitos para constituir partidos políticos locales. Lo dicho, el hambre y las ganas, al PRI no le conviene que haya un mayor número de partidos, básicamente, por dos cosas: la militancia se le está yendo en forma constante, y ya ni regalando electrodomésticos logran llenar la placita del edificio sede con mamás acarreadas para festejarlas; y dos, si se hacen más partidos, ya no les va a alcanzar para comprar a los candidatos emergentes e “independientes”, así se entiende que la diputada Elsa Amabel Landín Olivares defienda el posicionamiento del regidor, en busca de una carambola legislativa que salve del profundo hoyo en el que está su partido. En el caso de las ganas, pues el regidor “independiente” se alinea al discurso de Martín Orozco y consideró que más partidos es “demasiada burocracia”, a Mauricio González se le olvida que él peleó con los dientes ocupar un puesto burocrático, aunque eso sea lo de menos, pues lo que más le interesa al “independiente” es imponer su (redituable) idea de que a la pluralidad sólo se le deben abrir oportunidades si presumen su independencia, algo así como la candidatura al gobierno de Nayarit de Hilario Ramírez Villanueva, Layín, a quien se parece más Mauricio González porque para llegar a donde está mintió poquito, aunque el jure que cuando se ve al espejo es igualito a Pedro Kumamoto; ¿que no mintió poquito?, ¿no se supone que el “independiente” Mauricio González tenía la solución para arreglar el problema de la concesión del agua?, ¿por qué no se la ha presentado a María Teresa Jiménez, al Cabildo? Ah, es que anda muy ocupado viendo cómo caer parado en la siguiente elección, pues como la Chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra, el regidor “independiente” juraba por todas las vírgenes que jamás se lanzaría como diputado… y, uh, se desgarró las vestiduras para quedarse con una regiduría, que básicamente es lo mismo, pero con un menor radio de acción, un diputadito, pues.

La del estribo. Para eso nos gustaban, a la hora de la hora, recularon los boquiprontos empleados municipales, pues resulta que la calle Primo Verdad no fue entregada el día de ayer, en “tiempo récord” como presumió Marco Antonio Licón Dávila, titular de Obras Públicas, de hecho, se amplió el cierre de la vialidad y ahora no se puede transitar desde General Barragán… Uh, para eso nos gustaban.

