La Purísima… Grilla: Basta ya

Basta ya

Que la manifestación de las ideas no sea objeto de ninguna inquisición es un principio irrenunciable de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Hoy en México la impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad.

Como profesionales de la información, denunciamos la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, entre estas, la narcodelincuencia en México.

Unidos como una sola voz, convocaremos en breve a una serie de foros en los que se acordarán las medidas para enfrentar las amenazas y ataques a la labor periodística.

Que el derecho a la información sea garantizado por el Estado es otro principio sobre la libertad de expresión en nuestro país que hoy más que nunca exigimos, por la seguridad de los periodistas mexicanos, de todo aquel que ejerce el periodismo en México y por el bien de la sociedad.

Nosotros, La Jornada Aguascalientes, suscribimos en su totalidad el pronunciamiento que más de 70 medios nacionales e internacionales publicaron.

Ranchito. Y sobre el tema, nos preguntábamos en la redacción por qué en Aguascalientes no se da esta unanimidad… y nos contestamos que estamos muy equivocados, por supuesto que existe el acuerdo, pero de los dueños de los medios, no de los reporteros, así como la mayoría de los medios hicieron eco del autonombramiento de Martín Orozco Sandoval como “defensor de los periodistas”, hoy montones de páginas coinciden en respaldar la declaración antipriista del exalcalde de Jesús María, Antonio Arámbula, quien durante su horario laboral como secretario de Administración en el Ayuntamiento de Aguascalientes, se dio tiempo para acusar a los priistas de entrometerse para evitar la construcción del estacionamiento subterráneo en el centro del municipio del que fuera alcalde; según Arámbula López los inconformes con esa construcción “Están siendo financiados por alguien que le interesa dañar la imagen mía y del gobierno actual, estamos investigando, es difícil comprobar que están recibiendo dinero para hacer manifestaciones, para que hagan ruedas de prensa, para estar pidiendo firmas, engañar a la gente y causar un costo político de algo que es falso que no vale la pena ni darle vuelo”, pero al actual empleado de María Teresa Jiménez Esquivel no le importa no tener pruebas y con ojos acuosos lamenta la posibilidad de que se vaya a perder el recurso otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que porque está etiquetado, snif snif; acerca de las 10 mil firmas reunidas por quienes se oponen Antonio Arámbula de un plumazo las descartó, que porque seguro se obtuvieron con base en engaños… En fin, no nos llama la atención las declaraciones de Arámbula López, pero la unanimidad con que se hace eco de ellas, sí, y lamentamos que en estos tiempos de necesaria solidaridad con los reporteros y periodistas, lo que prevalezca sea el interés (tiene pies) de quienes cobran su tajada a los declarantes para convertir en “noticia” sus berrinches.

Se acabó la fiesta… Lo ha advertido la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santa-Ana Zaldívar, las bodas, bautizos, fiestas de XV, primeras comuniones y demás borracheras no se podrán volver a hacer en los recintos del instituto como se hacían cuando Dulce María Rivas Godoy era la directora, y es que las tremendas pachangas que se armaban en la Casa de la Cultura y el Museo de Aguascalientes no sólo dañaban la integridad de los recintos, sino las propias instalaciones; lo mismo va a pasar con el Museo Espacio que se llegó a usar por el exgobernador Carlos Lozano de la Torre para hacer reuniones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de que dejará de ser minita de oro para personajes como Hilario Galguera quien una buena lana se sacó nomás por traer artistas internacionales como el recientemente fallecido Janis Kounellis a quien anduvo paseando por todo el país.

No sé, puede ser, a la mejor, quién sabe. El jefe de Gabinete del gobierno estatal, Gustavo Martínez Romero, se negó a dar a conocer las estrategias de seguridad a raíz de la detención de Antonio Romo López, líder del Cártel del Golfo, en el vecino estado de Zacatecas. Según, el funcionario estatal se acordó que el secretario de Seguridad Pública, Sergio Alberto Martínez Castuera, será el único que pueda hablar sobre el movimiento de las corporaciones. El contexto de la declaración se da a dos días de haber dicho que la inseguridad en Aguascalientes es un problema de percepción y que la entidad está en buenos niveles, casi como si se coronara en la cima del paraíso de la tranquilidad. La entrevista colectiva prosiguió y se le cuestionó acerca de las concesiones de taxis y notarías públicas entregadas por la pasada administración, a lo que volvió a pretextar su supuesto compromiso con el resto de los funcionarios a no abordar temas específicos de cada dependencia: “Yo coordino los esfuerzos del gabinete, pero las cuestiones muy especializadas no, quiero que los encargados sean quienes respondan”, respondió.

Sí, cómo no. El secretario de Finanzas, Ricardo Martínez Castañeda, dejó saber que ya hubo un par de jalones de orejas a funcionarios estatales por hacer mal uso de vehículos utilitarios. Dijo que el consumo de gasolina constituye una de las principales medidas de austeridad por lo que se ha llamado la atención a quienes no se han alineado. Sin embargo, “no ha habido una sanción formal, simplemente hemos ejercido una presión muy fuerte para que los recursos se ejerzan adecuadamente” y prometió informar ahorro en el consumo de combustibles en lo sucesivo.

Amnesia… Jura Alejandro Mendoza Villalobos que nunca estuvo mal, ni equivocado, siempre tuvo la razón en los dos conflictos que el legislador local ha tenido con los grupos internos de Morena en la entidad, liderados respectivamente por Aldo Ruiz Sánchez y Nora Ruvalcaba Gámez, y es que cabe recordar que en primero de los casos, la dirigencia local del partido de Andrés Manuel López Obrador anunció que buscaría sancionar a Mendoza Villalobos, luego de que éste rechazó en el Congreso del Estado un punto de acuerdo para llamar revertir el gasolinazo que Enrique Peña Nieto nos regaló por año nuevo, un voto en contra que derivó que tanto Aldo Ruiz como el senador David Monreal reprocharan al diputado su postura, misma que ahora justificó Mendoza Villalobos al afirmar que él siempre tuvo la razón, mientras Monreal y Ruiz de plano ni siquiera sabían de qué lo acusaban: “No estaban mal, sólo que no tenían el conocimiento de lo que se había votado, a través de otra fuente se dieron cuenta y lo entendieron mal, ya cuando les expliqué me dijeron que sí estaba bien”, ya que la justificación del voto en contra es que el famoso punto de acuerdo fue autoría de la priista Citlalli Rodríguez: “Se querían justificar el PRI y el PAN por el alza de los energéticos, por eso fue el voto en contra”. Luego, cuando Alejandro Mendoza avaló a Sergio Escalante como titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), fue el grupo de Nora Ruvalcaba el que amagó con buscar la sanción del legislador, por avalar a un perfil presuntamente involucrado en actos de corrupción, voto que terminó con la relación entre la fundadora de Morena en el estado y el improvisado legislador, ruptura que el propio Alejandro Mendoza jura desconocer por qué ocurrió: “Se cortó la comunicación, que es muy importante para hacer equipo (…) a mí se me hace raro, no sé qué es lo que haya pasado”. Total que en tanto el diputado, que al parecer sufre de amnesia, recuerda qué le hizo a Ruvalcaba Gámez, al grado que ésta no lo pueda ver ni en pintura, éste ya se deshizo del personal a su cargo el cual tiene afinidad con la excandidata a la gubernatura, como quien fuera su asesor, Óscar de la Vega Martínez, quien ya no cobra como tal en el Congreso, por disposición del legislador.

Pifias… Y sí, el panista Juan Guillermo Alaniz sí sueña con ser alcalde de Aguascalientes, pero no sólo eso, también pretende reelegirse como diputado del Distrito XI; claro, la cosa es no perder vigencia y tirarle a todo lo que se pueda, aunque es claro que las intenciones del panista, afín al senador Fernando Herrera siempre han sido las de darse a notar, de ahí que nunca falte la remisión de boletines, aunque su equipo de comunicación nada más no dé una, ya que cabe recordar joyitas como aquél comunicado en que se inventaron la “Comisión de Gobierno (en lugar de Gobernación) y Puntos Constitucionales”, además de ése en que al secretario de Gobierno, Javier Luévano Núñez lo convirtieron en titular del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA). Y por supuesto, aquél interesantísimo artículo publicado en el blog de Alaniz de León, titulado “Nunca Más Forever Alone”, sin comentarios. Sin duda el legislador panista cuenta con un equipo de comunicación que derrocha creatividad e ingenio, muy a la altura del de Javier Zapata, candidato a gobernador de Nayarit por el Partido Encuentro Social (PES), ése que se hizo famoso por el #HashtagCampaña.

La del estribo. La revista Proceso informa que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) planteará al Congreso de la Unión modificaciones legislativas para que los códigos penales de los estados, que aún lo incluyan, dejen de considerar las injurias, difamación y calumnia como delitos con carácter penal, en defensa y protección para los periodistas del país… Citamos a la revista porque en la página de la Conago no hay nada y lo único que nos preguntamos, porque somos reincidentes y reiterativos, es: ¿a dónde, a dónde, a dónde estará, el gran superhéroe, el defensor de los periodistas?

