La Purísima… Grilla: Declaraciones inútiles

Lección de geografía. No es de a gratis que señalemos en este diario que al Cabildo capitalino no le interesa el tema del agua, no sólo porque los ediles se pasan por el arco del triunfo el análisis del tema, sino porque sus salidas invariablemente apuntan a llevar el tema del agua a la politiquería, la necesaria discusión sobre el tema se ha vuelto caballito de batalla para pegarle a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel y empujarla a declarar que va a quitar la concesión, cuando ese ni siquiera debería ser el tema, pues esa exigencia “política”, invariablemente, nublada de la vista, sí es cierto que se requiere un debate serio sobre el agua, pero hasta ahora, lo que se nos ha proporcionado es atole con el dedo sobre posibles rebajas en las tarifas, la “recuperación” de 80 millones, la suma de demandas contra la empresa, la promesa de mantener el otorgamiento de reducciones a los pedinches que puedan ir al Miércoles Ciudadano… pero nada en serio. Aparte de la ignorancia (o complicidad) de los regidores, se puede señalar a otro responsable: José Refugio Muñoz de Luna, titular de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama), quien se supone que es el responsable de que el organismo cumpla su propósito, que es regular, vigilar y garantizar la prestación de los servicios de agua potable, pero Muñoz de Luna se refugia en la declaración facilona, como salir a señalar que se exigirá la retribución a Caasa de los 80 millones de pesos, que no se contratará a una empresa proveniente de Saltillo, Coahuila, pero que se podría aplicar un sistema mixto como el que opera en esa ciudad, etcétera, etcétera… pero de tomar el tema en serio, nada. Bueno, no lo culpamos del todo, imagínese que con el pretexto de que se ha postergado la creación del Consejo de Expertos sobre el tema, el perredista Óscar Estrada Escobedo (justo quien preside la Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento en el Cabildo) busca los reflectores y comparte el hallazgo de que en Nuevo León es el gobierno estatal quien lleva la batuta en la administración de las concesiones, iluminado el regidor pondera que ese caso “lo pudiéramos traer a Aguascalientes, que es casi una capital estado”… Erh, por más que le buscamos, no se salva, o sea, ¿el municipio de Aguascalientes no es la capital del estado?, la capital concentra más o menos el 80% de la población del estado, ¿eso no la convierte en una “capital estado”?, ¿o por qué el “casi”?, alguien tendrá que regresar a sus lecciones de Geografía.

Inútil. Otra declaración inútil, porque eso son las promesas, de otro empleado del municipio capital fue el de la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA), Zayra Angélica Rosales Tirado, quien a la propuesta de talleres de bisutería para empoderar a la mujer suma la enjundiosa propuesta de un día, quizá, a la mejor, quién sabe, asegura que en algún momento, el IMMA lanzará una campaña contra acoso callejero… No, por favor, no, no sin son igual de inútiles que la campaña de prevención de Salvador Alcalá, que es como llamó al negocio particular de El Carrito, el ex representante personal de Antonio Martín del Campo; peor si es posible, pareciera que Zayra Angélica Rosales está empeñada en demostrar que su nombramiento al frente del IMMA es inmerecido, ¿no nos cree?, el botón: ante las ignorantes pero sobre todo misóginas declaraciones del secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, la salida de Rosales Tirado fue descubrir el agua tibia e indicar que “Seguridad Pública que es más que nada los que nos brindan la propia seguridad”, ¿en serio?, ¿eso hace esa oficina?, pero regresemos a la promesa de actuar en contra del acoso, la única manera que se le ocurre a la titular del IMAA es responsabilizando a las mujeres de los ataques, pues según Zayra Angélica Rosales el problema es “la normalización del acoso por parte de las mismas mujeres también lo es, por lo que es necesario reeducarlas para que sepan que están siendo violentadas”, mientras que a los victimarios se les trata con indulgencia, según ella, los hombres “deben saber que el acoso no es positivo”… Perfecto, a las víctimas de acoso hay que demostrarles su ignorancia y a los hombres decirles: “no, mi amor, eso que haces no es positivo”. Ternurita.

Ateóricos. Tony Trew es su ensayo “Teoría e ideología en acción” sustenta que Toda percepción supone alguna teoría o ideología y no hay hechos “crudos”, ininterpretados, ateóricos, los conceptos de un discurso son una manera de ver y de aprehender las cosas, y de interpretar lo que se ve o se oye o se lee… por eso no nos parecen poca cosa las declaraciones misóginas de Benítez López o victimizantes de Rosales Tirado, no cuando se hilan como una estrategia de comunicación, lo que quieren que veamos, lo que necesitan que se perciba, como hace también otro empleado municipal: Marco Antonio Licón Dávila, titular de Obras Públicas, quien presume que “En tiempo récord se reabre la calle Primo Verdad”, en un comunicado se indica que la vialidad quedará abierta a partir de hoy lunes 15 de mayo, “con dos meses de anticipación a lo previsto”… Cof, cof, cof, ¿récord?, ¿previsto? Las obras en esta calle iniciaron el 14 de noviembre del año pasado, todavía durante la presidencia de Antonio Martín del Campo, ¿necesarias, indispensables?, quién sabe, esa administración todo lo vendía como embellecimiento y dignificación, Martín del Campo dijo en ese entonces que se justificaba porque se daría “continuidad al embellecimiento de la zona que inició en pasadas administraciones, expandiendo el corredor turístico que se compone de la avenida Madero, Zaragoza, Venustiano Carranza y Galeana”; en ese entonces, el antecesor de Licón Dávila en Obras Públicas, sí indicó que se invertirían en la obra 39.3 millones de pesos, nomás para ocultar las instalaciones aéreas, instalación de piso tipo pórfido, bolardos y la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado; cuando la administración actual habla sobre la remodelación de la calle Primo Verdad, se cuida de mencionar el monto invertido, culpa de los retrasos a otros, es decir, señala que se ha complicado porque hubo que buscar la coordinación con la iniciativa privada (Telmex y Gigacable) además de la Comisión Federal de Electricidad, y de hecho, anunciaron que la obra se entregaría en junio. Al fin hoy, abren la vialidad, en un tiempo “récord”, con un “óptimo manejo de recursos” … Ajá, si lo repiten muchas veces parece verdad, y al final, sirve para anunciar como un logro que la calle Hidalgo arteria permanecerá cerrada, desde Primo Verdad hasta Madero, Marco Antonio Licón Dávila ya sentenció que se pretende concluir labores a finales del presente mes, suponemos que para entregar la obra por ahí del día 27 y autoimponerse una estrellita en la frente por acabar en tiempo “récord”.

Ay, Morena, morenita mía. Como conejos, así se multiplican las páginas de noticias en internet en Aguascalientes, la mayoría de ellas con la evidente intención de cobrar unos pesitos al municipio o al gobierno estatal por sus invaluables servicios a la difusión de información, es decir, la reproducción cruda de los comunicados oficiales, y nos enteramos de su surgimiento porque nunca falta el avieso politiquillo que intente usarlas para sus propósitos, en ese lugar está Morena en la entidad, la pelea por la franquicia está a todo lo que da, y sus dirigentes se la pasan echando mierda entre ellos, citando esas páginas de Facebook, donde se acusa al diputado Alejandro Mendoza Villalobos, de haber despedido a seis colaboradores y embolsarse una quincena de sus sueldos… ¿Será verdad?, quién sabe, lo que no deja de extrañar es que aparezca justo después de que un tal Luis Ávila hiciera correr una denuncia en contra del dirigente estatal de los morenitas, Aldo Ruiz; al menos con ese nombre llegó el jueves pasado al buzón de unos de nuestros colaboradores la “denuncia”, pero al tal Luis Ávila ni lo conocemos, por eso ponemos en duda lo que nos cuenta: “Aldo Ruiz presidente estatal de morena y cómplice de las corruptelas del senador de la república David Monreal Ávila, por capricho este pequeño patricio decidió comprar un auto para uso personal las 24 horas del día los 7 días de la semana un Chevrolet Aveo con valor en el mercado de 192 mil 700 pesos con recursos públicos que recibe dicho Instituto político sin consultar al órgano máximo de autoridad que tiene morena que es el consejo estatal. No cabe duda que le quedó grande el lugar que la fundadora de morena en Aguascalientes Nora Ruvalcaba”… Así se las juegan ahora los morenitas, qué pena por todos ellos.

La del estribo. Enfático, el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congresito, Jaime González de León, afirmó que a más tardar el viernes formalizaría las denuncias en contra de quienes resulten responsables de las irregularidades en el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes… Ya es lunes, para el panista González de León una nueva oportunidad de prometer, para nosotros, otro feliz Día del Maestro. Un reconocimiento a todos ellos.

@PurisimaGrilla