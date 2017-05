La Purísima… Grilla: Idiocia

Machín. En los primeros días de este mes, la administración de María Teresa Jiménez Esquivel anunció la instalación del Comité para la Prevención de las Violencias, grandilocuente y pomposo como es, Salvador Alcalá Durán, secretario técnico del Consejo de la Ciudad y Enlace Ciudadano, destacó que a través del Comité se canalizarían recursos para atender problemáticas de violencia; promover en las dependencias la creación de espacios y la capacitación del personal para atender esta problemática; fomentar mecanismos de vinculación municipal y estatal; gestionar propuestas jurídicas para consolidar procesos de atención al tema; incluso, impulsar la cooperación internacional, intercambio de experiencias y certificación de operaciones; así como velar por el adecuado uso de los medios de comunicación para contribuir a la erradicación de la violencia… Ajá, todo, todo eso, entre los integrantes del Comité se encuentran el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López y Zayra Angélica Rosales Tirado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, pero como si no estuvieran, porque tras los tips machistas del jefe de policía, las recomendaciones para prevenir la violencia de usar zapatos de piso, dejar a un lado el glamour y no echarse clavados en las bolsotototas, no ha habido un posicionamiento público de la administración municipal; por el lenguaje empleado y la función que realiza Benítez López, las expresiones machistas se prestan al meme, pero que en redes se burlen del jefe de policía por su ignorancia, no quita que ese sea el discurso oficial de la administración de María Teresa Jiménez en relación con la violencia, como coinciden en señalar Roxana D’Escobar, de Mujer Contemporánea, el ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, y Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, el mensaje institucional es culpar a las víctimas de la violencia que sufren. Parece mentira que a pesar de que de los 2 mil millones 940 mil pesos que gastará el municipio de la capital este año, 726 millones 340 mil vayan a invertir en Seguridad Pública estemos como estamos, defendiéndonos a nosotros mismos de que no nos asalten y no se metan a nuestras casas lo bueno es que en la administración de María Teresa Jiménez Esquivel están muy vivos y han implementado medidas tan inteligentes como reducir al mínimo el uso de los tacones con lo cual se planea elevar la velocidad promedio de una mujer huyendo o como diría con sarcasmo el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, reducir el índice de luxaciones de tobillo. Duro.

Idiocia. El que en redes todo pueda ser materia de chistes está afectando la forma en que algunos arribistas de la política creen que deben comunicar sus intenciones, como la diputada Paloma Amézquita, quien intenta dar gato por liebre al intentar esconder su declarada homofobia con un mensaje de defensa de valores; durante la semana, la consentida de Rubén Camarillo Ortega se ha encargado de postear en redes sociales y mandar comunicados a través de la oficina de comunicación del Congresito en las que destaca su compromiso con “garantizar a los ciudadanos una vida libre de violencia, con la dignidad humana y con el valor de la vida de las personas”, incluso manda sus fotitos para que se vea que es bien trabajadora y está “agilizando los trámites de adopción de menores en la entidad”; pero Amezquita Carreón ha prometido hacer todo lo posible para que parejas del mismo sexo no puedan adoptar, ¿por qué?, por sus pistolas y un supino desconocimiento de la ley, en el país no se prohíbe la adopción de menores por familias homoparentales, de hecho, en el Código Civil de Aguascalientes, en ninguna parte, se prohíbe adoptar a una persona con una orientación sexual distinta a la heterosexual, siempre y cuando cumpla con los requisitos especificados, puede formar una familia, pero a Paloma Amezquita sólo le interesa la preferencia sexual de los aspirantes a darles un hogar a alguno de las decenas de niños que esperan a ser adoptados. En vez de gastar en Facebook sus intentos por vender gato por liebre, nos gustaría ver a la diputada panista decirle a uno de los huérfanos en espera de ser adoptados que no se va a poder porque la pareja que le puede dar un hogar no coincide con sus preferencias sexuales.

Polecía. En medio de fricciones, el Congreso local aprobó ayer el cobro exprés de multas de tránsito propuesto por Leonardo Montañez Castro en la LXII Legislatura. La propuesta del hoy secretario del Ayuntamiento, impulsada por sus correligionarios del PAN, consiguió apenas un voto adicional a la cantidad mínima para su aprobación, a pesar de la inasistencia de los blanquiazules Gustavo Báez Leos y Cristina Urrutia de la Vega. El priista David Nájera Moreno fue el primero en atacar la iniciativa que calificó como inconstitucional e inviable, en primer lugar por ir en contra del derecho de audiencia y por otro, porque los municipios no contarán con los recursos para poner en marcha la reforma. En seguida, Raymundo Durón Galván trató de refutar sus argumentos, básicamente achacando su inasistencia a la sesión del 10 de abril en la que se dictaminó la propuesta de ley; “lamento mucho”, le respondió Nájera Moreno en una segunda intervención, “que nuestro amigo el diputado desconozca, porque sí desconoce totalmente la ley, el sentido de la Constitución y desconoce el motivo de mi ausencia, si estuvo presente en la sesión a la que hace referencia debería estar enterado por qué no estuve presente (…), el 10 de abril a las 10:00 de la mañana que fue citada la comisión, era yo el presidente de la Permanente y fuimos requeridos por parte del Poder Ejecutivo en un evento oficial en conmemoración a Emiliano Zapata en el municipio de El Llano”. Acto seguido, Claudia Guadalupe de Lira hizo uso de la voz para abundar en los porqués de la reforma, misma que Montañez Castro ya en calidad de funcionario municipal pidió sacar de la congeladora. Tras su explicación, la priista Citlalli Rodríguez le pidió responder a unas interrogantes que le habían surgido pero Guadalupe de Lira le negó esa posibilidad alegando que ella sabía a quién responder y a quién no. Citlalli Rodríguez, visiblemente molesta, la tildó de majadera, momentos antes de que la bancada mayoritaria se saliera con la suya.

El regidor sí tiene quien le escriba. Pues nos contradijeron, creíamos que las cartitas que mandaba el regidor Netzahualcóyotl Ventura eran porque nadie más lo pelaba, pero no es así, ayer, la contralora municipal Leticia Fabiola Rangel Núñez ya le dijo que se ponga a trabajar y deje los protagonismos a un lado: “En mi calidad de contralora le pediría al regidor que en los términos del artículo 85 del Código Municipal se ponga a cumplir con sus funciones y se ponga a trabajar, de lo contrario será sujeto a un procedimiento de responsabilidades. Como contralora social y como ciudadana le exijo que se ponga a trabajar, puesto que está percibiendo un sueldo y se está dedicando únicamente a tratar de cumplir con sus intereses personales y no con los de la población que es para lo que está en el puesto”. Auch, duro y a la cabeza. Nosotros, como en Facebook, vamos por una bolsa de palomitas para ver el intercambio, aunque por la naturaleza del regidor Ventura Anaya, sabemos que tarde o temprano nos llegará otra misiva mal redactada y con una no solicitada lección de periodismo. Valdrá la pena. Aunque eso sí, más allá de los señalamientos que hace la contralora al regidor, el que Rangel Núñez diga que no se ha dado respuesta a Netzahualcóyotl Ventura que porque los expedientes son demasiado extensos y difíciles de fotocopiar es, básicamente, un disparate, ¿a poco no hay personal en el municipio?, Leticia Fabiola Rangel bien podría pedir auxilio a alguno de los 99 asesores que reportó la Secretaría de Administración en el municipio capital, ¿o qué se les van a caer las manos a los consentidos de María Teresa Jiménez Esquivel por fotocopiar?

La del estribo. Que sí, que no, que a la mejor, que el titular de Servicios Públicos en el municipio, Héctor Anaya, no se va, que Rodolfo Téllez Moreno no será quien lo supla; que sí, que no, que ya mero regresa Manuel Cortina a la Oficina Ejecutiva, para darle orden a la administración de María Teresa Jiménez… Los rumores están a todo lo que dan, pero nada está confirmado, mientras esperamos que dejen las filtraciones, vamos gozosos al fin de semana, nos leemos el lunes.

