La Purísima… Grilla: Inception

No hay nada como la primera impresión, porque después de todo, esa percepción es la forma primera de obtener conocimiento de las cosas, ¿no?, pero de un tiempo a la fecha, desde que el Inegi comenzó a realizar encuestas sobre seguridad pública y tuvo que aclarar que no son “datos oficiales”, sino opiniones sobre cómo se percibe, de ahí se han agarrado algunos políticos para sacarse de encima las críticas a lo que la ciudadanía “siente”. La iniciativa ciudadana del Semáforo Delictivo, señala que Aguascalientes registra siete de ocho delitos en rojo en abril, las 2 extorsiones denunciadas mantienen en verde esa casilla, no así los 5 homicidios, los 216 robos de vehículos, 222 robos a casa habitación, 134 robos a negocios, 192 lesiones, 16 violaciones y un secuestro denunciado… ¿poquito?, en opinión del jefe de Gabinete, Gustavo Martínez Romero, sí, nos estamos ahogando con buchecitos de agua, porque según el colaborador de Martín Orozco Sandoval, la inseguridad en Aguascalientes es más bien un problema de percepción: “En términos objetivos y estadísticos, el estado mantiene uno de los mejores niveles en seguridad, en diferentes ámbitos”, luego de ser abordado sobre los últimos resultados del Semáforo Delictivo para abril; para Martínez Romero lo primero fue cuestionar la metodología de esta organización, el paso en falso de siempre, no importa que no la conozcan, si los hace quedar mal, está mal, si los hace quedar bien, no importa de cuánto venga la factura. Enseguida el empleado estatal dijo que las policías acordaron reforzar sus operativos, pero nunca bajó la guardia e insistió (muy al estilo de los funcionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre) en que el que Aguascalientes sea sede de eventos de “talla nacional” es por sus condiciones de seguridad. También aludió al nombramiento que recibió de la Conago el gobernador Martín Orozco a través del secretario de Seguridad Pública, Sergio Alberto Martínez Castuera, como integrante de una subcomisión encargada de defender de los periodistas, “lo que no es más que una muestra de la confianza en la seguridad de la entidad”. Cof, cof, cof… No, no es eso, es una muestra de que ni el Gobierno Federal ni la Conago tienen idea de qué hacer para cumplir las promesas de Enrique Peña Nieto:

1) Fortalecer la estructura y el presupuesto para el mecanismo de protección de activistas y periodistas.

2) Establecer un protocolo para reducir las situaciones de riesgo contra periodistas en el ámbito federal.

3) Fortalecer la Fiscalía con mejor personal, ministerios públicos, policías y peritos y con mejor coordinación entre policías locales y federales.

O las que en nombre de los gobernadores, todos, incluido Martín Orozco que no asistió porque tenía cosas más importantes que hacer, anunció Miguel Ángel Mancera:

1) Crear u homologar fiscalías o áreas especializadas dentro de las procuradurías estatales para investigación y prevención de delitos cometidos a estos sectores de la población.

2) Conformar mapas estatales de riesgo y agresión a periodistas con base en el mecanismo federal.

3) Dar cumplimiento cabal a la recomendación 24/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

4) Trabajar con un protocolo único, unificado, para establecer mecanismos de prevención, protección y de atención a víctimas de este delito.

Así que, por respeto a quienes se dedican a informar y ejercen a contracorriente su derecho a la libertad de expresión e información, Gustavo Martínez Romero debería dejar de plantar la semilla que vende al gobernador de Aguascalientes como “defensor” de los periodistas. El jefe de Gabinete también debería decirle a las 16 víctimas de violación en Aguascalientes capital, Asientos, Rincón de Romo y el Llano que registró el Semáforo Delictivo sólo en abril, que es cuestión de percepción. Y si él no se atreve a decirles que perciban bien cómo les llega la ola de seguridad, invitamos a Zayra Rosales Tirado, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes que les diga que se la ha pasado instalando el Comité para la Prevención de las Violencias; el Sistema Municipal de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y el Sistema para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, todos estos títulos para brindarles la prevención y seguridad que necesitan, pero que no funcionaron, y que lo siente mucho, pero que ahora las acompañará su instituto en el acceso a la Justicia, al igual que Ruth Pérez Cedillo, titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, que algo está haciendo, no sabemos qué, pero algo está haciendo por todas las mujeres del estado. Y si con ellas no es suficiente el consuelo y la garantía de una vida libre de violencia, como lo marca la ley, ahí está el secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, para darles consejos de prevención a las “damas”, zapatos bajos para correr del agresor y no llevar una bolsa grandototota. Mientras estos personajes en redes sociales se toman la foto, hay 16 víctimas a las que no les cumplieron lo prometido: prevención, erradicación de la violencia, seguridad, justicia. Carajo.

Desairados… Como parte de su proyecto para presentar una iniciativa popular ante el Congreso del Estado, con el fin de limitar el financiamiento público a los partidos políticos, el colectivo juvenil, Politik Millennial celebró ayer una mesa de diálogo en el Patio de las Jacarandas, en el primer cuadro de la ciudad, al cual, se presumió en redes sociales, acudiría la representación de las diferentes fuerzas políticas en el Legislativo local: Jesús Morquecho Valdez (Encuentro Social), Arturo Fernández Estrada (Nueva Alianza), Sergio Augusto López Ramírez (Partido Verde), Karina Eudave Delgado (Acción Nacional), David Nájera Moreno (Revolucionario Institucional) y Alejandro Mendoza Villalobos (Morena); sin embargo ni uno solo de estos representantes populares acudió al llamado de los Millennials, por lo que el mencionado foro se realizó con la participación de regidores de distintos municipios, que cabe mencionar, desde su trinchera poco pueden aportar en materia de legislación electoral, por lo que personajes como Netzahualcóyotl Ventura Anaya y Mauricio González López nada más fueron a presentar sus puntos de vista, al igual que Jaime Durán Padilla, dirigente local de Movimiento Ciudadano, en su papel de representante local del instituto político que en el ámbito federal ha impulsado una propuesta similar a la de los jóvenes: “Mi dirigente nacional, Dante Delgado, cuando era senador propuso eliminar el financiamiento a los partidos políticos (…) estamos jugando sobre la misma línea, lo que Movimiento Ciudadano busca es la apertura a los ciudadanos que quieran buscar posiciones, si bien no tenemos prerrogativas, sí tenemos registro a nivel nacional”, dijo el político, quien no desaprovechó la oportunidad para invitar a los jóvenes del Politik Millennial a acercarse a Movimiento Ciudadano en caso de buscar contender por un cargo de elección popular: “No estamos fuera de la cancha de ustedes y de igual forma invitarlos a que se puedan integrar a un Movimiento Ciudadano, que el movimiento es de todos”; capaz que con estos jóvenes perfiles, que se dice son apoyados por el mismísimo Gabriel Arellano, el partido naranja recupera algo de votos y sale de su debacle en Aguascalientes.

Con permiso… Era en la LX Legislatura local (2007-2010) cuando Roberto Padilla Márquez se desempeñaba como diputado por el Partido Revolucionario Institucional, no obstante ya de salida de su encomienda, el priista fue enviado como delegado del PRI a otra entidad federativa que al igual que Aguascalientes, celebraría elecciones en ese 2010, por lo que el legislador estuvo ausente prácticamente durante el último periodo ordinario de sesiones de aquella legislatura. Ahora, algo similar ocurre con el diputado por el Partido Verde Ecologista, Sergio Augusto López Ramírez, quien no se ha presentado a la última sesión ordinaria del Congreso, además de algunas comisiones, porque anda ocupado haciendo campaña en Nayarit, ausencias que el legislador afirmó, se dieron con el aval de la presidencia de la mesa directiva, sin que además su trabajo legislativo se haya visto mermado, toda vez que deberá estar presente para desde la Comisión de Medio Ambiente, que éste preside, llevar a cabo el proceso de designación del titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa).

La del estribo. Pues PeRDerAN, porque parece que la alianza entre el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 le vienen guangas a Aguascalientes, en estas tierras de contraste, estamos más que acostumbrados a esa extraña unión amorfa, pues ya desde hace más de tres años, los amarillos y los azules han estado juntos en el estado, tanto así que por lo menos el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) dirigido por Alejandro Vázquez Zúñiga, sigue siendo un bastión del PRD en la administración panista de la capital desde que Juan Antonio Martín del Campo era alcalde y que se consolidó a la entrada de María Teresa Jiménez Esquivel; como sea, esta alianza suena como música para los oídos de Emanuelle Sánchez Nájera quien ya se acostumbró a la mala vida.

