La Purísima… Grilla: La rostizada de Guadalupe

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote… No falló, cuestionado sobre su inasistencia al show montado por Enrique Peña Nieto para anunciar medidas de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, el gobernador Martín Orozco Sandoval jugó la carta de “razones de agenda”, y le recordó a los reporteros que “Siempre hemos caminado con el Gobierno Federal, he estado en otras (reuniones), no pude estar el día de ayer, en otras he estado en otras no, depende mucho porque el señor presidente, la problemática que de pronto le llega nos convoca a Conago y a veces no podemos asistir. Pero siempre hemos caminado de la mano, en la presentación del modelo educativo ahí estuve, en otros no”; o sea que… Sobre lo anunciado por Peña Nieto, el gobernador de Aguascalientes no metió las manos, que porque en la entidad se “tiene una tranquilidad en esa parte”, y ofreció su manto protector a los reporteros, que si tienen alguna amenaza le avisen, con eso debe bastarle a los amigos de los medios de comunicación, porque Orozco Sandoval no explicó cómo se trabajará de la mano del Gobierno Federal y la Conago, tampoco indicó por qué no figura Aguascalientes entre las entidades federativas que cuentan con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, habrá que preguntarle a su secretario de Gobierno, Javier Luévano Núñez, quien se echó un clavado espectacular para justificar la ausencia de Martín Orozco, y aclaró que Sergio Alberto Martínez Castuera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue quien asistió a la Conago en representación del mismísimo gobernador, quién sabe si le haya pasado sus notas, porque nada de eso se mencionó; eso sí, en los temas que le importan a Orozco Sandoval confirmó que a su regreso de su gira “relámpago” por Alemania prevé reunirse con los tres magistrados electorales porque por más que quiera postergar el arranque del Tribunal Electoral local, el “aparato inservible”, el calendario comicial empieza en septiembre. Dijo que platicará con los diputados y con base en las condiciones financieras se determinará la cantidad a otorgar y para luego enviarla a Congreso. Lo dicho: prometer no empobrece.

Sin avances… El 15 de mayo se cumplieron seis meses de entrar en funciones la actual legislatura local, y en la tercera sesión ordinaria del segundo periodo, celebrada ayer, quedó de manifiesto que algunos diputados locales siguen cargando con los mismos yerros que el primer día de su encomienda, caso particular, el del panista Raymundo Durón Galván, quien le pelea al morenista Alejandro Mendoza Villalobos el título del diputado que peor lee, toda vez que al dar lectura a un dictamen, Durón Galván dejó claro que durante el pasado receso legislativo no pudo practicar sus habilidades de lectura, toda vez que una y otra vez erró al descifrar algunas palabras contenidas en el documento; tan tormentoso para el panista debió ser el estar en la tribuna legislativa que de plano detuvo sus palabras y bajó de ésta, sin comunicar a sus homólogos el sentido del dictamen que se votaría, al grado que el priista David Nájera Moreno solicitó a la mesa directiva del Congreso que el panista terminara la lectura del dictamen, cosa que a Raymundo Durón no le quedó otra opción que acatar, esto ante el notable hastío de sus compañeros, quienes lucían distraídos mientras el panista hacía el intento de leer.

Atorado… Otra cosa que nada más no registra progreso alguno es la eterna promesa de la renovación de la dirigencia estatal del PRI, ante lo cual, como cada semana, la diputada Citlalli Rodríguez González se refirió, al destacar que si para septiembre, cuando arranca el proceso electoral federal, no se designa al nuevo Comité Directivo Estatal, de plano Norma Esparza Herrera se quedará al frente del PRI, claro, a menos que ésta renuncie al cargo y se nombre a otro dirigente provisional, no obstante la diputada confió en que por fin Enrique Ochoa Reza, que está muy ocupado haciendo bullying a Andrés Manuel López Obrador, envíe a la entidad a un delegado encargado de llevar a cabo el procedimiento de renovación, al cual prácticamente se lo están comiendo los tiempos. Por cierto que Citlalli Rodríguez recordó que Lorena Martínez Rodríguez no está muerta políticamente, ya que tras el proceso electoral de Veracruz, donde la excandidata a gobernadora funge como delegada del PRI, ésta regresará a Aguascalientes, por lo que la diputada insistió, se trabajará en que Lorena sea postulada en la primera posición del tricolor para el Senado de la República, aunque este sitio, que implica un espacio asegurado en la cámara alta, es codiciado por varios liderazgos dentro del priismo local, entre los no descartó pueda figurar el propio Carlos Lozano de la Torre, quien pudiera aspirar a ser nuevamente senador.

Las reglas cambian… Siguen los cambios en diversas disposiciones aplicadas en el Congresito, ya que desde la entrada de la actual legislatura hemos visto nuevas medidas como el control al acceso de la prensa al área de curules, el cambio de hora de las sesiones ordinarias, entre otros que cabe destacar los más recientes como el prohibir el acceso a manifestantes y pancartas al pleno legislativo, orden atribuida a Aquiles Romero, secretario general del Congreso, que quedó de manifiesto en la sesión de ayer, cuando los activistas por la diversidad sexual Manuel Gutiérrez y Efraín González intentaron acceder al salón Soberana Convención de Aguascalientes, con una bandera arcoíris, símbolo de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), por lo que personal de seguridad del recinto les negó la entrada en un principio, aunque finalmente los activistas con todo y bandera sí pudieron entrar silenciosamente a manifestar su exigencia para legislar por los derechos de la diversidad: “Vemos esta grave discriminación en el Congreso por parte del secretario general, que fue quien dio la orden de que no entrara la bandera, tenemos que ver qué está pasando, porque si no tenemos ya ni la libertad de manifestarnos y de exigir nuestros derechos y que se respeten todas nuestras garantías por ser mexicanos, por ser aguascalentenses, ellos se jactan diciendo que el Congreso es la casa de todos, para toda la gente de Aguascalientes y aquí estamos viendo que no”, recriminó Efraín González. Ya veremos si la misma cerrazón existe cuando a grupos conservadores les dé por presentarse nuevamente en el Legislativo, si se les exige ingresar a éste sin portar pancartas.

Ganó ATUSA… Se ha cumplido la profecía, no importa que los concesionarios hayan tratado a los pasajeros como reses durante décadas en Aguascalientes, en próximas fechas serán premiados con créditos para que compren nuevas unidades o al menos así lo reveló el representante de Nafin en el estado, Juan Carlos Medina Mazzoco, quien avisó que mientras que los taxistas ya pueden pasar a solicitar su crédito, sólo hace falta que el Gobierno del Estado defina cuales son los camiones que podrá comprar Atusa, a pesar de que durante su campaña, Martín Orozco Sandoval ya había presentado el lujoso modelo que seguramente algunos votos se ganó… de los males, el menor: por lo menos vamos a tener camiones nuevos que podrán ser hermosamente decorados con calcomanías del Bugs Bunny por nuestros queridos hombres-camión que trabajan 16 horas, y cuya labor podremos admirar desde nuestros nuevos y relucientes asientos, al menos por unos meses hasta que mágicamente los camiones vuelvan a lucir viejos por el uso excesivo. Viva Aguascalientesn.

La rostizada de Guadalupe… Acompáñenos a leer esta triste historia que nadie quiera hilar y sólo presentan fragmentos, pero sobre todo, se apunta hacia los dueños del circo y de la animalada nadie dice nada. La dirigencia del PRI, ha quedado claro, no tiene nada que decir ni aportar, pero no pierde la costumbre de emitir comunicados, en los más recientes, la emprende contra María Teresa Jiménez Esquivel y acusan Norma Esparza Herrera y Miguel Ángel Juárez Frías a la alcaldesa de crear “páginas falsas de medios digitales de comunicación respetables, para demeritar a militantes priistas, específicamente al regidor Netzahualcóyotl Ventura Anaya”, desde el municipio capital, Enrique de la Torre, secretario de comunicación, contesta: “lamentó que cayendo en el protagonismo y sin las pruebas debidas, se culpe al Ayuntamiento de este tipo de imputaciones sin fundamento; por el contrario, instó al actor político a informar con verdades y no con mentiras que parezcan verdades y a prestar atención a los conflictos internos de su partido, que bien pudieran tratarse de fuego amigo”, se exige que dejen de confundir a la sociedad con acusaciones y ya, ahí debería acabar, porque ni Esparza Herrera ni Juárez Frías tienen pruebas de nada; apenas se está dispersando la humareda cuando “alguien” filtra un audio en que se escucha confesar a Teódulo Núñez Leaños que la dirigente del PRI, Norma Esparza y su cómplice en comunicación, Alejandro Macías, le habían ordenado golpear al reportero Alan Palafox Porter, todo eso dicho a medias tintas por Teódulo Núñez, porque el único que se refiere a “madrear” es Mario Luis Ramos Rocha, a quien corrieran del PRI a la llegada de Norma Esparza, quien lo cambió por Alejandro Macías Esqueda, en el audio publicado por El Clarinete, el tal Teódulo Núñez dice que le pidieron “hacer lo propio”… Ahora, tanto Esparza Herrera como Alejandro Macías han tenido que salir a desmentir lo que Mario Luis Ramos Rocha insinúa sobre ellos y Núñez Leaños confiesa que no hizo, pero sí puede hacer. ¿La presidenta del PRI estatal manda a golpear a un reportero?, ¿de veras podemos titular así el audio filtrado? Sí, a Teódulo Núñez Leaños se le recuerda porque durante la campaña pasada fue detenido acusado de agresiones, en un mitin de María Teresa Jiménez, pero salió bajo fianza para seguir presentándose como “reportero”… Lamentable que en este capítulo penoso de La rosa de Guadalupe embarren a verdaderos reporteros, que Lizeth López Velarde Ramírez, directora de Metropolitano, tenga que responsabilizar “tanto a Norma Esparza, dirigente del PRI, como a su jefe de prensa, Alejandro Macías Esqueda y al priista Teódulo Núñez de cualquier cosa que le llegara a pasar a cualquiera de los colaboradores de este medio informativo”… Lamentable, en verdad lamentable, ah, pero todo esto no tiene nada que ver con protagonismos, ¿verdad?, y de esto, nada se relaciona con el “fuego amigo”, aunque se pueda especular que quien filtró el audio fue uno de los participantes de la conversación, ¿qué motivo tendría Mario Luis Ramos Rocha para exponer a quienes lo corrieron?, ninguno, ¿verdad?

La del estribo. El audio filtrado se interrumpe cuando Teódulo Núñez se ofrece a Mario Luis Ramos Rocha, “cualquier cosa aquí andamos”, le dice el golpeador al jefe de prensa de la Confederación Nacional Campesina, Ramos Rocha insiste “¿Entonces esos trabajos sí los hace?” y Núñez Leaños responde: “Claro que sí los hago, pero con gente…”, y se corta la grabación, ¿cuál gente?, ahí queda la pregunta, ¿cuál gente?

