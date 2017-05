La Purísima… Grilla: La verdad no se mata asesinando a periodistas

La verdad no se mata asesinando a periodistas… Sobre el asesinato de Javier Valdez se sigue escribiendo, sobre todo se sigue exigiendo justicia, en su muro de Facebook la periodista Marcela Turati escribió: “No miento si digo que la comunidad de periodistas mexicanos estamos llorando su muerte. Como me escribió un reportero hace rato: ‘Mataron a Javier; nos mataron a Javier’. Esta noticia habla de nosotros, a Javier ‘nos’ lo mataron”… y sí, apenas ayer escribimos que en Aguascalientes los reporteros sufren la sevicia e ignorancia de la clase política, no la violencia de los grupos criminales, somos víctimas de otros delitos, aun así, nuestra solidaridad no puede estar con el silencio, consideramos ominoso callar, nos parece cómplice, si algo está en nuestras manos hacer, es seguir reporteando el infierno referido por Javier Valdez, decir con él, para él: no al silencio, y temprano, un grupo de periodistas de la entidad se manifestó en la Plaza de Armas en repudio a la violencia en contra de reporteros y periodistas en todo el país. La verdad no se mata asesinando a periodistas. En esa manifestación, el corresponsal de La Jornada en Aguascalientes, Claudio Jairo Bañuelos, dio lectura a un texto en el que refirió el ejemplo que Javier Valdez fue para muchos de nosotros… Y sí, en Aguascalientes los periodistas no sufren ese tipo de violencia, es otra, lo dijimos ayer, la sevicia e ignorancia de los funcionarios públicos, agresiones físicas por parte de la autoridad, un constante entorpecimiento por parte de los empleados de gobierno para realizar nuestra labor, pero quizá la peor sea el lugar que se le otorga a los reporteros, considerándolos solamente chismosos que sirven a sus propósitos.

Calladito. El fiscal general, René Urrutia de la Vega, desestimó las dos ejecuciones perpetradas por presuntos miembros del crimen organizado en el estado. Ayer en conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo inicialmente que estos acontecimientos no obedecen a una disputa entre grupos delincuenciales y que se están investigando. En el ánimo de no dar una información concluyente y no afectar las diversas líneas de investigación, señaló: “Yo no podría en términos de una disputa de plazas (…) no hay plazas, la plaza es de los aguascalentenses y el estado es para la ciudadanía”. Luego agregó: “Yo no hablaría de cárteles. Yo no sé (…) para mí no hay cárteles, hay trabajo de investigación en lo que se está haciendo en lo que está pasando, sabemos que están pasando cosas, no estoy diciendo que no y no estoy diciendo nada pero yo no hablaría de cárteles”. Luego, la entrevista fluyó hacia otra dirección hasta que otra reportera le cuestionó sobre lo dicho por su antecesor, Óscar Fidel González Mendívil, acerca de la operación de cuatro cárteles a través de nueve células delictivas, entre ellas Jalisco Nueva Generación. “Les voy a decir algo con mucha franqueza, yo no hago promoción de grupos (…) por supuesto que hay actividad, no lo podemos ocultar, claro que hay actividad de gente que está comercializando ilícitamente sustancias y muchas cosas, claro que lo estamos atendiendo de manera coordinada”, fue la forma en que René Urrutia de la Vega eligió guardar silencio, como ya se le está haciendo costumbre; ayer el fiscal reconoció que no hay protocolo para investigar feminicidios, que apenas está en construcción y que los casos se investigan con perspectiva de género, durante el anuncio de la “nueva” imagen de la Fiscalía señaló que están “trabajando en ese protocolo, todavía no lo tenemos terminado, pero sí quiero ser muy claro, el que no lo tengamos en la Fiscalía no quiere decir que no se esté actuando con perspectiva de género y que no se esté aplicando un protocolo de investigación específico donde se atiendan las exigencias normativas”, reiteró René Urrutia de la Vega que lo están trabajando pero que “no lo tenemos terminado aún porque no estamos trabajando al vapor, no lo estamos haciendo de manera presionada, lo estamos haciendo con cuidado sin descubrir nada extraordinariamente nuevo, pero sí adecuado a la realidad de Aguascalientes. Todas las investigaciones de delitos de esta naturaleza están enfocados con perspectiva de género”, ¿usted le cree?, nosotros tampoco. Y la cereza del pastel, Urrutia de la Vega convocó para presentar su nuevo logo, unas manitas girando en círculos, con la frase “nos mueve la justicia”… Ajá, ¿borrón y cuenta nueva?, porque la imagen de la Fiscalía había salido de un concurso; el cambio de pegotes evidencia que como los gobiernos recién llegados, lo primero en que ponen atención es a cambiar las calcomanías en los autos y recolectores de basura… Mta.

Chimoltrufia… ¿Qué no? Todo parece indicar que Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, nuevamente erró sus pronósticos ya que no se formalizó denuncia alguna contra el ex auditor superior, Arturo Solano López, como lo anunció la semana pasada. El propio diputado dijo que no pasaría del viernes cuando se entregaran las carpetas a la Fiscalía y la Contraloría del Legislativo Estatal. Esta vez dijo que estará en condiciones de denunciar a fines de esta semana o a principios de la próxima.

Necesaria actualización. Continúa Paloma Amézquita mandando miniboletines a través comunicación del Congresito para que hagan ver como que tiene un titipuchal de trabajo, como cuando le dio por hablar de la protección a los niños, como cuando promete la agilización de los trámites de adopción para los menores del estado pero no por parte de familias homoparentales y ahora que promueve la atención sicológica para proteger física y emocionalmente a niños que estén viviendo el proceso de divorcio de sus padres, lo que no suena nada mal, pero que deja ver a que la diputada y a su equipo le hace falta una buena actualización en sus estudios, pues para la propuesta tomó “investigaciones publicadas por la Universidad de Granada en el año 2002”, o sea, de hace 15 años, y si nos queremos ver duchos, tres lustros, por lo que esos niños que participaron en la investigación tal vez hasta padres son y divorciados. Una visita a Google le pudo haber dicho que la SCJN tiene un Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes y que toca el tema del divorcio de forma puntual, con lo que pudo haber soportado su propuesta y no haber tenido que ir hasta Granada a informarse. Aunque nosotros ya sabemos que ella no sabe de lo que habla, porque en el caso de las adopciones el Código Civil de Aguascalientes, en ninguna parte, prohíbe adoptar a una persona con una orientación sexual distinta a la heterosexual, siempre y cuando cumpla con los requisitos especificados, reiteramos a Paloma Amezquita nuestra pregunta sobre lo que consideramos sus prejuicios: ¿Cuándo la panista va a decirle a uno de los huérfanos en espera de ser adoptados que no se va a poder porque la pareja que le puede dar un hogar no coincide con sus preferencias sexuales?

Y se fue… Y pese a que tanto el mismo Héctor Anaya Pérez como María Teresa Jiménez Esquivel han insistido en que el secretario continuará al frente de Servicios Públicos Municipales la duda queda toda vez la insistencia del regidor Gustavo Tristán quien está que se va, que se va, que se va y no se ha ido… pues si de verdad el secretario quisiera dejar el puesto debería aplicar la sorpresiva, tal y como lo hizo Carlos Rodrigo Martín Clemente, quien abandonó la Proespa desde el lunes pero apenas ayer nos dimos cuenta; lo bueno es que el exprocurador puede respirar tranquilo, pues ya tiene chamba asegurada en alguna de las dependencias del Gobierno del Estado o al menos así lo insinuó el gobernador Martín Orozco Sandoval quien dejó entre ver que en la Proespa quedará un gran hueco que, mientras más rápido mejor, deberá ser llenado por el Congreso del Estado, que anda pensando en la inmortalidad del cangrejo.

La del estribo. La prensa en Aguascalientes está segura, afirma Martín Orozco… sí, estamos seguros de muchas cosas, pero como gremio vivimos la misma inseguridad que el resto de la población, ¿pueden las autoridades decirle a alguno de los fallecidos del ataque con una bomba molotov en su casa que se debe sentir seguro?

@PurisimaGrilla