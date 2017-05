La Purísima… Grilla: Promesas

No tengo dinero, ni nada que dar… Promesas, eso y nada más fue lo que trajo Martín Orozco Sandoval de su primera tour internacional. Las diferencias entre los anuncios de humo de Carlos Lozano de la Torre y la actual administración son más que evidentes, como que el viaje fue más breve, la comitiva muy pequeña y se visitó Alemania y no Japón, pero de ahí en fuera, poco deslinda el viaje del gobernador panista de los que acostumbró el priista, en rueda de prensa, lo más que pudo ofrecer Orozco Sandoval fue anunciar como el gran logro la consolidación de la confianza; eso y nada más. Los afines del gobierno panista criticarán que escribamos “sólo eso”, pero en espera de los resultados concretos que se supone que iba a anunciar el gobierno estatal, que se informe que con “la primer gira de promoción económica, educativa y social en Alemania” se “consolida la confianza en Aguascalientes dando continuidad a los proyectos emprendidos y se amplían los alcances de colaboración en otras materias entre ambas naciones”, la rueda de prensa en la que también participaron los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la delegación federal de la Secretaría de Economía, Alberto Aldape Barrios y Gustavo Granados Corzo, se puede reducir a que los funcionarios aguascalentenses regresaron con varios costales de promesas, no se lograron acuerdos sobre sueldos y puestos a los que accederán los aguascalentenses con los corporativos alemanes; las negociaciones para ver si se instalan comenzarán en junio; los proyectos industriales proyectados, si se logran, se concretarán hasta noviembre; ¿que se sentó el gobernador con directivos de una planta, que refrendó los lazos de colaboración, que un director de ministerio se interesó en “intensificar y diversificar las relaciones comerciales” con Aguascalientes? Promesas, como la que hiciera Martín Orozco cuando candidato: la de mejorar los salarios, pues en Aguascalientes los trabajadores asegurados ante el IMSS perciben un sueldo de nueve mil 198 pesos en promedio, ganando 302.6 pesos diarios. Cifra que es menor a la remuneración promedio nacional, que es de diez mil 23.7 pesos al mes; ¿en cuánto aumenta un salario con la declaración del estrechamiento de relaciones? Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, considerando que el responsable del viaje es Alberto Aldape Barrios, ¿estará pensando el gobernador en él cuando señala que habrá cambios en el gabinete, o le dará chance hasta noviembre? Como sea, lo terrible es que las autoridades están convencidas de que pueden vender ese humo, si hasta el priista Gustavo Granados Corzo justifica la falta de resultados, resumiendo el fracaso con una bonita frase: “Lo estratégico de esta agenda que conformó Gobierno del Estado eminentemente quizá en un primer componente está en seguir detonando el sector automotriz a través de esta cadena de proveedores” … Contenga la risa, sí, “detonando”, lo que hay que hacer para mantener la chamba.

Hasta que se le pegó la gana… La distancia entre la Contraloría Interna del Congresito y donde despacha Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia, debe ser kilométrica, ya hasta estamos pensando que debe estar en otro país, porque le tomó más de quince días a González de León entregar los resultados de la auditoría realizada al Órgano Superior de Fiscalización y que demostró que durante el tiempo que fue titular de ese organismo Arturo Solano López, se realizó el ejercicio indebido de recursos públicos por más de 15 millones de pesos. Jaime González de León anunció una y otra vez que iba a echar a andar la maquinaria para que se fincaran las debidas responsabilidades, y pues hasta ayer le dieron ganas de entregar la documentación a la Contraloría Interna del Congreso, con lo que iniciará el proceso que tiene por objeto el sancionar a los responsables del desvío de esos millones… Tanto para tan poco.

Santos inventos… A todos nos ha quedado claro que hay figuras públicas que les encanta hablar de cosas que desconocen y que al final se meten en problemas, tal es el caso de José María de la Torre Martín, obispo de la Diócesis de Aguascalientes, quien si bien hace algunos años se las daba de diputado número 28, con aquello de que le dio por presionar a los legisladores para que crearan la protección a la vida desde la concepción, ahora le dio nuevamente por opinar del tema legislativo, aunque sus declaraciones, sin pies ni cabeza, nada más no acertaron en lo que realmente ocurre en el Congreso del Estado: “Así como hay una iniciativa que quiere repensar lo del divorcio exprés, hay otra iniciativa que quiere darle validez al compromiso matrimonial solamente por seis meses (…) a los seis meses si no refrendas tu placa, ya quedas libre, entonces cada seis meses hay que refrendar la licencia matrimonial. ¿Quién tiene mayores riesgos? Pierden los niños, cada seis meses hay que aprobar los derechos de paternidad y conyugalidad y si no lo renuevan quedan deshecho el vínculo; no le piensan que destruir a la familia en nada favorece a la sociedad”, ¿qué dijo?, ni idea, ya que en primera, en el Congreso no existe ninguna iniciativa para revertir el divorcio incausado, únicamente se ha dado una declaración por parte de Carlos García Villanueva, líder local del Frente Nacional por la Familia haciendo tal exigencia. En segunda, eso de ratificar el matrimonio cada seis meses tampoco ha sido tema en el Legislativo, aunque una propuesta por el estilo fue presentada en el Congreso de San Luis Potosí hace apenas algunos días, sin embargo la cual señala que la unión legal debería ser refrendada cada cinco años, lo que nos hace pensar que a don Chemita no sólo se le descompuso la brújula, sino que no tiene la menor idea de los temas que aborda nuestro ¿Honorable? Congreso del Estado, mejor que se dedique a orar a ver si nos siguen cayendo algunas lloviznitas.

Maduros… Dos chistes en uno: “nosotros tendríamos muchos elementos para hablar mal del partido político, de Morena, sin embargo quienes creen que el PRD es una opción política que está por fenecer, creo que la elección del Estado de México y este 2017 en todo el país, ha dejado claro que no (…) es una izquierda mucho más madura, mucho más propositiva y con muchas más ganas de construir”, fue lo señalado por Emanuelle Sánchez Nájera, encargado en Aguascalientes del sol azteca, quien presumió su madurez al no dedicarse a hablar pestes de Andrés Manuel López Obrador y su partido político, como aseguró, sí lo hacen quienes militan en ése; aunque Sánchez Nájera quizás hablará por él, porque en las esferas nacionales no hay día en que los liderazgos perredistas no dediquen más tiempo a atacar a Morena que en criticar las acciones de Enrique Peña Nieto, basta con entrar a Twitter y ver las publicaciones de personajes como Jesús Zambrano Grijalva, Jesús Ortega Martínez y otros, quienes con razón o no, les encanta criticar a quien fuera dos veces abanderado perredista a la presidencia de México. El segundo chiste: que el PRD obtendrá buenos resultados en los comicios del próximo domingo… ya lo veremos.

Lamentable… A tres semanas de que el Observatorio de Violencia Social y de Género diera a conocer a la opinión pública el caso de (por lo menos) tres estudiantes del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presuntamente violentadas sexual e institucionalmente por un profesor, así como la respuesta torpe y tardía por parte de la institución para el tratamiento de la denuncia, es de llamar la atención el silencio y tibieza de otras organizaciones que se ostentan como afines a la causa en cada portada de revista en la que tienen oportunidad de figurar. Incluso el Centro de Investigación, Desarrollo, Capacitación y Emprendimiento (Cidce) conformado por profesoras del mismo centro académico que ha prestado sus aulas para sus conferencias de prensa, emitió hace unos días un pronunciamiento para rechazar cualquier acto de violencia sexual, física y emocional, así como a las acciones de discriminación basada en el género, contra mujeres y hombres, en diferentes circunstancias y ámbitos de la vida social. La organización encabezada por Perla Belem Hernández González lamentó la falta de apoyo del decanato, el Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales, y de la universidad en general por no seguir protocolos de atención, sanción y erradicación e hizo un llamado a determinar los lineamientos correspondientes. En contraste, la mediática Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género presidida por Mabel Haro Peralta, optó por la prudencia cobarde, quizás el temor de perder los reflectores y las invitaciones a la televisora oficial del Gobierno del Estado, mientras apenas hace unos meses prometió presentar una iniciativa al Congreso local para castigar el acoso callejero. ¿Será que el acoso institucional no merece la misma importancia? ¿O es acaso un eslogan publicitario menos rentable? O tal vez optó por el camino fácil, es del descrédito a las víctimas que el propio profesor que en su legítimo derecho de réplica puso por escrito.

La del estribo. Habrá que pedirle a Omar Alejandro Valdez Reyes, director de la Línea Verde, que se dé una vuelta por el parque, porque a pesar de las imágenes que ayer difundimos y donde se da cuenta del deterioro, el empleado municipal insiste en que es culpa de las condiciones climáticas… ¿ojos que no ven?

@PurisimaGrilla