La Purísima… Grilla: Suertudotes

Stand by… Ya se estaba poniendo su estrellita en la frente el diputado panista Jaime González de León, cuando Citlalli Rodríguez González le puso todos los peros a la promesa cumplida del presidente de la Comisión de Vigilancia, pues ahora resulta que el proceso para encontrar a los culpables de manejo indebido de recursos en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSF), mientras estuvo a cargo de Arturo Solano López, apenas va a comenzar; ya le contábamos que quién sabe por qué razones González de León le daba vueltas y vueltas a entregar los resultados de la auditoría, al inicio de semana anunció con bombo y platillo que ya, que ya había echado a andar la maquinaria, pero apenas ayer Citlalli Rodríguez esclareció que no era así y, se pone peor, acusó de usar de manera discrecional la información; total que nadie queda contento, excepto Solano López, quien debe estar divertidísimo viendo cómo los panistas hacen como que hacen, al grado que los priistas no tienen que hacer mucho para defenderlo.

Palabras. Y es que no nos acabamos de acostumbrar a que la obligación de las autoridades pasen de las promesas a los hechos, porque nunca faltan los nariz de alcanza queso que están prontos a vitorear cualquier cosa que haga el jefe, como el silencio cómplice alrededor del anuncio de los resultado de la primer tour del gobernador por Alemania; ahora resulta que la agenda organizada por Alberto Aldape Barrios fue una chulada y, nosotros, pobres ignorantes, no entendemos que el gran logro de viaje de Martín Orozco Sandoval fue más que evidente, se “estrecharon lazos” y se “abrieron puertas”. Insistimos en el tema por los comentarios a nuestra pregunta de ayer, pero también porque no nos acaba de quedar claro cómo es que la falta de acuerdos con los inversionistas de ese país europeo en materia de salarios, condiciones laborales y hasta los cargos a los que podrán aspirar los trabajadores locales, el diputado federal Jorge López Martín lo convierte en grandes logros y ejemplo a seguir, el panista utilizó sus redes sociales para loar la labor del gobernador: “Sin estridencia el Gobernador @MartinOrozcoAgs ha hecho que la puerta de entrada a las inversiones alemanas en energía sea #Aguascalientes”, acompañado de una captura de pantalla del anuncio de Energy Storage Europe redactado en alemán y sin ninguna otra traducción. El tuit, sobra decir, inspiró a los adversarios políticos de la actual administración estatal, quienes aprovecharon la publicación para remarcar los contrastes con los viajes de Carlos Lozano de la Torre, e incluso aludir a los estados que en próximos días tendrán elecciones. O sea, para echarle leña al fuego al asunto electoral, el caso no tendría importancia viniendo de quién viene, ya sabemos cuál es la idea de comunicación de Jorge López, por eso mismo no tomamos en serio sus importantísimos comunicados de prensa en los que cada tanto anuncia la caída de maná del cielo, como cuando hace unos días anunció que ya habían “aterrizado” 80 millones del Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad de Estados y Municipios, recursos que, por supuesto, Jorge López insinuaba que se debían al enorme trabajo que realiza en la Cámara de Diputados… pero pues ya pasaron los días y de ese dinero que “aterrizó” el panista, ni sus luces, a la mejor si difundiera el número de vuelo, los presidentes municipales y gobernador de Aguascalientes pudieran ir a recogerlos, porque falta sí hacen.

Impunes… Se ha convertido en un verdadero chiste los partidos políticos y sus procesos ficticios para castigar a sus militantes que actuaron en contra de los principios de cada instituto, cosa que en Aguascalientes nos ha quedado claro con los diputados de la pasada legislatura: el priista Juan Antonio Esparza Alonso y el perredista Armando Acosta Rodríguez, el primero que según la líder priista, Norma Esparza Herrera, sería amonestado por faltar a la famosa sesión del Congreso en que la eliminación del fuero pasó a ser un sueño guajiro, toda vez que por culpa del entonces representante popular de San Francisco de los Romo, tal cosa no fue una realidad. El segundo de los casos, el que dicho perredista resultó beneficiado por una de las concesiones de taxi que regaló el exgobernador Carlos Lozano de la Torre, ante lo cual en su momento Emanuelle Sánchez Nájera aseguró, se llamaría al legislador suplente a rendir cuentas ante el Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca. Evidentemente, ambos casos al parecer quedaron en el olvido, total que el perredista continúa con su taxi, mismo que obviamente no está a su nombre, sino al de su hermana, mientras que el priista está como aquel jueves de octubre, cuando se votó la eliminación del fuero, desaparecido. Pero de esto de las concesiones se seguirá especulando mientras la sociedad permita que sea a través de filtraciones y notitas en blogs profesionales que difunden junto al horóscopo del mes lo que desde la oficina de Javier Luévano Núñez les indican que digan, esos sí pagan para que peguen, y si no nos cree, habría que preguntar las razones por las que Armando Roque Cruz nomás va a validar 81 concesiones, sin transparentar el proceso y, de pura casualidad, cuando se reaviva el tema, en medios amigos de los panistas, otra vez, se comienzan a filtrar cuestionamientos hacia las concesiones que tienen diversos personajes. Las más recientes, las concesiones de taxi que tiene la esposa del magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, misma que no fue entregada en la última tanda que regaló Carlos Lozano de la Torre, o bien las insinuaciones de que el esposo de Nora Ruvalcaba, Fernando Alférez, es dueño de una decena de concesiones… ¿A quién sirve que a través de estos tiros de escopeta se intente golpear a Morena y al Supremo Tribunal de Justicia? Que en el mismo costal pongan a Nora Ruvalcaba y Ponce Sánchez, junto con los últimos beneficiados por las largas uñas de Lozano de la Torre, nomás no sale, ¿o a poco no hay panistas que cuentan entre sus manitas con una concesión?, ¿no es sospechoso que hasta ahora los únicos nombres que se hayan revelado sean priistas? Eso se llama venganza, nada que ver con la justicia.

Ahora sí notario… Que ya se dio un fallo a favor del priista Alberto Solís Farías para que pueda operar la notaría pública que le regaló Lozano de la Torre, y es que se dice que la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado resolvió que el segundo al mando del Comité Directivo Estatal del PRI ya pueda ejercer, por lo que con esto esperamos que Solís Farías reaparezca en la vida pública de nuestra entidad, ya que recordemos que tras suspenderse su notaría, éste permaneció muy escondido. Ya veremos qué procede con el resto de las fiats notariales suspendidas, como la de la exdiputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, quien hasta declaró que como no la dejaban trabajar, buscaría ser parte del próximo Comité Directivo Estatal tricolor, claro, si es que algún día se renueva, por lo que ya veremos si una vez que pueda ser notaría, La China abandona sus aspiraciones de liderazgo en el PRI.

Adelantada… Ni seis meses tiene en el cargo María Teresa Jiménez Esquivel y ya hay quienes la impulsan a la reelección, ya que si bien la alcaldesa de Aguascalientes se ha mantenido calladita al respecto, no han faltado quienes desde redes sociales han comenzado a destapar a la panista para el proceso electoral de 2019. Y es que era obvio, Jiménez Esquivel y su grupo al interior del PAN, comandado por Rubén Camarillo Ortega, no podían quedarse atrás, luego de que Guillermo Alaniz de León se destapara para suceder a Jiménez Esquivel, considerando que el actual diputado local sería la carta del senador Fernando Herrera para lograr tal candidatura, mientras que se dice, Martín Orozco impulsaría a Jorge López Martín, si es que no le fallan las ambiciones al actual diputado federal. Por lo pronto ya veremos cómo le funciona a María Teresa Jiménez su estrategia publicitaria, aunque más peso tendrá para ver si se reelige o no sus resultados en el Ayuntamiento de Aguascalientes.

La del estribo… Los urbaneros de Atusa están pasando por una buena racha, pues primero el 18 de mayo Juan Carlos Medina Mazzoco, representante en la entidad de Nacional Financiera, le había anunciado que pronto les llegará un crédito para que se compren nuevas unidades, por lo que sólo se espera que el gobernador Martín Orozco Sandoval elija los modelos que se podrán comprar, y ahora resulta que los amparos promovidos por Manuel González de Mopes para bajar la tarifa de los camiones fue rechazada por el juez Segundo de Distrito, José Guadalupe Arias Ortega y pues ya ven, ¡Qué suerte tienen los que no se bañan!

