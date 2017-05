La Purísima…Grilla: Puras naranjas

Mayoriteo… Ya lo advertía la neoaliancista Estela Cortés Meléndez: PRI y PAN no estaban muy de acuerdo con su propuesta de crear la figura de las candidaturas comunes como parte de las reformas al Código Electoral del Estado avaladas ayer, y aunque la propuesta de Nueva Alianza sí entró en el dictamen, los grupos mayoritarios hicieron de las suyas y modificaron la propuesta original, misma que estipulaba el tope de un 30 por ciento de las candidaturas para que un partido apoyara al candidato de otra fuerza política sin la necesidad de concretar una alianza, por lo que al final se redujo a 10 por ciento, cosa que entre otros factores derivó en que tanto Cortés Meléndez, como sus compañeros de bancada, Mayela Macías Alvarado y Arturo Fernández Estrada solicitaran revertir los cambios hechos a la iniciativa, a cuya petición se sumó el morenita Alejandro Mendoza Villalobos, aunque finalmente el mayoriteo se impuso y los neoaliancistas se quedaron con las ganas de recuperar la esencia original de su propuesta.

Ni llorar es bueno… A favor y con reservas en lo particular, fue el voto de Alejandro Mendoza Villalobos en las reformas al Código Electoral, toda vez que el legislador de Morena manifestó no estar de acuerdo con dos cuestiones: el madruguete que le aplicaron a Nueva Alianza con el tema de las candidaturas comunes y el asunto de la reelección, aunque como el propio izquierdista lo reconoció, únicamente lo manifestó por quejarse, dado que al ser un tema constitucional, ni llorando podría evitarse el nuevo derecho de los legisladores, así como ni rezando será posible que nos caigan unas gotas de lluvia en Aguascalientes, por más que el obispo José María de la Torre Martín convoque a orar para que lleguen las precipitaciones. Lástima.

Otro destape… Mientras la líder parlamentaria de Nueva Alianza, Estela Cortés Meléndez insiste en que está dedicada a trabajar hoy y por tanto no le interesa buscar la reelección, a prácticamente un año de distancia de la próxima elección local, ya van surgiendo los destapes dentro del Congreso del Estado para buscar un segundo periodo: ya comentábamos el caso de Guillermo Alaniz, coordinador de la bancada PAN-PES, a quien ya le hizo segunda nada menos que su vicecoordinador, Gustavo Alberto Báez Leos, quien reconoció que sí le interesa seguir siendo diputado, por lo que aseguró estar dedicándose a dar resultados para que la dirigencia de Acción Nacional lo tome en cuenta nuevamente como candidato por el Distrito VI, claro, a menos que se la apliquen como a José Ángel González Serna cuando quería ser alcalde y le salgan con que la candidatura ahora será para el sexo femenino, fuera de eso a decir del diputado, no ve problema en lograr la postulación. La diferencia es que Antonio Martín del Campo, quien fue el encargado de “informarle” que siempre no, pero como era el alcalde de Aguascalientes, no tuvo que pagar las consecuencias de cerrarle el paso a quien en compensación por la quemada, Martín Orozco Sandoval dejó al frente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Como sea, ahora Martín del Campo ya ha sido abandonado a su suerte y no tiene el arrastre que le daba el cargo, que quién sabe qué tan bueno sea para González Serna, pues parece que a Paquín se le acabó el charming, o por lo menos es menos cuidadoso acerca de con quién pelea, pues una vez acabada la Feria, la emprendió contra Héctor Anaya Pérez para decirle lo que ya todos saben, que no realiza bien su trabajo, José Ángel González durante una reunión exhibió al secretario de Servicios Públicos del Municipio que porque no todo el perímetro ferial fue bien barrido y limpiado… pues sí, y eso que Paquín no dijo nada sobre la recolección de basura después del Segundo Anillo.

La bolita… Entonces, fuerte y tupido le ha llovido a Héctor Anaya Pérez por no brindar los servicios de manera adecuada sobre todo a los fraccionamientos del oriente de la ciudad, sin embargo el municipio se lava las manos para cumplir esa obligación en los fraccionamientos irregulares que hay en la ciudad, la mayoría de los cuales se ubican, efectivamente en el oriente; según el secretario de Desarrollo Urbano, Adrián Castillo Serna, son 75 los fraccionamientos que se ubican en esta situación y pese a que se intenta multar a los vendedores de estos predios, poco puede hacer el municipio para que se les dote de servicios, ante lo cual sólo le quedó recomendar a quienes piensan comprar una casa, mejor hacerlo en un fraccionamiento privado que les garantice los servicios.

3de3… El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce, aseguró que los jueces, magistrados, abogados y trabajadores del Poder Judicial estarían dispuestos a presentar su declaración tres de tres, si esto llega a elevarse a ley. En entrevista colectiva, dijo que, por naturaleza, “nosotros somos los primeros en acatar los mandatos que nos señale la ley y no tenemos ningún empacho en cumplirlo. Somos los primeros que debemos cumplir ese tipo de determinaciones cuando la Constitución nos señala, como podamos y con los recursos que tengamos”, el mismo discurso de siempre, “si la ley nos lo demanda”.

Apuntado en el hielo. El titular de la Fiscalía General del Estado, René Urrutia de la Vega, rechazó que esté pensando en postularse para ejercer dicho cargo por un periodo completo de cuatro años. Hay que recordar que su encargo tiene una duración de 11 meses y ya transcurrieron dos. El hermano de la diputada Cristina Urrutia respondió que la ley no establece dos periodos consecutivos y que está trabajando en la encomienda actual con las condiciones que ya conocía desde un principio, antes de renunciar a la Subprocuraduría de Guanajuato. También descartó estar interesado en las magistraturas del Poder Judicial que están por desocuparse y nuevamente dijo estar concentrado en sus obligaciones en la Fiscalía, eso sí, acerca de integrarse al gabinete de Martín Orozco Sandoval no dijo nada, y es que resulta obvio que René Urrutia de la Vega llegó para quedarse, ¿si no, por qué tanto esfuerzo en que lo nombraran fiscal? Al tiempo.

Puras naranjas. La declaración del fiscal se dio ayer en el marco de la celebración el Día Naranja en el Centro de Justicia para las Mujeres, ahí René Urrutia de la Vega de nuevo dio unas clasecitas de oratoria, porque inteligente y preparado sí es… eso de anaranjar el día tiene el propósito de erradicar la violencia contra la mujer, por eso estuvo de invitada principal la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, quien básicamente señaló que eliminar ese tipo de violencia “es un trabajo que nos corresponde a todos”, pues sí, por eso el señalamiento hacia las palabras bonitas del fiscal, durante la “conmemoración”, chulo de bonito el discurso, pero ninguna medida anunciada, ni una sola referencia a las declaraciones misóginas de José Héctor Benítez López o la evidente inutilidad del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes… pos sí, festejar está bueno.

La del estribo. Sí, ya saben que las oficinas de este diario se encuentran en Zaragoza, a media cuadra del templo de San Antonio, casi esquina con Primo Verdad, por eso la insistencia en resaltar de lo que nos enteramos por otros medios con lo que ocurre con esa calle, porque nosotros pasamos por ahí diario y no vemos los tiempos “récord” que anuncia Marco Antonio Licón Dávila, quien ya cambió el discurso y ahora ofrece que por “nueva ampliación de metas”, la obra que comenzó el 14 de noviembre en la calle Francisco Primo Verdad se concluirá hasta el próximo 24 de junio, eso sí, insistió en que la fecha sería “un mes antes de lo planeado”, ah qué caray con el secretario de Obras Públicas, ahora resulta que acabar lo que empezaron es “nueva ampliación de metas”, cuando a los ojos es evidente que no terminan todavía el plan original. En fin, es viernes, vámonos a descansar, buen fin de semana y nos leemos el lunes.

@PurisimaGrilla