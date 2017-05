Silbando al trabajar / La Purísima… Grilla

Hi, ho, hi ho… Aunque no quisiera, se le acabaron las vacaciones a gran parte de los legisladores locales, toda vez que este domingo fue instalado formalmente el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, mismo que deberá sesionar una vez a la semana durante los próximos tres meses. Así, durante la sesión solemne de este domingo, fue posible vislumbrar a legisladores que prácticamente estuvieron desaparecidos durante el receso que arrancó el 15 de marzo: Sergio Augusto López Ramírez, Salvador Pérez Sánchez, Nidia Acosta Lozano, Josefina Moreno Pérez, Arturo Fernández Estrada, entre otros, fueron los diputados que menos presencia pública tuvieron últimamente y que al fin regresaron a trabajar, mientras que la Diputación Permanente logró sacar del anonimato a diputados como David Nájera Moreno, quien pasó de evidenciarse ante la prensa al no saber qué es el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y todavía enojarse, a dominar el arte de opinar de todos los temas y figurar en los medios tal y como lo hacen sus homólogos Iván Sánchez Nájera, Sergio Augusto López o Citlalli Rodríguez. Y es que sí, en el Congresito se trata de comer pinole y silbar, a ver cómo le va a la nueva mesa directiva que encabezará los trabajos de este periodo: Francisco Martínez Delgado, como presidente; Elsa Amabel Landín Olivares, vicepresidente; Salvador Pérez Sánchez, prosecretario; y como primer y segunda secretaria, Martha Elisa González Estrada y Mayela Macías Alvarado. Por lo pronto, se le acabó a Gustavo Báez Leos la silla de honor que hacía que lo viéramos en todos los eventos públicos.

Olvido… Finalmente se logró la permisión en nuestro país de la siembra y consumo de la marihuana con fines estrictamente medicinales, esto tras una larga batalla que comenzó con el sonado caso de la niña Grace, hace casi dos años, cuyos padres lograron ante un juez que se le permitiera el uso de la cannabis como tratamiento contra la epilepsia. A raíz de esto, comenzó un movimiento que derivó en que el propio Enrique Peña Nieto se sumara al mismo a través de una iniciativa que finalmente se cristalizó el viernes, cuando la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Salud, por lo que tras el aval del Ejecutivo y la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, no existirá pena ante el uso de la marihuana siempre y cuando tenga fines medicinales. Lo siguiente: el uso recreativo, mismo que ya cuenta con antecedentes: también en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitió a 4 personas el cultivo, almacenaje y siembra de la cannabis para uso recreativo, lo cual generó amplias expectativas para que más ciudadanos buscaran replicar la petición, cosa que no ha rendido frutos, apenas hace unas semanas se determinaron resoluciones en sentido negativo ante los nuevos amparos promovidos, esto bajo el argumento de que los fines lúdicos de la hierba son perjudiciales para la salud. Mientras tanto en lo local, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través de su entonces líder juvenil y luego diputado, Armando Acosta Rodríguez, promovió la presentación de un amparo colectivo para el mismo fin, mismo que a la fecha se mantiene en el olvido, según el mecanismo a seguir, para presentar un amparo ante el Poder Judicial primero debe ser negado un permiso solicitado para el uso de la hierba, esto ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo que mañosamente, según dicen los perredistas, ni siquiera ha respondido a la solicitud a fin de trabar el procedimiento.

Cualquier quehacer, es un placer. Con poca asistencia de funcionarios públicos, se realizó el inútil ritual público de marchar por el Día del Trabajo como ocurrió la semana pasada con el Desfile de Primavera, a diferencia de la administración anterior o por lo menos de sus primeros años cuando la mayor parte del gabinete estatal acuerpaba y buscaba salir en la foto junto al ex gobernador priista Carlos Lozano de la Torre, a los panistas ya les cayó el veinte que a Martín Orozco Sandoval no le gusta que le hagan bolita. El evento transcurrió sin novedad, porque no es novedad que los líderes charros permanezcan eternamente el frente de las organizaciones obreras, ¿o qué explica que Alfredo González González controle a la CTM? En algún momento del desfile, alrededor de 40 maestros jubilados y disidentes de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que le pusieron sabor al caldo al manifestarse en contra de la Reforma Educativa, el gasolinazo y otras medidas del gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien exigieron su renuncia. El reducido contingente se colocó por algunos minutos durante el podio en el que desde la sombra, lo observaron desde la comodidad de sus asientos funcionarios y líderes sindicales apáticos frente a sus clamores. La banda de guerra del Iespa trató de sofocar sus gritos de consigna tocando más fuerte, no como con los anteriores sindicatos a los que se les concedían breves segundos de silencio para que pudieran expresar sus peticiones. La disidencia incluso exigió la renuncia de Mario Armando Valdez Herrera de la dirigencia del SNTE, acusándolo de cometer diversas irregularidades en perjuicio del magisterio local, como la asignación de plazas en el Crena. Entrevistado sobre el particular, el líder sindical acusó a sus detractores de haberse beneficiado en las anteriores administraciones de la basificación de allegados a los entonces dirigentes. Los maestros normalistas que participaron en el desfile le recordaron a Mario Armando Valdez Herrera que desde que llegó al puesto básicamente no ha hecho nada, con excepción de algunas cuantas declaraciones, siempre muy vagas, en su defensa, el líder magisterial, pues les dio permiso a los manifestantes, que porque “están en libertad de hacerlo, pero yo los convocaría a que veamos primero por los intereses educativos, un tema que se debe de privilegiar antes que cualquier cosa, si deciden llevar a cabo el paro de labores, la autoridad educativa verá si les resuelve o no sus peticiones”. Cómo se nota que ya está cerca el 15 de mayo…

Se están viendo lentos… El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, aseguró que hasta el momento el Poder Judicial no ha sido requerido por las autoridades norteamericanas sobre el caso de Luis Armando Reynoso Femat, quien suma acusaciones de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares en el estado de Texas. Sobre el asunto del panista, a quien la DEA vinculó con narcotraficantes colombianos, el gobernador Martín Orozco Sandoval dijo ayer que se mantendrá alejado de la investigación en la que no colaborará a menos de que se le pida. “Respetaremos otras instancias investigadoras que lleguen al fondo, yo seré muy respetuoso, no es un tema que esté en mi cancha”, respondió… y del ex gobernador panista, ni sus luces, lo último que reprodujo en redes sociales, fue una conversación lamesuelista con José Luis Ramírez Escalera, el exdiputado del Verde Ecologista que ahora es “reportero” a sueldo de Alberto Viveros.

Alternativas… pues la lección no se acaba de aprender porque la presión es demasiada, así lo dejó entrever el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, luego de que el gobernador Martín Orozco Sandoval asegurara hace unas semanas que la escuela para niños superdotados no iba a cerrar, el director del IEA señaló que para poder operar ha tenido que usar recursos alternativos que al parecer estaban destinados para otras partidas… decimos que al parecer no se aprende la lección porque apenas a principios de año el instituto recibió 35 observaciones del ejercicio de 2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación las cuales, en su mayoría, estaban relacionadas precisamente con desviar recursos entre programas de la propia institución, pero bueno, al parecer la presión de los 60 niños que se tienen que atender es muy grande; seguro tiene que ver también con la idea que Orozco Sandoval tiene acerca de las observaciones de la ASF, que no le alcanzan para sustentar las acusaciones contra los actos de corrupción del gobierno anterior.

La del estribo. Para documentar nuestro pesimismo, no acabamos de salir del incendio en el Cerro del Muerto, que afectó cerca de 765 hectáreas, y ayer por la tarde comenzó otro siniestro, ahora en el Cerro de los Gallos, si bien el fuego está en el lado que corresponde a Jalisco no deja de afectar a Aguascalientes. Lamentable.

