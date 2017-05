Suspendió la Federación recursos para medio ambiente en Aguascalientes

En seis meses no se han generado programas de empleo temporal

Delegados de Semarnat y Profepa no han dado resultados: López Ramírez

Con la llegada de Martín Orozco Sandoval a la gubernatura, instancias federales en materia de medio ambiente han limitado sus programas y prácticamente desaparecido la gestión de recursos para Aguascalientes, denunció el diputado local Sergio Augusto López Ramírez, quien subrayó que delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), prácticamente han eliminado programas enfocados a la limpieza de espacios naturales en el estado.

“En este momento no tienen programas de empleo temporal, al no tenerlo simplemente son oficinas para que los titulares estén calentando el asiento. Desgraciadamente el que no haya venido el presidente de la República desde hace más de medio año a Aguascalientes, es señal de que no van a llegar recursos, nosotros no tenemos la culpa de que el gobernador no se lleve bien con él, el tema es que Aguascalientes en este momento no tiene empleo temporal para dar respuesta a esta problemática”, indicó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Congreso del Estado.

Ante tal situación destacó el diputado, el gobierno estatal deberá implementar programas en la materia a través de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Smae), “El gobernador deberá de sacar algún programa emergente, algún presupuesto emergente para solucionar este problema que se está haciendo cada vez más grave, y más ahora que no llueve, entonces tenemos más de seis meses sin empleo temporal más que algunos muy pequeños”.

Sergio Augusto López refirió que en particular los titulares de las delegaciones de Semarnat y Profepa, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y Luis Fernando Muñoz López, respectivamente, poco han contribuido para contrarrestar los efectos negativos en zonas naturales del estado, “No hemos hablado con ellos, simplemente les hemos hecho extrañamientos y peticiones, nadie contesta, están cerrados, están herméticos, no quieren hablar de ningún tema, la causal es que no tienen recursos ni conocimientos”.

El también dirigente estatal del partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionó la labor del secretario de Medio Ambiente del Estado, Julio César Medina Delgado, particularmente en torno a la postura de la dependencia ante la existencia de contaminación ambiental, “Él hace un mes externa que el aire está muy bien, ahora dice que está muy mal; yo le quiero preguntar en base a qué lo dice, las estaciones de monitoreo que existen en el estado, creemos que ni siquiera están funcionando de manera óptima, entonces el señor habla lo que se le ocurre”.

López Ramírez reiteró el llamado al Ejecutivo estatal para que de inmediato remita ante el Congreso del Estado la terna de aspirantes a ocupar la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), de tal manera que pueda darse continuidad a los programas ejecutados por la dependencia, “Hay muchos pendientes, él (Carlos Rodrigo Martín Clemente) estuvo trabajando varios temas: las ladrilleras, las emisiones de las más de tres mil industrias, el programa de fiscalización y revisión; hay muchos programas que él tenía y ahora se va a detener todo, son varios programas y otros que hacen falta”.