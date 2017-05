Tres veces te pegué / La Purísima… Grilla

En la cara no… Las tres demandas que ayer presentó Citlalli Rodríguez en contra de la administración de María Teresa Jiménez Esquivel, son previsibles como la serie de combinaciones con que Saúl Canelo Álvarez derrotó a Julio César Chávez Jr. Sí, predecibles, mas efectivas, si con algo no pueden los panistas, al menos en Aguascalientes, es con la rendición de cuentas y la transparencia; desde las declaraciones del senador Fernando Herrera Ávila, quien de un tiempo a la fecha se esfuerza por culpar al PRI de la falta de consensos para nombrar un fiscal anticorrupción y nomás le da largas, hasta el pavloviano reflejo con que los diputados blanquiazules repiten el “argumento” de Martín Orozco Sandoval con que intentan descalificar a los organismos establecidos para no seguir confiando en la buena fe y comportamiento ético de los gobernantes: es burocracia, como ya se encargan de repetir los diputados afines al gobernador… Pues ayer, la diputada Citlalli Rodríguez, acompañada del regidor Netzahualcóyotl Ventura, presentó tres denuncias contra el Ayuntamiento ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, la Comisión de Vigilancia del Congreso y la Contraloría Municipal, en las que se acusa a la administración de 1) No cumplir con las obligación de publicar información como la relación de funcionarios sancionados, la deuda pública actualizada o los programas sociales con los que cuenta, ya que la ley exige que los padrones de beneficiarios y los presupuestos actualizados, lo cual no es así; 2) Se pide a la Comisión de Vigilancia revise, a través del Órgano Superior de Fiscalización, cómo es que se está financiando la campaña “El Corazón de México”, ya que del análisis de la cuenta pública municipal queda claro que la copia del lema de San Miguel de Allende, no se licitó; y 3) Se exige a la Contraloría Municipal que establezca las sanciones pertinentes a los funcionarios que no actualizaron los datos en el portal de transparencia.

La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. En rueda de prensa, la diputada Citlalli Rodríguez dijo en voz alta lo que muchos piensan cuando empleados de la alcaldesa como Salvador Alcalá intentan vender emprendimientos como campañas de prevención, dijo la diputada priista: “La alcaldesa está en campaña y se le olvida que debe trabajar para lo que fue contratada, que es para cumplir sus obligaciones en campaña y tiene un total desconocimiento de las obligaciones del artículo 115 constitucional. No es posible que se den gastos por cerca de 8 millones de pesos en espectaculares y se siga con un gobierno opaco, que gaste en rubros poco productivos”… Auch.

A la Amanda Miguel. Esperemos que estas denuncias corran con mejor suerte que los otros intentos del regidor Netzahualcóyotl Ventura por pegarle a la administración de María Teresa Jiménez, como el recogido por Metropolitano, en que el regidor Gustavo Tristán López llama al priista mentiroso (¿en dónde lo habíamos leído antes?) y es que Ventura Anaya aseguró que un empleado municipal ostentaba un salario superior a los permitidos en la administración municipal, pero como no lo pudo probar, Gustavo Tristán lamentó que Netzahualcóyotl Ventura intentara perjudicar a un trabajador sin antes verificar los datos… Auch.

Desaparecido… Mientras sigue sin haber indicios de la esperada renovación de la dirigencia estatal del PRI, el segundo de Norma Esparza Herrera al frente de este instituto, Alberto Solís Farías, continúa desaparecido y sin siquiera pararse en el edificio de la avenida López Mateos, mucho menos hacer presencia en actos públicos de este partido, ausencia que se ha dado desde noviembre del año pasado, cuando el entonces “primer priista de Aguascalientes”, el exgobernador Carlos Lozano de la Torre, regaló al secretario general del PRI una notaría, prebenda que cabe recordar, también recibió la ex diputada local María de los Ángeles Aguilera Ramírez, quien no aplicó la de hacerse ojo de hormiga, toda vez que ésta se dejó ver en el evento de conmemoración del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, donde la priista reconoció que ante la suspensión de todas las fiats notariales que entregó Lozano de la Torre, a ésta no la dejaban trabajar. El punto es que si la notaría número 60, asignada a Solís Farías tampoco está en funciones, ¿por qué el político está tan alejado de la vida pública? En lugar de involucrarse en las acciones de resucitación del priismo, que han sido bastante minúsculas ante lo que se viene en 2018, ya que mientras el notario frustrado está perdido en la inmensidad, muchos de sus compañeros, incluido el lorenista Isidoro Armendáriz García, sigue sin perder la esperanza no sólo de comandar de nueva cuenta al tricolor, sino de recuperar algunas posiciones en 2018.

Colas que les pisen… Ya que nada más no se le hace encabezar el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (Ccea) a Jaime Durán Padilla, ahora que sueña con ser político, se ha valido de cuanto se le ocurre para atraer reflectores y rescatar lo poco que queda de Movimiento Ciudadano en Aguascalientes, acusó el líder perredista Emanuelle Sánchez Nájera, luego de que su homólogo naranja retomara una famosa lista de asesores de la Presidencia Municipal que circula por internet, en la cual se incluyen nombres que Durán Padilla relacionó con el sol azteca, como el activista Julián Elizalde Peña, quien si bien en 2010 fue candidato a diputado por el PRD y a la fecha éste mantiene estrecha relación con la Secretaría de Diversidad Sexual del partido, su relación con la gestión municipal, a decir de Sánchez Nájera, podría ir más ligada con el regidor independiente Mauricio González. Otros nombres que según el dirigente de Movimiento Ciudadano tienen relación con el perredismo son los de José Ramos Mena, quien señaló a Durán Padilla como director jurídico del sol azteca, área que el líder del PRD negó que exista, además de Christian Arenas Nájera que los naranjas juran que es pariente de Sánchez Nájera, a lo que éste respondió que si a esas van, cualquier Nájera o Sánchez tendría ligas sanguíneas con él, es como imaginar que aunque no vayan juntos ni a la esquina, son primos Emanuelle Sánchez Nájera y Aldo Ruiz Sánchez, líder local de Morena. Total que eso sí, reconoció que el otro nombre mencionado, Adriana Estrada Escobedo, sí es hermana del regidor Óscar Estrada Escobedo y ésta sí es militante del PRD, sin embargo aseguró que esta persona labora en la Presidencia Municipal desde tiempos de Lorena Martínez (2011-2013) y que el haber obtenido un cargo en el área jurídica del DIF Municipal nada tuvo que ver con compromisos políticos.

Con cariño a los maestros… Según el dirigente de la Sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mario Armando Valdez Herrera, sí se ha estado insistiendo ante el comité nacional, a cargo de Juan Díaz de la Torre, sobre las auditorías realizadas a las administraciones de Juana Alicia Espinosa de los Monteros y Heriberto Gallegos Serna, que fue una de las promesas que hiciera este ausente dirigente desde que se postuló por la dirigencia sindical, hace ya dos años. Valdez Herrera prometió también reunir al pleno por primera vez en 12 años para transparentar el ejercicio de los recursos derivados de las cuotas sindicales y las aportaciones entregadas por el propio Instituto de Educación. Recordó al dirigente de Cimientos del Magisterio, Francisco Flores Flores, que se encuentra en operación el Observatorio Público Ciudadano donde cada acción de recursos financieros está a la vista de los maestros sindicalizados, luego de que tocara nuevamente el tema. ¿A qué la declaración?, pues que Mario Armando Valdez sabe que ya viene el 15 de mayo, el anuncio del aumento anual al magisterio y poco, muy poco, será lo que les pueda ofrecer a las maestras y maestros de Aguascalientes.

La del estribo. Quisiéramos evitar cualquier chiste sobre la celebración del día de hoy, pero algunos destacados miembros de nuestra clase política se empeñan en recordarnos que no tienen, como el diputado panista Marko Cortés Mendoza, quien ayer inauguró en Numarán, Michoacán, un bulevar que lleva su nombre, ¿sabe por qué?, quesque porque ayudó a “bajar” unos 30 millones de pesos… Chas, al rato Arlette Muñoz y Jorge López van a querer que se inauguren bosques urbanos que lleven su nombre. Ups.

