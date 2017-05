Viene, viene, quebrándose, quebrándose / La Purísima… Grilla

Una de franeleros. ¿Quién diría que un espacio de estacionamiento sería la manzana de la discordia que rompería las pacíficas, hermosas y azuladas relaciones entre el gobierno municipal y estatal?, ¿quién diría que por cosas de viene viene o franeleros, se unirían en amor filial Salvador Alcalá Durán, secretario del Consejo Técnico de la Ciudad y el Mojojo de la chica superpoderosa, Netzahualcóyotl Ventura, todo porque el pasado fin de semana una pandilla de diputados y senadores encabezados por el también panista Ernesto Cordero, invitados a la Feria por el gobernador Martín Orozco Sandoval, se apropiaron de los lugares de estacionamiento que estaban asignados para los automóviles que laboran para el programa número uno en el ámbito nacional en sacar borrachos: El Carrito; programa que no es del municipio y que de todos modos le está saliendo muy caro. Nos consta que Alcalá Durán es un chico bien intencionado, así se presentó al PRI cuando quería que lo hicieran candidato a diputado y hasta publicó un libro con sus “propuestas”, tan intencionado que al ver que no lo pelaban los priistas, se le pegó a Antonio Martín del Campo, quien lo puso al frente del Consejo Técnico de la Ciudad, aunque Salvador Alcalá se presentara como “representante personal” del exalcalde, suponemos que la administración de María Teresa Jiménez algo de esas intenciones vio en el muchacho y lo dejó ahí, desde donde ahora promueve la empresa de sus cuates como una medida de prevención y la defendió jolopianamente que porque los choferes de los invitados de Orozco Sandoval impidieron que el susodicho carrito funcionara al 100 por ciento, porque tuvieron que estacionarse en doble fila (tragedia magna, en verdad). Frente a los amigos de la prensa, el secretario del Consejo Técnico de la Ciudad acusó que lo charolearon “no me quisieron decir de quién, pero yo sabía que estaba Ernesto Cordero y otros diputados ahí en la Feria”. Snif, snif… lo que Salvador Alcalá Durán logró fue que el regidor Netzahualcóyotl Ventura se le uniera en esta importantísima denuncia, ya ve que el cultísimo priista que cita a Borges desde las páginas de internet nomás anda buscando quien se la hizo y que el PAN la pague. Por cierto, por estos días corre el run run de que Cabify se retirará de Aguascalientes, mientras que Uber (patrocinador oficial de la Feria) se afianzó en la entidad… El Cochecito cumple con características similares a las de esos servicios, ¿será esa la razón por la que el intencionado funcionario ahora panista defiende tanto los espacios de estacionamiento?

Lento… En la primera o segunda sesión del segundo periodo ordinario del Congreso del Estado podrá avalarse por el pleno la reforma electoral en la cual aún trabaja la Comisión de Asuntos Electorales liderada por Elsa Landín Olivares, es el discurso que en común tienen la gran mayoría de los diputados locales, aunque por el momento todo indica que este jueves 4 no será cuando esto ocurra, toda vez que la referida comisión no ha logrado conformar el dictamen necesario para tal fin. Ahora, resta que la priista y legisladores como Guillermo Alaniz, Norma Zamora, Arturo Fernández Estrada y Paloma Amézquita, quienes integran tal comisión, den celeridad a los trabajos de la misma e integren las propuestas relacionadas principalmente con el tiempo a considerar para que un representante popular que busque ser reelecto abandone su cargo, estipular reglas claras para evitar actos anticipados de campaña, así como el desvío de recursos para fines proselitistas, obviamente sin olvidar la corrección hecha por los tribunales para garantizar que candidatos independientes a Ayuntamientos puedan lograr posiciones plurinominales en los mismos. Sin embargo estos temas no son los únicos a tratar, dado que existen dos propuestas heredadas de la pasada legislatura y que aprovechando que se meterá mano al Código Electoral se pretenden discutir: el combate a la violencia política de género y garantizar la equidad de participación para jóvenes en los procesos electorales, iniciativas que respectivamente presentaron de última hora los exdiputados Sylvia Garfias Cedillo, de Acción Nacional (PAN) y Armando Acosta Gutiérrez del PRD, que ya veremos si serán o no consideradas, en cuando salga humo blanco de la comisión y el dictamen sea remitido al pleno.

Llueve sobre mojado… Nada bueno traerá al Partido Acción Nacional (PAN) la necedad de Felipe Calderón Hinojosa y sus deseos de regresar a Los Pinos, pues la brecha entre los azules que respaldan al Margarita Zavala para abanderada presidencial y los que no se abre cada vez más y nada menos que por culpa del propio exmandatario, prueba de ello lo ocurrido este fin de semana durante la sesión del Consejo Nacional del blanquiazul, donde al artífice de la “guerra contra el narcotráfico” le llovieron reclamos por querer imponer a su cónyuge a como dé lugar, consignas lanzadas por el ex candidato panista a la gubernatura de Tabasco allá por 1994, Juan José Rodríguez Prats. “¡Ya basta de que sigas abusando, que sigas atropellándonos y que ahora nos quieras imponer a tu mujer!”, fue lo que el septuagenario panista gritó a Calderón Hinojosa. Vaya, vaya. Obviamente tal altercado a quién más ha complacido es al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) toda vez que el que la ex primera dama de la nación no logre la postulación panista a la presidencia significa un obstáculo menos para que por fin Andrés Manuel López Obrador concrete sus añejos anhelos de comandar nuestro país, por lo que el dirigente local morenita, Aldo Ruiz Sánchez, señaló: “Se van a dividir ellos, ellos ya se están peleando por el cargo (…) ahí ya dejan de manifiesto que no hay una figura sólida, la gente ya no cree en el PAN, ni los mismos priistas (…), muchos panistas están abandonando el barco porque se dan estas rupturas”.

Una firmita por caridad… Los jóvenes tozudos de Politik Millennial, a pesar de que ya les dijeron por qué no procede su iniciativa de quitarle dinero a los partidos políticos, siguieron pidiendo apoyo durante la Feria Nacional de San Marcos, y ya lograron convencer a Morena, o al menos al dirigente Aldo Ruiz, quien acostumbrado a recoger la basurita, ya se comprometió con los muchachos a apoyarlos en todo; y fíjese qué casualidad, hoy en sesión extraordinaria, el consejo general del INE le va a hacer una rebaja en las multas que impuso el Instituto Nacional Electoral al expriista Gabriel Arellano Espinosa. Muchachos, ya pueden ir a descansar, por las 12 faltas cometidas por Arellano Espinosa se le impuso una sanción de 1,853,005.43 pesos, pero al tomar en cuenta las diferencias entre el candidato “independiente” respecto de los partidos políticos y la capacidad económica, se individualizaron las sanciones y se decidió que no debe ser mayor al equivalente de 30% sobre el monto total de la capacidad económica determinada por la autoridad, que fue de 775,108.00 pesos y ahora la multa se la rebajaron a 232,486.32 pesos. No creemos en casualidades, ¿al rato los de Morena van a abrazar a Gabriel Arellano?, visto está que es buen recaudador y logra descuentos… Lo van a necesitar si se siguen difundiendo videos donde Eva Cadena Sandoval recibe dinero, ayer apareció el tercero, ahora recibiendo un millón de pesos como pago por legislar una ley a favor del sector empresarial… área de oportunidad que le dicen.

Recordatorio. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, aclaró que al ser el Tribunal Electoral local un órgano autónomo, el Poder Judicial permanecerá al margen del proceso de instalación, dicho en otras palabras, como tiene poca vela en el entierro no meterá las manos por los recién designados magistrados electorales ni les dará cobijo en sus oficinas, por su misma naturaleza. Recordó que en adelante, el Poder Judicial se enfocará únicamente en controversias de carácter administrativo, es decir, ya entendió que Martín Orozco Sandoval no le da importancia alguna a los instrumentos para la transparencia y rendición de cuentas, así que para qué meterse en camisa de once varas… que el gobernador haga su voluntad “ética”.

La del estribo. Nos inquieren en redes sociales, que si no vamos a decir nada del escandalito por la instalación de golondrinas en el Corredor Carranza, que porque no sirven para nada, no fueron bien planeadas y el director del IMAC, Alejandro Vázquez Zúñiga, ya dijo que nomás son “un ornamento, hemos reiterado en muchas ocasiones que es una forma de hacer más bonita la calle”… Pues sí, por supuesto que tenemos que decir algo sobre los pájaros: Luis Armando Reynoso Femat, ayer Luis Miguel se entregó a las autoridades (y fue liberado tras pagar una fianza de un millón de dólares), ¿por qué no sigues su ejemplo?, chance y le pasa como a las golondrinas del Corredor, que salen volando de la jaula, ay, así bien bonito y de ornato, ¿verdad, Luis Armando?

@PurisimaGrilla