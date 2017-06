By

La campaña. Una infografía con datos extraoficiales, filtrada a medios de comunicación seleccionados en la que se “informa” cuánto cuesta sostener a la Normal Rural Justo Sierra, datos imprecisos, vagos, que intentan levantar la indignación a partir de tocar las fibras sensibleras del orgullo de la patria chica: “9 de cada 10 alumnas son de otros estados, como Durango, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Zacatecas, son mínimas las originarias de Aguascalientes”. Publicaciones en redes digitales, que con la irrebatible prueba de unas fotografías tomadas en Facebook, acusan a las normalistas de “aprovechar” un viaje de estudios para pasearse por las playas de Cancún. La infame fotografía en la primera plana de uno de los diarios al servicio de quien mejor pague en la que se destaca a una persona con un machete en la mano y se acusa a las estudiantes de desquiciar a la ciudad. Ruedas de prensa en las que funcionarios de bajo rango y responsabilidad declaran lo obvio, que respetan los derechos de los ciudadanos, pero malévolamente demandan que las normalistas se manifiesten respetando el orden público… La semilla está sembrada.

Comienza la cosecha. Reporteros metidos a columnistas ansiosos por compartir su descubrimiento: una estudiante usa tenis de dos mil pesos. El calumnista cachorro de los priistas compartiendo los rumores del gobierno panista, como seña de reconciliación. Dirigentes de partido que en plena desconexión cerebral, demandan mano dura. Funcionarios de gobierno mofándose de las normalistas, servidores públicos que guardan un silencio cómplice, ambos bandos escudados en que es una opinión personal. La legión de opinadores en redes sociales, entre ellos muchos imbéciles que sólo buscan la notoriedad de la polémica acusando a las normales rurales de deformar el cerebro a sus estudiantes con ideología marxista. Mesas de diálogo que terminan en nada porque no tienen la intención de llegar a un acuerdo, pero eso sí, la autoridad encuentra rápidamente los micrófonos de los medios serviles para dar entregar su declaración, con la que culpan a las estudiantes de no querer dialogar…

La “tradicional” marcha de las normalistas de Cañada Honda pasó por la ciudad sin pena ni gloria, fue como tantas otras, sin embargo, gracias al esfuerzo del gobierno y sus replicadores, queda la impresión de múltiples actos vandálicos, más de uno externa su no solicitada opinión asumiendo un discurso intolerante, de odio; un locutor de EXA califica de desmadrosas a las estudiantes y enseguida apunta que no nos faltan 46 (sí, ni siquiera sabe la cantidad), sino que sobran “muchos que deberían de desaparecer en fosas clandestinas”, sí, así la idiocia, y la multitud aclama.

La marcha ya ocurrió, las mesas de diálogo no dan resultados, pero el gobierno, con sus filtraciones, con la astuta denostación de las normalistas, las establece como el enemigo.

Los comentarios intolerantes no cesan, siguen, una bola de estiércol en redes sociales, apoyada por páginas de noticias, que antes de cumplir con informar, prefieren la descalificación, subidos en el huacal denostan a una de las estudiantes porque dice “haigan”, con la misma facilidad con que repiten el comunicado oficial en que el gobernador Martín Orozco se declara a sí mismo “defensor de los periodistas” porque le otorgaron un cargo en una subcomisión de la Conago… Sí, esos reporteros que prefieren el meme a la información, son incapaces de distinguir entre elaborar un chiste fácil y la repetición lameculista del discurso oficial.

El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica intenta lavar la imagen de las intenciones del gobierno, que lo único que quieren es hacer de la Normal Rural Justo Sierra una escuela donde puedan estar “personas de diferentes géneros, religiones y pensamiento político”, e insiste en el patrioterismo chiquito: “Muy importante todo esto, es decir, que podamos compartir el espacio y más si esta gente es de Aguascalientes”, por supuesto, el funcionario no comenta el argumento principal de las estudiantes para no querer que se cambie el plantel a un régimen mixto: las instalaciones tal y como están ahora sólo permiten que sea una escuela para mujeres. ¿Presenta un plan el titular del IEA para modificar el plantel?, por supuesto que no, tampoco nada que justifique el recorte de lugares… ¿para qué?, representa a la gente buena en su guerra contra las revoltosas.

Es martes, no hay ningún avance. Estudiantes de la Normal Rural Justo Sierra en Cañada Honda reportan que han dejado sin luz a la comunidad, que desde el fin de semana rondan patrullas de la policía estatal. En medio del ambiente generado por la desinformación, no falta quien las acuse de gritar que ahí viene el lobo, no las están escuchando, no las quieren escuchar, porque ya está sembrada la idea de que si algo les pasa, se lo merecen; esa es la clave, los gobiernos panistas de la entidad, por desidia o ignorancia, han logrado implantar la idea de que las víctimas se buscan la violencia que se ejerce sobre ellas.

La Jornada Aguascalientes se logra comunicar con una de las estudiantes de la Normal Rural, esto es lo que nos cuentan:

Desde mediodía cortaron la luz en la comunidad de Cañada Honda. Por la tarde, dos drones sobrevolaron las instalaciones de la Escuela. Las normalistas no quieren abandonar las instalaciones, pues temen que las desalojen.

Por esa misma razón no saldrán a dar entrevista, pues no hay luz y temen que se aproveche el momento para entrar a la Normal.

En relación con que se niegan a hablar con los medios, indican que autoridades y alumnas de la Normal no se han levantado de la mesa de diálogo con el gobierno estatal y las pláticas continúan, por lo que no quieren adelantar nada que no esté consensuado con la comunidad estudiantil.

La autoridad ya les indicó que no está a negociación la modificación del plantel a mixto y que ahí no hay nada que negociar, a pesar de que ellas expusieron sus razones para mantener cómo está lo que consideran su casa.

Habitantes de la comunidad les advirtieron que hay una camioneta de la policía estatal con perros, como los que emplearon para desalojarlas en Tercer Anillo la semana pasada.

El titular del IEA, Raúl Silva Perezchica, les dijo que él no había tenido responsabilidad alguna en el desalojo de Tercer Anillo, pero que si siguen empeñadas en no aceptar la propuesta de gobierno, no se puede hacer cargo de su seguridad. Declaración que las normalistas consideran una amenaza velada.

Insisten en que se difunda su mensaje, porque consideran que hay una campaña contra ellas.

Por el momento, no tomarán ninguna medida.

Se atrincheran en la Normal Rural en espera de que haya condiciones para salir del plantel.

Cerca de la medianoche, se restablece el servicio de luz eléctrica en la comunidad de Cañada Honda, a los alrededores unos cuantos elementos de seguridad pública por el lugar. ¿Ya ven? No pasó nada. ¿Ya ven? No tienen razón.

Vuelve a girar la rueda de la denostación, se repiten las opiniones en contra de las mentirosas, las que no quieren estudiar, las marxistas, las chairas… de todo las llaman, todos los nombres se niegan a escuchar sus posicionamientos. La semilla ha sido bien plantada, es la hora de cosechar el odio, lo demás no importa, al fin y al cabo, son sólo estudiantes, son sólo mujeres, son sólo jóvenes… y son tan pocas, que nadie las va a extrañar.

@aldan