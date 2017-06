Deslinda Benítez López a Seguridad estatal por operativo contra normalistas

Según el Secretario de Seguridad, la alcaldesa no le ha realizado ninguna observación derivada del operativo

No se dará de baja a ninguno de los 87 elementos que participó en la detención de los normalistas de Tiripetío

El secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, indicó que la corporación municipal pudo realizar el operativo del viernes 9 de junio del que resultaron violentados alumnos de la normal rural de Tiripetío, Michoacán, sin injerencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, toda vez que se opera bajo el esquema de Mando Mixto.

El día de ayer durante el Miércoles Ciudadano, el secretario anunció que la comparecencia que tenía programada para el día de hoy ante la Comisión de Seguridad del Cabildo, encabezada por Alejandro Monreal Dávila, será reprogramada para el viernes a las 10:00 de la mañana por motivos personales.

Según el Benítez López, en la comparecencia explicará a la comisión sobre la estrategia que seguirá el cuerpo policiaco para la contención de la delincuencia sin tratar de hacer una labor de convencimiento; sin embargo, al ser cuestionado sobre si se trataría el tema del operativo realizado el pasado 9 de junio, dijo no tener conocimiento, “Todavía no me pasan el orden, yo cada mes tengo comparecencia en la Comisión de Seguridad”.

Se le pidió su opinión respecto a las declaraciones del presidente de Casa Migrante, Xicoténcatl Cardona, quien ha pedido su renuncia inmediata; “Respecto lo que dice el caballero, yo estoy al 100 por ciento, me ven ustedes aquí, soy institucional, los que me conocen saben que hasta que no me digan te vas, no me estaré yendo, pero respeto mucho lo que los caballeros y las damas están pidiendo”.

Aclaró también que derivado del operativo del pasado viernes, la alcaldesa, María Teresa Jiménez Esquivel no le ha realizado ninguna clase de observación, “Estamos en espera de lo que resulten las investigaciones, ella tiene que tener pie firme, mano firme, pero no me ha señalado absolutamente nada”.

En la misma entrevista el secretario dejó entre ver que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pudo no tener responsabilidad en el operativo pues no se opera bajo el esquema del Mando Único, sino que desde que empezó la actual administración estatal funciona el Mando Mixto

“Al Mando Único, cuando exista la necesidad de que se maneje, se manejará y nos pondremos a las órdenes del gobernador, pero en no existe un Mando Único, existe un Mando Mixto de cooperación y trabajo en conjunto”.

Al ser cuestionado puntualmente sobre si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado habría tenido injerencia en el operativo del pasado viernes, Benítez López expresó: “Habría que esperar a los resultados de las investigaciones”; a pesar de que él, como titular de la Secretaría de Seguridad del Municipio tendría que saber si las acciones de esa tarde fueron una orden estatal.

Pese a las pruebas y videos que muestran las agresiones por parte de la corporación municipal en contra de los normalistas el secretario rechazó que sus elementos hayan quedado manchados, “La policía siempre está en el hilo, en el hilo más delgado, eso lo sabemos, yo lo sé, hay que esperar las investigaciones”.

Al momento, comentó, no existe marco normativo para dejar fuera a los 87 elementos que participaron en el operativo del viernes, entre los que también se encuentra él como titular, “Usted tiene derechos, también los compañeros y yo tengo derechos. No existe un marco normativo para que se suspendan en lo que se hacen las investigaciones”.