Diputados dejan morir el Premio Estatal de Periodismo

Justifica diputado del Verde desinterés del Congreso por no entregar reconocimiento a reporteros

No cumple la LXIII Legislatura con lo establecido en la Ley del Premio Estatal de Periodismo

A través de un comunicado de prensa del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, coordinador del grupo parlamentario de ese partido, da por muerto el Premio Estatal de Periodismo y justifica el incumplimiento de la ley por parte del Congreso señalando que no hubo interés de asociaciones, universidades ni de periodistas para postular trabajos para la entrega de este reconocimiento, pasando por alto que los legisladores no cumplieron con el establecimiento del comité organizador.

La Ley que crea el Premio Estatal de Periodismo fue publicada en la página 56 del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 7 de noviembre de 2016, fue una iniciativa presentada por legisladores que conformaban del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México: Lourdes Dávila Castañeda, Anayeli Muñoz Moreno y Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, y que el Pleno de la LXII Legislatura aprobó con la intención de reconocer de manera formal y pública, la labor de los profesionales de la comunicación. Los beneficiarios sólo serían personas físicas, individualmente o en grupo, sin embargo, tras la presentación del dictamen, hubo quien lo calificó de un “retroceso democrático”, como el académico Salvador de León Vázquez, quien consideraba que la instalarse el reconocimiento desde la estructura gubernamental se daba para “pauta para instaurar más controles al periodismo”. Otras voces defendieron la instauración del Premio, también desde el ámbito académico, la maestra Irlanda Godina publicó:

El contexto internacional de los medios de comunicación, y desde luego lo que sucede en el país, llama a un análisis profundo del cual surjan formas más éticas y responsables en el ejercicio de los reporteros y periodistas en Aguascalientes. Es para mi el Premio Estatal de Periodismo un reconocimiento a la responsabilidad y el compromiso de quienes ejercen la labor informativa todos los días. Es también una distinción a aquellos comprometidos íntegramente con su labor. El premio es sólo el inicio y una propuesta quizá no perfecta pero si perfectible; es también un llamado a la academia desde donde en una primera instancia debió haber sido iniciativa y con ello cumplir también con una responsabilidad social que como institución se tiene respecto a los jóvenes que se forman en sus aulas, y también una forma de vincular con la sociedad el trabajo de sus investigadores.

Y es que queremos periodistas con nombre y apellido, con identidad y con responsabilidad. Queremos periodistas con rigor, con ética, sin doble moral en línea. Queremos también que se reconozca a quienes sí trabajan y se comprometen todos los días. A quienes no corren por publicar en sus medios electrónicos noticias sin verificar basadas en la especulación. Pero también queremos lectores críticos, analíticos y exigentes. Que no se vayan con la selfie del momento, sino que cuestionen, analicen y formen su juicio basados en la verdad, la honestidad, la confianza en la información.

Sergio Augusto López Ramírez descalificó la propuesta elaborada por miembros de su propio partido aduciendo que “anteriormente laboraban en medios de comunicación y como no propusieron nada para mejorar la labor periodística en sus tres años de trabajo al final de la legislatura crearon este premio”. El diputado del Verde reconoció que la ley estableció que debe haber un Comité Organizador, el cual encabeza el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Poder Legislativo (actualmente el diputado plurinominal de Encuentro Social, Jesús Morquecho Valdez), sin embargo, no se realizó la convocatoria oficial para que se pudieran registrar trabajos, ni para dar cumplimiento a lo establecido a la Ley. De acuerdo al comunicado, Sergio Augusto López, el Premio Estatal de Periodismo nació muerto porque la ley no se consensuó con nadie, pero el diputado no menciona nada de la responsabilidad de los legisladores.

En su comunicado de prensa, López Ramírez integrante de la Comisión de Postulaciones, informó que es curioso que este Premio Estatal de Periodismo no esté dentro de las medallas que entrega el Congreso del Estado a personas destacadas en diferentes ámbitos, “es un premio aparte donde está involucrado el Poder Legislativo, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la titular del Instituto Cultural de Aguascalientes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y un representante de catedráticos de la carrera de periodismo o comunicación, y reiteró que el Premio Estatal de Periodismo debería haber sido entregado el 7 de junio pasado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El diputado del PVEM agregó que al inicio de la presente legislatura se reunió con algunos representantes de medios de comunicación quienes le manifestaron su desacuerdo con este premio ya que una autoridad no puede reconocer la labor de un medio de comunicación, ya que o lo reconoce porque nunca lo critica o porque siempre hablan bien de determinado funcionario o poder”. Acotó que si se quiere dar un premio que sea una sociedad civil la que lo otorgue para que tenga entre el gremio más validez, por lo que propondrá derogar esta ley que desde que se aprobó nació muerta y para muestra es que el Congreso del Estado no entregó premio alguno este 7 de junio pasado.

En su momento, desde las páginas de este diario se valoró la instalación de este premio, considerando que la iniciativa del Congreso podría desarrollarse de manera tal que se convirtiera en el impulso que los periodistas requieren, ya que sólo serían “beneficiarias las personas físicas, individualmente o en grupo” y no iba a estar condicionado por la amplitud de la cobertura del órgano de difusión; además, en el artículo 9 se indica que podrán postularse trabajos en “formato” impreso, radiofónico, digital, gráfico y caricatura periodística. Todo indica que esta iniciativa ya no funcionará y los diputados continuarán incumpliendo la ley con base en percepciones, porque la bancada panista y su cómplice de Encuentro Social, que sirven al autonombrado “defensor de periodistas” no han tenido ningún interés en hacer cumplir la ley, mientras que a la bravucona oposición se le hace fácil descalificar el posible reconocimiento con un chiste fácil, Sergio Augusto López indicó que “esta ley también señala que se le dará un apoyo económico al que gane lo que también se puede mal interpretar con el famoso chayo”; y al resto de los grupos parlamentarios, no parece interesarles en absoluto estimular a los profesionales de la comunicación.