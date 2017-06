Exigen diputados comparecencia abierta de titulares de Seguridad Pública

Solicita Elsa Landín se modifique dinámica de la reunión

Reclama Iván Sánchez Nájera falta de transparencia del Congreso

En atención al ya aprobado punto de acuerdo, presentado por Elsa Amabel Landín Olivares, la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado llamó a comparecer a los titulares de Seguridad Pública estatal y municipal, Sergio Alberto Martínez Castuera y José Héctor Benítez López, respectivamente; sin embargo, a decir de dicha legisladora, la metodología estipulada para el encuentro estipula que se llevará a cabo a puerta cerrada y sin acceso a legisladores ajenos a dicha comisión, disposición que la priista rechazó de manera tajante.

“La seguridad pública es un tema que nos preocupa y nos compete a todos. La posición del Grupo Parlamentario del PRI, es que no se le cierre la puerta a nadie; así es como la derecha trabaja; el tema de seguridad del estado no puede ser un asunto cerrado, escondido, lo estamos viviendo todos los días, todos los ciudadanos, y no pueden estar diciéndonos que aquí no pasa nada”.

Landín Olivares, si bien como integrante de la Comisión de Seguridad sí tendrá acceso a la comparecencia, condenó las restricciones de ingreso, lo cual refirió obedece a estrategias de Acción Nacional para encubrir el actuar indebido de los mandos policiacos.

“Que no existan más excusas para ver cómo se están haciendo las cosas, y que no se le cierre la puerta a nadie a la información. Es un cuidado en exceso, cuando no hay nada que esconder (…) estoy cierta de que los secretarios no tendrán ningún inconveniente de platicar con ustedes, de dar a conocer la información (…) una serie de afirmaciones respecto a falta de recursos, de certificaciones, de elementos, falta de capacitaciones, cuando el recurso que recibieron este año es superior al año anterior”.

Destacó Landín Olivares que buscará la modificación de la dinámica ya aprobada para la comparecencia, “Todos los diputados tenemos el derecho y la obligación de asistir a cualquier Comisión, con voz pero sin voto, en caso de no pertenecer a la Comisión. Se buscará que sea un esquema similar a cuando compareció ante la Comisión de Vigilancia el entonces auditor del Órgano Superior de Fiscalización”, dijo la priista.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Alejandro Sánchez Nájera, reprobó que el encuentro se lleve a cabo a puerta cerrada, lo cual calificó como “un duro golpe al ejercicio de transparencia”.

El perredista explicó que además, ha sido mínima la información que sobre el particular se ha canalizado a legisladores que no integran la Comisión de Seguridad Pública, “no nos han compartido el dictamen, es el esquema de una sola intervención por cada diputado para cuestionar a los encargados; que los dos secretarios vengan en conjunto, cuando me parece que hubiera sido más oportuno tener tiempo con cada uno. Son esquemas cerrados, que espero cambiemos esta dinámica del Congreso y aprendamos de los Parlamentos europeos”.

Destacó Sánchez Nájera que con tal dinámica, al parecer el grupo mayoritario en el Legislativo pretende encubrir acciones de los titulares de Seguridad Pública estatal y municipal, “La preocupación de fondo es que no se conozcan las críticas que hay al sistema de seguridad. Ya veremos el lunes si en verdad traían una gran cantidad de estrategias que no debamos compartir, si traen un sistema fuerte de inteligencia o más bien vamos a escuchar lo mismo que han declarado a la prensa. Ojalá que salgan resultados positivos, hay muchos temas que hay que trabajar con ambos secretarios, desde la incógnita inicial de cómo está operando el Mando Mixto, que estrategias de prevención se tienen, por qué se explica el alza prácticamente en todos los tipos de delitos”.