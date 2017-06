Sobre el final de temporada de Better Call Saul / Bocadillo

Hace un año hablamos de Better Call Saul y ser el “mataperros”. Una vez que logras mala fama, nunca te lo quitas de encima. Es lo que le pasa a Jimmy y es demasiado triste. No puede avanzar en la escala social debido ¿a su origen?. Hmm, no tan fácil. Su hermano es un abogado reconocido que no quiere ayudarle porque siente que no es digno de reivindicar su camino y volverse un individuo productivo de manera tan sencilla como estudiar por correo para sacar la licencia de abogacía. Ahí tiene un obstáculo. A veces no es un familiar, sino simplemente el pasado. Lo otro es que Jimmy simplemente es una persona jodida que tiende a joder las cosas. Así hay personas. Mi vecino no será nunca un buen redactor (supongo) y yo nunca seré un dueño de un negocio minorista de patinetas. Jimmy, al ser un bullshitter supongo que sería buen predicador de la televisión, agente de Hollywood o el mayor líder de algún multinivel absurdo. No puede ser abogado. No como su hermano.

Su hermano, Chuck, es una basura privilegiada… gracias a su esfuerzo. Ha llevado el camino correcto y cree que eso lo vuelve un ser humano. En realidad es un engreído que cree vivir con la razón absoluta. Aparte, cosa separada, es un enfermo mental. Eso vuelve muy triste el desenlace. Chuck es un asco, no como Walter White que es un criminal que envenena gente, sino es uno de esos correctitos y críticos, un odioso sin creatividad pero de buenos modos. Un asco que en realidad entra a terrenos peligrosos debido a su aversión inventada a la energía eléctrica, que lo vuelve necio, obsesivo y testarudo. Ya está más allá de la razón. Entraremos a territorio de spoilers.

Better Call Saul desde el último segundo de la temporada que acaba de terminar, deja de tratarse acerca de una rencilla de hermanos. Han pasado tantas cosas que nos hacen pensar eso fue lo que lo volvió Saul que es complicado pasar por alto el desenlace más obvio. Vienen más spoilers. Chuck ha muerto, por suicidio. No por su enfermedad inventada de alergía a la luz eléctrica. No lo mató Tuco, ni Nacho, ni Gus. No muere en un accidente impactante. Decide morir. Saul entra en territorio marca Mad Men aquí. Oscuro como la chingada. Mad Men era una delicia porque podía pasar cualquier cosa. Hasta un cabrón se arrancó el pezón por miedo a las computadoras. Saul es una serie que a pesar de mamar de Breaking Bad siempre había sido de bajas expectativas dramáticas y bastante real. Una trama bastante básica y enorme en su tarea de volver interesante el conflicto entre hermanos, el arco legal de Kim y el duelo de Mike. Con el final, Chuck en llamas, pasamos a un nuevo nivel.

Y no creo que sea la patada para volver Saul a Jimmy. Eso será con Kim. Jimmy aún es un tipo de buenas intenciones que incluso renunció a un millón de dólares con tal de tener contenta a una ancianita. En Breaking, Saul es un aprovechado con mucho humor que lava dinero para el narco, se acuesta con las asiáticas que liman uñas, tuvo sus queberes con Francesca, y sugiere mandar a Jesse a Belice..como a Mike. Ya es un asco de ser humano, no más que Walt, pero de lo peor. Si quedan dos temporadas, una para perder a Kim y otra previa a conocer a Walt, ya estamos en ruta de ver como un hombre pierde toda decencia.

En el capítulo de Breaking donde conocemos a Saul, recuerdo estar particularmente asustado porque a esos dos (Jesse y Walt) les había ido de la fregada los últimos capítulos y cuando conocen a este tipo, pensé que un Bob Odenkirk con sobrepeso simplemente les metería un balazo o al menos les daría otra golpiza. Fue un alivio ver que les pidió un dólar para asesorarlos, ayudarles a lavar dinero y conectarlos con Gus. Aunque salió peor. Pero bueno. Mejor llama a Saul.

@masterq | bocadillo.mx