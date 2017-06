Impugnación adelantada / De imágenes y textos

Hace ocho días, estimado lector, le compartí mi reflexión sobre el populismo, la izquierda mexicana y la nada. No comulgo con la ideología de la derecha y mucho menos con la llamada ultraderecha, pero pensar en la izquierda hecha en casa es como aceptar que no tenemos otro camino por explorar. La idea es atractiva cuando la sociedad se involucra y el líder es auténtico, la clase intelectual de los países pensantes se identifican con este tipo de ideología, los artistas, los sociólogos, qué me dice de Noam Chomsky, norteamericano por cierto, pero claro y firme con su postura de una estructura sociopolítica encaminada hacia el bien común, al desarrollo económico equitativo, al cuidado del medio ambiente; otro ejemplo, voltee hacia abajo del continente y encontrará a don José Mojica, dos personajes para no citar más. Pero aquí, en el cono de la abundancia pensar en la izquierda en el Estado de México para este domingo en particular, tiene antifaz de mujer y tintes proselitistas para 2018, ¿y si detrás de Delfina no estuviera Andrés Manuel? En más de 60 mítines en los que se presentó la candidata se hizo acompañar por el líder moral y candidato vitalicio de la izquierda mexicana (izquierda según ellos, populistas digo yo) con todo y los escándalos mediáticos de los descuentos vía nómina en Texcoco, la evidencia contundente de Eva Cadena, la duda que flota en el ambiente de saber de qué vive su líder supremo si lleva más de 12 años en campaña proselitista, o lo que es lo mismo desempleado. El otro partido populista, perdón de izquierda en la contienda de este domingo, el Partido del Trabajo, apenas el pasado viernes 26 de mayo declinó a favor de la abanderada de Morena; Óscar González Yáñez dijo que este acto cívico y de cabal entereza sumará por lo menos tres por ciento más de votos este domingo para el delfín de Andrés Manuel, si la mujer del antifaz, sumando esfuerzos para sacar al Revolucionario Institucional de uno de los bastiones más sólidos que tiene este partido y por qué no dejarlo fuera en 2018 cuando se juegue el todo por el todo.

Pero y entonces si la izquierda populista, admiradora del Chavismo venezolano, no es la opción para el Estado de México y el resto del país, ¿qué procede?, Alfredo y sus canas no representan una verdadera alternativa, no es una propuesta legítima, emparentado con la familia del presidente, vecino de Atlacomulco, familia de dinosaurios, lejos de la gente y cerca del poder, con un discurso reciclado por todos los candidatos de su partido, esperando el hueso y listo para impugnar resultados, si estos no le favorecen; claro, también Andrés Manuel lo hará, ya está acostumbrado y entonces Delfina será la gobernadora legítima y tomará posesión en el primer cuadro de Toluca. Que me dice de los azules y la falta de presencia de Josefina, pareciera que Ricardo Anaya toma la misma postura que Andrés Manuel, ambos voceros oficiales de las señoras candidatas, y cuando habla Vázquez Mota utiliza el mismo discurso de caminando por las calles me encontré a Nicolás carpintero de Lerma y me dijo que ya está harto del PRI…

¿Qué me dice de Juan Zepeda?, ya sabe, los compañeros reporteros y periodistas encantados por destacar que hasta hace un par de meses la sociedad no sabía quién era el ahora candidato del sol azteca, pero hoy por hoy es el caballo negro de la contienda electoral, ¿no le digo?, es como Emmanuel Macron, por cierto dos años más grande que Anaya el de los azules. Y como nadie quiso hacer alianza con ellos no les quedó más que darle por la libre, dijo estar un punto arriba de Delfina y aseguró que va por los indecisos, ¿de verdad será momento de la izquierda?

Así de fácil, estimado lector, en qué cabeza cabe o más bien en qué país puede un partido de izquierda aliarse con otro de ultraderecha, unir fuerzas para derrocar al dictador, sólo en esta tierra donde el realismo mágico corre por las calles, está en nuestro ADN, se respira en el aire y se bebe como elixir aletargante. Que vayan con su cuento a otro lado, porque aunque no lo crea existe el “Frente Amplio Opositor”.

Para muestra Nayarit, ¿qué le parece Antonio Echeverría?, candidato de la alianza PAN-PRD, quien asegura tener una clara ventaja sobre el priista Manuel Cota, sí, claro, bueno, si las dos fuerzas opositoras se unen sin importarles que las plataformas políticas no coinciden no hay problema, el chiste es sacar al PRI de la casa de gobierno.

El sábado pasado charlando con mis alumnos de administración, reflexionábamos sobre lo importante que es ser coherente con lo que proyectas, con lo que las personas observan, analizan y decodifican de cada uno de nosotros, nos convertimos en consumidores de comunicación verbal y no verbal, el peso que cada uno de nosotros le conferimos al análisis visual de nuestros semejantes. Hacíamos la broma sobre un burro que está en su material de apoyo de clase al hacer la alusión a que en dicho material se encontraba una foto de nuestro presidente. ¿Lo percibimos como eso, como un burro, qué mensaje nos lanzan los candidatos que contienden este domingo en el Estado de México? Todos quieren impugnar antes de que se lleven a cabo los comicios; pero y entonces, ¿cuál es la comunicación que nos están haciendo llegar? Que nadie confía en nadie y que el que gane será impugnado por todos los perdedores, así que la elección puede ser anulada.

¿Qué mensaje están mandando a la sociedad, qué está interpretando usted, qué observan mis alumnos, qué lectura le debemos dar a este proceso?, de entrada, que nadie aceptará su derrota, por consiguiente, la democracia no existe y nunca ha existido en estas tierras y que por más que digan que la gente vota por el candidato no por el partido, las dinámicas y jugarretas de estos no cambian aun y cuando sus líderes son personas menores de cuarenta años. Buena suerte Estado de México, no hay ni a quién irle.

ericazocar@hotmail.com | @ericazocar