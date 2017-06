Injustificada la intención del PAN de mantener el Impuesto sobre la Nómina

Recaudación de más de 700 millones de pesos anuales se ejerce de manera discrecional

Buscará Citlalli Rodríguez blindar uso de ese recurso

El recurso que las arcas estatales obtienen anualmente del cobro del Impuesto sobre la Nómina, es utilizado de manera discrecional por parte de Gobierno del Estado, razón por la cual la diputada Citlalli Rodríguez González propuso ante el Congreso local la eliminación de dicho gravamen, iniciativa que fue dictaminada en sentido negativo por parte de la Comisión de Vigilancia, decisión que a decir de la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no cuenta con justificación.

“Es una pena que se haya decidido darle para atrás y que al día de hoy, he de recalcar recio y quedito que ese impuesto ya no se va ningún fideicomiso, se va a las arcas de finanzas de Gobierno del Estado, es un recurso no etiquetado, son casi 700 millones de pesos y que no son usados para el fin para el que fue creado. Se va a una gran bolsa que maneja a discrecionalidad el secretario de Finanzas y que en ese sentido, me parece muy preocupante que el gobierno no tenga esa sensibilidad que representa el 3.4 por ciento de los 19 mil millones de pesos del total del presupuesto (…) quiero ver dónde, porque ni el presupuesto de egresos ni en ningún proyecto está especificado en dónde se va a aplicar; ojalá verdaderamente podamos ver en que se aplicará el impuesto”, dijo la vicecoordinadora del grupo parlamentario del tricolor.

Destacó Citlalli Rodríguez que desde su creación, durante el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat, tal gravamen no fue destinado al apoyo del empresariado local, fin para lo cual éste fue concebido, por lo que la eliminación del mismo se encuentra totalmente sustentada.

“No está del lado ni del sector empresarial ni de la clase trabajadora, debemos de recordar que este impuesto fue creado en un gobierno panista, en el 2006, que bajo la óptica y la promesa de traer grandes inversiones y proyectos para Aguascalientes, vimos que los grandes proyectos que se hicieron bajo ese Impuesto sobre la Nómina fue la película de Diego Luna, préstamos al Necaxa y finalmente es un impuesto que le ha costado a la clase trabajadora y al sector empresarial (…) fue un engaño.”

La legisladora además rechazó el argumento del presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León, para justificar la permanencia de este impuesto, mismo que a decir del panista, representa gran parte del ingreso estatal.

“Me parece irrisorio que haga este tipo de comparaciones, porque este impuesto fue creado con engaños bajo el gobierno panista de Luis Armando Reynoso diciendo que fue creado para grandes proyectos en beneficio de Aguascalientes (…) me parece falso el dato que maneja el presidente de la Comisión de Vigilancia, me parece hasta ridículo compararlo con el Impuesto Predial”, comentó.

De lo anterior, dijo la diputada local, se desprende que sea únicamente recaudatoria la intención de rechazar la iniciativa para eliminar el Impuesto sobre la Nómina, “En el dictamen que está muy mal elaborado, con datos imprecisos, con datos falsos, no nos dan una justificación del por qué no quieren eliminarlo, simplemente no quieren abrir un boquete en su bolsillo el gobierno del estado, y es lo único que nos dicen”.

La priista destacó que ante el rechazo de su propuesta, que se concretará una vez el pleno vote el dictamen, buscará nuevos mecanismos para garantizar que el monto de lo recaudado por este impuesto se destine al impulso empresarial y se transparente el uso del mismo.

“Yo no me voy a salir del tema, ya fue votada en contra en la comisión (…) pero no significa que yo vaya a quitar el dedo del renglón, seguiré insistiendo una y otra vez, y seguramente vendrán otras iniciativas que vengan a reforzar el tema, porque es importante que Aguascalientes, los empresarios y trabajadores sepan qué se hace con ese impuesto”, comentó.