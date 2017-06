La Purísima… Grilla: Adioses

By

Fasp! En suplencia por ausencia del secretario general de gobierno de Carlos Lozano de la Torre, el entonces subsecretario Alejandro Bernal Rubalcava firmó en marzo del año pasado el convenio de colaboración con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública para que a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), la entidad recibiera 105 millones 556 mil 279 pesos, de esos recursos, el Gobierno Federal aportaría poco más de 10 millones de pesos para el sistema penitenciario y la ejecución de medidas para adolescentes, ayer, durante la entrega de certificados a la Fiscalía, nos enteramos que mientras los problemas de inseguridad crecían en la entidad la administración de Lozano de la Torre decidió no ejercer 141 millones de pesos a lo largo de su sexenio, en programas y obras que tenían que ver con la atención y prevención del delito, desde 2011 y hasta el año pasado, por incapacidad, el gobierno estatal fue acumulando un subejercicio en recursos destinados para cubrir 10 prioridades de la nación en materia de seguridad como son la profesionalización de los elementos policiacos, el equipamiento tecnológico y el mejoramiento del sistema penitenciario, según indicó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, cuando le dijo al gobernador Martín Orozco Sandoval que la chequera ya está lista para que se puedan reintegrar esos recursos que la administración priista nomás no pudo ejercer. Orozco Sandoval aseguró que ya no cometerá el mismo error que su antecesor y el dinero se utilizará para fortalecer a las secretarías de Seguridad Pública de los municipios y la propia Policía estatal; en apoyar a la Fiscalía estatal y a los centros penitenciarios del estado. Pero también se señaló que también tendrían su parte la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, la Policía Procesal y la Policía Cibernética. El gobernador reconoció que “el bache” del estado como en todo el país son los delitos relacionados con el fuero común, por lo que tendrá una atención especial. ¿Cómo pueden no gastarse recursos etiquetados, con programas ya establecidos?, la respuesta es simple: corrupción, porque la ignorancia de quien ejerce un cargo para cumplimentar los requisitos que la Federación otorga es un comportamiento ilegal, que visto está, sí tiene consecuencias.

Justicia por mano propia. En ese mismo evento, Martín Orozco reiteró su postura de rechazo al ejercicio de la justicia por propia mano, dijo que la legítima defensa no es el camino a seguir y se pronunció por reforzar los programas de prevención y coordinación, así como las propias corporaciones de policía. Se extrañó, al cuestionársele sobre la probable iniciativa que se cuece en la bancada mixta PAN-PES para permitir que los ciudadanos se defiendan de los agresores, llegando incluso a la privación de la vida como ocurrió en el estado de Nuevo León, pero sin duda fue mejor que la respuesta de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, quien volvió a aparecer ante los medios de comunicación para reconocer a la alpinista aguascalentense Viridiana Álvarez Chávez, sin embargo, y a pesar de las peticiones a no salirse del tema del secretario de Comunicación Social, Enrique de la Torre de la Paz, cuando se le cuestionó a la alcaldesa acerca de la propuesta de Gustavo Báez Leos para que el homicidio en legítima defensa sea excluyente de pena como sucedió en el estado de Nuevo León, a Jiménez Esquivel no le quedó otra más que la obviedad de señalar que al respecto, el municipio se ceñirá a lo que defina el Congreso, pues sí… Lo que es cierto es que poco a podido hacer la corporación policiaca del municipio dirigida por José Héctor Benítez López para evitar los actos violentos de la población contra la delincuencia por lo que en una de esas hasta han de pensar en el municipio que les viene conviniendo la aplicación de esta política texana.

Incógnita… “Mi concentración está en presentar las mejores iniciativas, hacer mi trabajo como diputado, no estoy pensando en la reelección en este momento”, aseveró Sergio Augusto López Ramírez al ser cuestionado si éste buscaría la reelección para aventarse un segundo periodo como diputado local, cosa que en verdad es obvia, claro, a menos que el dueño del Partido Verde en la entidad ya tenga pactada una posición plurinominal para regresar a San Lázaro o peor aún, convertirse en senador de la República. En fin, ya veremos qué le depara el futuro al diputado local, ya que en cuestión de posiciones tendría mucho de dónde escoger, con eso de que son pocos los perfiles con que el Verde Ecologista cuenta para participar en la contienda electoral, y principalmente lograr un cargo por representación proporcional, aunque habría que reflexionar si Sergio Augusto trabajó de a gratis en la campaña del Verde en Nayarit o si tal chamba le será recompensada por la dirigencia nacional de su partido.

Hace su luchita… Ya veía venir Iván Sánchez Nájera que su iniciativa para limitar a no más del 2 por ciento el incremento anual de las colegiaturas de la Universidad Autónoma tendría nulo éxito, toda vez que para empezar, ésta nunca contó con gran apoyo por parte de sus homólogos, por lo cual finalmente fue dictaminada, pero en sentido negativo, no obstante el perredista luchó hasta el final por su propuesta, que muchos dicen nació muerta, toda vez que el izquierdista acudió a la Comisión de Vigilancia a tratar, sin éxito, de convencer a los integrantes de la misma para que cambiaran de parecer y mínimo la iniciativa se mantuviera en comisiones para ser modificada. Aunque no todo está perdido, el dictamen todavía debe pasar por la Comisión de Educación y después será sometido al pleno, tentativamente en la sesión del 8 de junio, donde un milagro podría lograr que el dictamen sea votado en contra. En fin, más suerte para la próxima.

Puntadas… Ahora resulta que en las famosas “narcomantas”, de ésas que aparecen casi todos los días en la ciudad y que curiosamente nadie ve quién las coloca, ya le echan porras al locutor José Luis Morales Peña… Sin comentarios, luego este personaje no vaya a salir con que no es amigo de los “narcos” autores de tales mensajes, cosa que seguramente aprovechará el panista Jorge López Martín para continuar echando fuego a su conflicto con el vendedor de carnitas, más ahora a través de la paginita que tiene en internet que se disfraza de medio de comunicación para ser resonador de los comunicados oficiales de los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes, el juguetito del diputado federal debe servir para venderle a su grupo parlamentario que sí chambea como vicecoordinador de Comunicación, Difusión y Mensaje de la bancada panista, cargo que debe a su actitud tiralevitas con Ricardo Anaya, pero que en los hechos no se ve que funcione muy bien que digamos, quién sabe qué le dirán sus compañeros diputados cuando vean que su paginita de medios carece de contenido original, se vuela las noticias de La Jornada, El Universal, y varios medios más. Por cierto, el juguetito de Jorge López que pomposamente llama “sistema de noticias electrónico” estrenó una columna de opinión, donde el diputado perpetra sus mentiras, pero diciendo que son colaboraciones de “diversos periodistas”… la mandíbula se nos aflojó de la risa, “periodistas”, qué chiquito diputado, y así aspira a ser presidente municipal… Plop.

Huya, huya la patrulla… Quien se dejó ver este miércoles y no precisamente en la boda de la hija de Carlos Romero Deschamps, fue el exgobernador Carlos Lozano de la Torre, quien pasó la mañana de ayer en un despacho del edificio Torre Plaza Bosques, punto donde la prensa aguardó algunas horas para esperar alguna declaración del priista, cosa que como era de esperarse no ocurrió, al considerar que si bien como mandatario el buen trato hacia los medios de comunicación nunca caracterizó a Lozano de la Torre, era evidente que ahora, como un simple ciudadano, tampoco lo sería. Acompañado por su exsecretario de Finanzas, Alejandro Díaz Lozano, el exgobernador al retirarse del sitio evadió cuestionamientos como si buscaría regresar al Senado de la República o su punto de vista sobre las amenazas de Martín Orozco Sandoval, a lo que Lozano de la Torre se limitó a exigir -de mala gana como siempre- a los reporteros el “respetar su privacidad”, por lo que al final el exgobernador abordó el ascensor y emprendió la graciosa huida, así como cuando era el primer mandatario de Aguascalientes.

Adiós, Tsuru. Ayer Nissan Mexicana produjo el último Tsuru, después de 33 años, ya no habrás de estos modelos, el último modelo de este auto será subastado. El Tsuru se producía en Morelos, por lo que no afectará a Aguascalientes la salida del mercado del Tsuru, de hecho, para mantener el volumen de producción se tiene contemplado el proyecto de manufactura integrado entre Daimler y la Alianza Renault–Nissan, el complejo Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), que arrancará producción a finales de este año. Sí, ese proyecto que promete, cuando esté operando en su capacidad máxima, incorporará tres mil 600 nuevos empleos directos adicionales a su equipo en México, o sea, aquí a la vuelta.

La del estribo. La madrugada de ayer falleció José Justo Aguilar Muñoz, el payaso Vagabundo, como él decía a todos los que pasaban por la esquina de Madero y Héroe de Nacozari, donde tuvo sus primeras oficinas este diario: Que Dios te acompañe.

