La Purísima… Grilla: Aliados y paleros

Mea culpa… Pues según sugirió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, que tanto ha dado de qué hablar en los últimos días por sus poco acertadas declaraciones, los culpables de la incrementada inseguridad en Aguascalientes podrían ser los anteriores gobernantes que durante sus administraciones vieron que se venía el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y prácticamente no hicieron nada como el exalcalde Juan Antonio Martín del Campo, pero la declaración del capitán embarra a priistas y panistas por igual, pues los gobiernos tuvieron ocho años para prepararse, así que si incluimos alcaldes capitalinos, pues también le toca a Lorena Martínez y Gabriel Arellano, como igual se extiende a Carlos Lozano de la Torre y Luis Armando Reynoso Femat y no le seguimos con la lista porque ¿para qué echarle sal a la herida?, además estaríamos igual que los gobernantes actuales, que intentan tirar la bolita fuera de su responsabilidad y se la pasan culpando al “nuevo” sistema, que a pesar de tener tanto tiempo para estar preparado cayó como balde de agua fría, no sólo a los ministerios públicos, como ya ha admitido el fiscal René Urrutia de la Vega, quienes tienen que capacitarse más, a los policías municipales, ¿para cuándo podremos ver policías capacitados en Aguascalientes?

Aviso oportuno. Y ya que estamos por los rumbos de la Fiscalía, les quedó bien chulo de bonito su anuncio luminoso con el nuevo logo, ese de las manitas que impuso René Urrutia de la Vega a pesar de que el logo anterior fue resultado de un concurso… en fin, suponemos que no es el fiscal encargado de esas minucias, sino sus empleados, como César Daniel Ramos, responsable de comunicación, quien citó sólo a sus nuevos amigos para brindar un curso sobre el manejo de la información emanada de la Fiscalía, al encargado deben molestarle las preguntas de nuestra reportera Hilda Hermosillo o La Jornada Aguascalientes, porque interés en lo que se informe sí hemos demostrado, ni modo, ahí será para la otra.

Los cuates del gobernador. Lo que si no esperamos que sea para la otra ni nunca, son invitaciones a “patrocinar” las campañas patito de Gobierno del Estado con las que suponemos pretende prevenir el suicidio y, al mejor estilo Paulo Coelho sale con que uno tiene que amarse… Chas, a la de por sí criticable campaña al final del video se le suman desde medios de comunicación, universidades y blogs, lo que no deja de llamar la atención es que entre quienes se suman al patrocinio de Ámate gubernamental están quienes no respetan a las víctimas publicando en sus primeras planas cuerpos destrozados, los del fake news, los chambones del clickbait… Desde esos aliados lee Martín Orozco la realidad, por eso cree que tiene las riendas del gobierno.

Excusas… ¿Avances legislativos avanzan a paso de tortuga ya que se esperan las iniciativas del Ejecutivo? Sí, pero también otros temas en el Congreso del Estado están prácticamente atorados porque desde la oficina del gobernador Martín Orozco Sandoval nada más no le dan celeridad a asuntos como la Ley de Desarrollo Agropecuario, la famosa reforma integral de la Constitución del Estado, reformas en materia de Seguridad Pública, incluida la tan esperada institución del Mando Mixto, además de cualquier otro tema, que más allá de parecer de omisiones del Ejecutivo, podrían entenderse como excusas del grupo parlamentario mayoritario, que evidentemente pretende que su jefe les haga el trabajo, aunque evidentemente el gobernador está más ocupado en otros asuntos, aunque no sepamos cuáles. Por cierto, que si mañana sale algún panista a decir que no dictaminan las iniciativas sobre el matrimonio igualitario porque están esperando la iniciativa del Ejecutivo, no vaya a sorprendernos, aunque nos sorprendería más que el Ejecutivo presente alguna iniciativa en ese tenor, ya que es claro que Orozco Sandoval tiene cierto compromiso con un tal José María de la Torre Martín.

No aprenden… Un receso de 5 minutos aprobó de mala gana la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado durante la sesión ordinaria de ayer, a petición de la panista Norma Zamora Rodríguez; total que al reanudar los trabajos legislativos se procedió con el pase de lista, tal y como lo marca el Reglamento de la Ley Orgánica del Legislativo, por lo que la primera secretaria, Martha Elisa González Estrada comenzó nombrando a la priista Nidia Acosta Lozano, quien con la mente en quién sabe dónde, respondió el ya clásico y cada vez menos gracioso “a favor”, en lugar de exclamar “presente”. En verdad los legisladores no aprendieron de la sesión de la semana pasada en que por andar pensando en quién sabe qué, el neoaliancista Arturo Fernández Estrada y el panista Jaime González de León se aventaron la misma pifia. Un poco más de atención a su trabajo, ya que insistimos, la pésima calificación que nuestro Congreso obtuvo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) no fue gratuita.

Imposibles… Que Sergio Alberto Martínez Castuera y José Héctor Benítez López vuelvan a comparecer ante diputados, es posible; que el fiscal estatal René Urrutia de la Vega haga lo propio, tal y como lo solicitó la neoaliancista Estela Cortés, igualmente factible; pero que la mayoría legislativa atienda la exigencia de Elsa Landín Olivares para que la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel responda de manera no controlada cuestionamientos de diputados, incluidos los de oposición, eso sí suena imposible; y es que no hay duda que Acción Nacional hará lo imposible para proteger a la presidente municipal de la capital ante un tema tan delicado como el de la seguridad pública y lo que claramente no se está haciendo desde el palacio menor. Ya nos quedó claro, desde la primera sesión ordinaria de la actual legislatura que si los azules cumplen los caprichos de Jiménez Esquivel, con aquella iniciativa de Gustavo Báez Leos que permitió que la alcaldesa adelantara la ceremonia de su toma de protesta, para no tener que trabajar en año nuevo, sin duda los 13 azules y su aliado de Encuentro Social van a dirigir directo a la basura el punto de acuerdo de Landín Olivares.

No hagan fiesta, todavía. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, celebró la ratificación de los tres magistrados electorales locales – Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Eloísa Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez– que hizo este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que dicha sentencia no cambiará el hecho de que el Tribunal Electoral local aún no se instala por falta de recursos. Recordó que tanto el Congreso como el gobierno estatal tienen pendiente el cumplimiento de la sentencia SUP-AG-52/2017, en la que el TEPJF los vinculó para que de manera prioritaria y a la brevedad se lleven a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias para echar a andar el órgano jurisdiccional. De hecho, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana envió una carta al gobierno estatal y al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, exhortándolos a que a la brevedad de lo posible hagan las gestiones necesarias para que el organismo cuente con los elementos requeridos para su debida instalación, pues a dos meses de su nombramiento (27 de abril) en Aguascalientes no se cuenta con los recursos materiales, financieros ni humanos, necesarios para su debido funcionamiento, ya que tal situación vulnera el Estado de Derecho.

Quítome yo, para ponerme yo. Acostumbrados a agachar la cabeza, los del sector empresarial, los mismos que en privado se quejaban de Carlos Lozano de la Torre pero bien que lo acompañaban a sus encerronas en Casa Aguascalientes, medio levantan la voz, pero no del todo, para quejarse que Pedro de la Serna se quiere perpetuar al frente del Centro Coordinador Empresarial y que para lograrlo, con el apoyo de Roberto Díaz se impulsará la candidatura “de unidad” de Pedro Gutiérrez Romo, ¿será?, ¿importa?, un poco sí, porque es desde organismos como el CCE donde se validan las “estrategias” en materia económica del gobierno estatal, como por ejemplo, a dónde van a parar los recursos del ISN, o los que colocan un representante vigilante en los fideicomisos gubernamentales, entonces, si nomás van a levantar la mano con tal de que les toque su rebanada, pues sí, sí debería importar.

La del estribo. A través de la participación ciudadana hay que reapropiarnos del Estado, que es nuestro, de la Democracia, que somos nosotros, lo mejor que escuchamos en los últimos días, dicho por Mauricio Merino durante la presentación del movimiento Nosotrxs, fue tan elocuente que se nos olvidó que en la mesa de presentación estaba Jaime del Conde, y le vamos a conceder registrándonos en la plataforma, y después, ya es viernes y vamos a nadar en las encharcadas avenidas de nuestra bonita ciudad, usted haga lo propio y nos leemos el lunes.

