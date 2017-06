La Purísima… Grilla: Anormalidad

Gatos pardos. De noche pasaron las visitas de Margarita Zavala de Calderón y Rafael Moreno Valle por Aguascalientes, que serían actos fallidos ya se había anunciado, cuando la cúpula panista estatal, vía Paulo Martínez López dijo que para evitar confundir a las hordas azules, mejor no iban con ninguno, que fue la mejor manera de quedar bien con Ricardo Anaya. Abandonados por la dirigencia local, los dos suspirantes apenas lograron reunir unas mil personas en sus respectivos eventos. La esposa de Felipe Calderón arrancó su gira Voy Por México, ya con un discurso muy hecho, que es la insistencia en que el PAN elija de una vez por todas a su candidato a la presidencia en el 2018; a Margarita Zavala no parece importarle mucho que ese proceso esté contemplado para octubre/noviembre de este año, y ha aprovechado el fracaso de Acción Nacional en las elecciones pasadas para pasarle la factura a Ricardo Anaya y señalar que el joven dirigente está distraído desarrollando su proyecto personal, según la aspirante blanquiazul, “el PAN tiene que definirse porque tiene que llegar a tiempo, porque cuando llega tarde al que le falla no solo es al PAN, le falla a México”. El fracaso del PAN en las elecciones también fue reseñado por Rafael Moreno Valle, quien dijo que si las presidenciales hubieran sido el pasado domingo, Acción Nacional hubiera quedado como la tercera fuerza, lejos, muy lejos de la recuperación de Los Pinos, sin atacar frontalmente a Ricardo Anaya, el exgobernador de Puebla apostó a que el futuro del partido está en las alianzas con otras fuerzas, y subrayó lo que se logró en Nayarit, donde fueron en coalición con el Partido de la Revolución Democrática, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. A un año de las elecciones presidenciales, Moreno Valle se puede ir despidiendo de una alianza similar en el país, pues el fin de semana, Andrés Manuel López Obrador canceló la posibilidad de ir con cualquier otro partido que no sea el PT… pero en fin. Los panistas estatales lograron no inclinarse hacia ningún lado, demostrando con sus ausencias cuánto le deben a Ricardo Anaya.

Troleo… El próximo 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), que más que una celebración, se enfoca a recordar lo ocurrido en 1969, cuando en Greenwich Village, en Nueva York, un grupo de personas no heterosexuales se enfrentaron por primera vez a las persecuciones sociales y gubernamentales hacia la comunidad homosexual, con lo cual comenzó el auge de la lucha de la diversidad sexual, con los alcances que a la fecha se han logrado en el ámbito mundial. Por lo anterior, el gigante de las redes sociales, Facebook se unió a esta conmemoración lanzando una reacción adicional a los famosos “me gusta”, me “encanta”, “me enfada”, etcétera; se trata de “Orgullo LGBT”, representado por la bandera del arcoíris, símbolo universal de la diversidad sexual, lo cual fue durante este fin de semana (y lo sigue siendo) la sensación entre usuarios de esta red, al grado de que la bandera del orgullo se ha dejado ver en todo tipo de publicaciones, hasta incluso de convertirse un una protesta hacia grupos conservadores opositores a los derechos de la diversidad, como el caso del Frente Nacional por la Familia, en cuya página de Facebook, se dejaron ver miles de reacciones del Orgullo LGBT, casi similar en páginas de otros organismos de ultra derecha como el Consejo Mexicano de la Familia e inclusive en el perfil de Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México. En lo local sería interesante ver las páginas de los diputados Paloma Amézquita y Jesús Morquecho plagadas de banderitas del arcoíris.

La normalidad… Tal parece que luego de la escalada en la violencia contra los normalistas por parte de la Policía Municipal a cargo de José Héctor Benítez López que llegó a su cúspide el pasado viernes, las cosas regresarían a la normalidad, o al menos es lo que pretende con su discurso el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica quien supuestamente cedió a las peticiones de las normalistas. Sin embargo, esta semana de normal tendrá poco, pues todo aquel que estuvo relacionado con la brutal golpiza propinada contra los jóvenes de la normal de Tiripetío, Michoacán, tendrá que dar explicaciones, como la presidente municipal María Teresa Jiménez Esquivel e incluso el gobernador, Martín Orozco Sandoval, quien no mandó a las fuerzas de seguridad del estado para contener las salvajadas de la corporación municipal. La campaña de odio promovida desde el gobierno a través de sus medios ha dejado enrarecida la atmósfera, a tal grado, que los acuerdos establecidos entre el IEA y las normalistas, se vociferan como una claudicación de Martín Orozco Sandoval, cuando lo cierto es que aunque se respetaron las solicitudes de las estudiantes de Cañada Honda (respeto a la matrícula de 120 y no al cambio a régimen mixto) nunca quedó en claro qué negociaron. Silva Perezchica salió una y otra vez a señalar que se estaban analizando las peticiones de las estudiantes, pero jamás presentó cuáles eran las opciones que le daba la autoridad. Para las hordas de denostadores en redes sociales, el silencio de la autoridad sirve para seguir demonizando no sólo a las estudiantes, sino a cualquier protesta social, con el pretexto de que en Aguascalientes somos gente buena se hace a un lado el encono con que vecinos del fraccionamiento Constitución participaron en la “detención” de los estudiantes que huían de la policía; no hace mucho comenzó a crecer la hostilidad al interior de las colonias, comenzaron a surgir intentos de linchamientos y más de un caso de justicia por mano propia, brotes de violencia que hasta antes de la aparición de las normalistas, se consideraban como producto del hartazgo ciudadano por el aumento de la inseguridad; no quedan claros los motivos de la campaña promovida desde el gobierno para demonizar las protestas sociales, sí ha dejado en claro la debilidad y falta de compromiso de la secretaría de Gobierno estatal, pero ejemplos de la falta de colmillo de Javier Luévano no hacían falta, una y otra vez el empleado de Martín Orozco Sandoval ha demostrado que en materia de negociación, le falta experiencia, del tema que usted quiera, y como botón las delirantes negociaciones en lo oscurito a las que un puñado de taxistas obligaron a Luévano Núñez. Pero si todo este odio fue promovido para hacer que el gobernador haga cambios en su gabinete, consideramos que la campaña se le salió de las manos, ahora los gobiernos tienen la obligación de pacificar los ánimos, pues no tardará en volverse en su contra ese enojo, sobre todo si la respuesta de las autoridades sigue siendo una evidente ausencia, que no se compone con promesas de obras públicas o mensajitos simplones de que el cambio se está realizando.

La del estribo. Las agendas de Martín Orozco Sandoval y María Teresa Jiménez cada vez con más frecuencia, están siendo “privadas”, de pronto, aparecen en alguna reunión importantísima pero sin invitación a los medios de comunicación, obvio, para que no los incomoden con sus preguntas, pero tarde o temprano tendrán que responder, incluso a través de sus empleados, como hoy, que a las 11:00 que está programada una rueda de prensa sobre seguridad pública municipal, en la que participarán Leonardo Montañez y José Héctor Benítez López, quienes no pueden salirse por la tangente y deberán explicar los motivos y el actuar de la fuerza pública en las agresiones a los estudiantes.

@PurisimaGrilla