La Purísima… Grilla: Burro con alas

Pegasus. El New York Times lo reveló en un reportaje a través de su primera plana, la administración de Enrique Peña Nieto espió a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en un programa de espionaje conocido como Pegasus, el cual infiltra teléfonos inteligentes para monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, también puede vigilar al dueño del teléfono a través del micrófono y la cámara del aparato. Los fabricantes de Pegasus afirman que el software se vende exclusivamente a gobiernos, a condición de que se use en el combate a grupos terroristas o criminales. Peña Nieto no lo ha hecho así, usó esa tecnología para usarlo en contra de quienes no piensan como él y sus cómplices, el asunto no es menor, no se trata de una historia de reporteros, de si a Carlos Loret de Mola o Carmen Aristegui los espían, es el ejercicio de la violencia institucional, el abuso del poder para acallar la libertad de expresión. El gobierno lo negó todo, a través de un funcionario menor, Daniel Millán Valencia, director de Medios Internacionales de la Presidencia, rechazó que espiara a nadie y llamó a los afectados a presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República para que esa dependencia inicie las investigaciones correspondientes. Lo que es no tener vergüenza.

Volver a la realidad… después de más de una semana de que el gobierno estatal decidió resolver su conflicto con las normalistas de Cañada Honda, los cibernautas y sobre todo, los políticos, recordaron que en el estado, pero particularmente en su capital, nunca cesaron actos delictivos del fuero común e inclusive algunos de mayores dimensiones; Emanuelle Sánchez Nájera, dirigente del PRD, ese partido que sueña ser aliado del PAN, criticó precisamente al panista Martín Orozco Sandoval, ya que este asunto de la delincuencia nada más no puede ser contenido: “De pronto balean a unos policías federales en la salida a Calvillo; ya hemos visto las narcomantas, hemos visto incrementado el índice de delitos del fuero común (…) nos piden que hagamos público que la inseguridad está muy fuerte, hablan de que les roban el ganado. Llegan dos personas de distinto lugar donde nos dicen que por las noches, al circular por las carreteras, han sido víctimas de que les intentan quitar sus vehículos”. El dirigente perredista aprovechó para insistir con el asunto del ser mitológico y enigmático que se le denomina como Mando Mixto: “Seguimos sin saber cómo demonios funciona este Mando Mixto, no sabemos qué tiene que hacer quién, no sabemos quién es responsable de qué (…) si no sale el Gobierno del Estado a aclarar cómo es ese Mando Mixto, entonces qué responsabilidades y funciones tienen las policías municipales, cuál es la función en esta coordinación”. Se enojó Sánchez Nájera. Uy, qué miedo.

Aguaslocas… El secretario de Servicios Públicos del Municipio, José Héctor Benítez López, ya no quiere hablar más de los hechos del 9 de junio cuando un grupo de normalistas sufrieron agresiones por parte de un operativo en el que participaron 87 elementos de la corporación municipal pues para él, resulta más importante la incorporación de los nuevos elementos y es que con las advertencias que ha recibido por parte del regidor Mauricio González, la mejor estrategia parece ser la de calmar las aguas, aunque estas apesten y sin embargo la investigación continuará y en su momento, para bien o para mal, tendrá que volver a referirse al tema. Tan desaseado está el asunto, que en la página del Instituto de Educación de Aguascalientes, la convocatoria de ingreso a las Escuelas Normales de la Entidad, es la misma que se publicó el 30 de mayo, y donde arriba de la firma de Raúl Silva Perezchica se afirma que La Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” ofertará su licenciatura bajo la modalidad mixta (hombres y mujeres) con una matrícula de 100 alumnos. O sea, sigue la necedad de la administración de Martín Orozco, en esa misma página hay una adenda, publicada el 11 de junio, donde en los requisitos se indica que para participar en el proceso se requiere ser alumna… El gobernador dijo en el canal oficial que su gran logro había sido ganar territorio en la Normal Rural, y que se aseguraría de que ingresara un mayor número de aguascalentenses, bueno, pues la adenda a la convocatoria, como su Plan Estatal de Desarrollo, no dice cómo le va a hacer para cumplir sus promesas, pues nada de eso se menciona en los criterios de selección, así que cualquier alumna que cumpla con Resultado del Exani II mínimo 950 puntos y un Promedio mínimo de 8.0 será elegible, nada se indica acerca de probar que por sus venas corre sangre de gente buena.

Puntadas… Opositores a Andrés Manuel López Obrador ya comenzaron a caerse de la risa ante las declaraciones del aspirante presidencial por Morena, toda vez que el tabasqueño comparó los resultados de su eventual victoria en 2018 con lo logrado por los movimientos de independencia, reforma y la revolución… ¿una verdadera puntada? Puede ser, pero mientras los priistas hacen mofa del por tercera vez aspirante a llegar a Los Pinos, hay que recordar que fue precisamente un exdirigente del Partido Revolucionario Institucional quien se aventó una comparación de tales magnitudes: Manlio Fabio Beltrones, quien justamente en mayo del año pasado, aún como líder nacional del tricolor comentó durante una visita por Aguascalientes: “La segunda revolución en el país, la revolución del siglo XXI que no se sustenta en una revolución armada sino en una revolución conceptual, la revolución educativa, en telecomunicaciones, en competencia económica, en justicia, energética”, y según el priista, el autor de la “segunda revolución mexicana”, es nada menos que Enrique Peña Nieto.

¿Patadas de ahogado? El lunes tomó protesta Raúl Landeros Bruni como delegado de Sagarpa, en sustitución de Ernesto de Lucas Palacios. Tras 45 minutos de espera, la conferencia de prensa en la que se daría el anuncio se canceló y a pesar de que ambos estaban en la oficina, ninguno quiso emitir declaraciones, pues se planeaba que el aviso lo diera Francisco Gurría Treviño, coordinador nacional de Ganadería de Sagarpa en representación de José Calzada Rovirosa. Prometieron reprogramar la entrevista para este martes, pero al final la delegación mandó un comunicado en el que se oficializó la toma de protesta en presencia del coordinador general de Delegaciones, Ramiro Hernández García. Su currículo dice que Landeros Bruni es ingeniero industrial y de sistemas, con experiencia en cargos públicos y privados como funcionario en la Secretaría Desarrollo Económico de Aguascalientes y seguramente, nula experiencia en el ámbito rural. Es tan ajeno a la tierra, bromean algunos, que ni siquiera se ha tenido que limpiar la tierrita de las uñas. Su único mérito es pertenecer al círculo del exgobernador Carlos Lozano de la Torre quien pelea con Lorena Martínez Rodríguez el resto de las delegaciones federales, como si nombrar funcionarios con poca competencia fuera un concurso entre ambos priistas. Lozano de la Torre fue visto en últimos días con Calzada Rovirosa, lo que desató los rumores sobre la negociación de la delegación Sagarpa, lo que finalmente no resultó errado, aunque de inicio se hablaba de que sería Pilar Moreno Montoya su sucesor.

Aguafiestas. Durante la inauguración del edificio de oralidad penal de Ciudad Justicia, Martín Orozco Sandoval le aguó el entusiasmo del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, pues le recordó que el Sistema Penal Acusatorio todavía tiene muchas fallas y que no va a funcionar si no hay capacitación a todos los elementos de seguridad, entre otros detallitos que según el gobernador hacen falta.

La del estribo. Con la clase que lo distingue, el gobernador, Martín Orozco Sandoval, desestimó la amenaza que su excontendiente por la gubernatura, Lorena Martínez Rodríguez hizo el pasado sábado, sobre evaluar el desempeño de su gobierno panista: “Cada quién hace de acuerdo con su estrategia, la verdad a mí no me merece ninguna opinión, simplemente la recuerdo como una aguascalentense que perdió una elección hace poco”. Triste.

El diputado ciudadano Jorge Álvarez Máynez presentó a través de su cuenta de Twitter, un listado de acciones que propondrá en la Comisión Permanente para aclarar el espionaje realizado por el Gobierno Federal

