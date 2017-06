La Purísima… Grilla: ¿El extraño retorno?

Presiones… que la conmemoración del Día Mundial del Orgullo LGBT, que en el caso de Aguascalientes será conmemorado el sábado 1 de julio, sirva a las organizaciones civiles que pugnan por los derechos de la diversidad, pero sobre todo a la ciudadanía en general que se solidariza con los derechos humanos, para exigir a nuestras autoridades el dar celeridad al cumplimiento de las disposiciones marcadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace ya dos años, en torno a que no hay nada de inconstitucional ni ilegal que dos personas puedan unir sus vidas sin importar su sexo. Cabe indicar que ya son dos legislaturas locales que les toca analizar el tema, aunque éste ni siquiera ha sido considerado por el grupo parlamentario mayoritario PAN-PES, que por cierto está muy ocupado metiéndose en los asuntos electorales de Coahuila, cuando obviamente sería mejor al menos abrir al debate el paquete de iniciativas generado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) y organismos civiles como Colectivo SerGay y Movimiento Disidente y que el perredista Iván Sánchez Nájera hizo suyas. Por otra parte, está el Poder Ejecutivo, que reconozcámoslo, está nadando de a muertito en el tema de derechos humanos, ya que si ha sido indiferente ante la golpiza que policías municipales comandados por Héctor Benítez, no podríamos esperar mucha atención de su parte hacia la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero. Pero, ¿peor estábamos con Carlos Lozano de la Torre?, quizás, hay que recordar cuando el priista se ofreció ponerle un autobús (no ése que anula elecciones) a la comunidad para que se fueran a casa a Zacatecas (donde tampoco se ha legislado el tema, por cierto). Aunque eso sí, a casi dejar las riendas del estado, Lozano de la Torre ganó una pizca de redención en el tema cuando su gobierno entregó el Premio Estatal de la Juventud, en la categoría de Derechos Humanos al Movimiento Disidente, organismo civil encabezado por Efraín González Muro, quien de manera natural besó a su pareja posando a un lado del ex mandatario. Ya veremos cómo avanza este tema urgente, mientras tanto Sánchez Nájera ya reconoció que se sigue viendo difícil la apertura de los panistas, toda vez que Martín Orozco Sandoval ni mencionó el asunto en su Plan Estatal de Desarrollo, en tanto el líder parlamentario del PAN-PES, Juan Guillermo Alaniz de León, anda perdido en otras latitudes y nada más falta que en la próxima sesión del Congreso emita un posicionamiento sobre lo gracioso que es el peinado de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

Seguidores… Regresó a Aguascalientes Lorena Martínez Rodríguez, luego de fungir como delegada en el pasado proceso electoral de Veracruz, donde a decir de la priista, sí logró resultados relevantes, pese a que muchos la señalan de ser artífice del fracaso del tricolor, mérito que nadie se lo quita a Javier Duarte, por cierto. El punto es que Lorena Martínez presumió haber desplazado a Morena como segunda fuerza política en esa entidad, por lo que su estancia allá no fue un total desperdicio. De vuelta en nuestro estado, la exalcaldesa se reunió con los medios de comunicación cobijada no por muchos de los perfiles priistas afines a ésta, toda vez que únicamente la acompañaron Roberto Padilla Márquez, María de los Ángeles Aguilera Ramírez y Anayeli Muñoz Moreno; brillaron por su ausencia sus incondicionales Isidoro Armendáriz García, Citlalli Rodríguez González, Enrique Juárez Ramírez y Roberto Tavarez Medina, quien cabe indicar, como siempre ya anda de ofrecido en redes sociales para ver si ahora sí busca una candidatura a cargo de elección popular, aunque ahora no refiere si sería por el PRI. En fin, ya veremos si estas ausencias obedecen a la máxima “mucho ayuda el que no estorba” y los lorenistas optaron por no hacer montón, o de plano estaban ocupados en asuntos más importantes para ellos.

El extraño retorno, la verdad, es una crónica anunciada hace mucho tiempo, desde que Lorena Martínez aceptó los resultados de la elección que perdió contra Martín Orozco dijo que seguiría haciendo política, el revuelo que causa en las filas priistas el regreso a Aguascalientes de la exalcaldesa para buscar la candidatura a la senaduría es más bien fingido, pues entre el puñado que quiere relevar a Norma Esparza Herrera en la dirigencia del PRI local, todos saben que con quien hay que ver el asunto es con Martínez Rodríguez, al grado que se han realizado reuniones para “presentar respetos”, pues si bien es cierto que cumplió con su encomienda como delegada en Veracruz, las huestes lorenistas no han dejado de tener presencia activa en la entidad; tampoco es coincidencia que quienes se identifican con Lorena Martínez desde hace un rato han sumado declaraciones a favor de la urgencia de un cambio en la dirigencia; con el destape tempranero lo que va a ocurrir es que se sumarán los arrepentidos de Carlos Lozano de la Torre y a la exigencia de la cabeza en bandeja de Norma Esparza Herrera se sumarán los acólitos de Miguel Romo Medina, quienes desde hace un buen rato andan como burro sin mecate y nomás no encuentran el rumbo para regresar al ruedo político local, a ellos, téngalo por seguro, se les cobrará caro el reingreso al activismo priista porque durante la administración de Lozano de la Torre jugando a favor de su “patrón” (como ellos mismos le dicen), terminaron jugando en contra de todos los candidatos del PRI.

¿Ahí viene lo bueno? Intentamos unir los bloques de esta columna, con la ausencia de los derechos humanos en el plan de Martín Orozco, pues la reaparición de Lorena Martínez no sólo despertará a los priistas, también vendrá a sacudir a los panistas, que desde la recuperación del gobierno estatal, se la han pasado nadando de muertito, por lo pronto, el dirigente estatal de los panistas, Paulo Martínez López, ya levantó la mano, indicando que si no le encarreran al Senado, hasta de diputado local se avienta, pero que no lo dejen fuera, ah, eso sí, en caso de que Orozco Sandoval lo mande a calentar una curul en el Congresito, Martínez López quiere que sea por la vía plurinominal, porque eso de hacer campaña, nomás no se le da. Otra que tendrá que salir a asegurar el lugar que ya le tiene apartado Fernando Herrera es la exdiputada Sylvia Garfias Cedillo, quien, por así decirlo, ya la tiene amarrada rumbo al Senado y sólo espera a su compañero de fórmula, que desde ahorita le apostamos una chaska a que no serán los Toños, ni Antonio Martín del Campo ni Antonio Arámbula López, por más que el primero se esconda para que nadie le reclame por sus “obras”, por más que el segundo se envalentone defendiendo su legado como presidente municipal de Jesús María: un proyecto para estacionar autos… Y el amarre de bloques viene con, el necesario salto al ruedo, los posibles contrincantes de Lorena Martínez seguro recurrirán a la denostación que se hizo del derecho a la felicidad de todos, cuando en la guerra sucia de las elecciones, en específico, a la manifestación (innecesaria) de los candidatos a favor de un modelo único de familia y los posicionamientos (vergonzosos) de mostrarse en contra del matrimonio igualitario o la adopción homoparental. Los del azul vieron que funcionaba la demostración de ignorancia para, supuestamente, encontentar a las huestes de José María de la Torre, de hecho, creen que si Martínez Rodríguez perdió ante Orozco Sandoval fue por eso, incluso en las filas del tricolor se indica que se perdió el apoyo del electorado progresista, de lo que no estamos tan seguros, porque de ser así, otros hubieran sido los números del hermano plurinominal Iván Sánchez Nájera… Como sea y por cómo está el ambiente de enrarecido, no dude en esperar desde ya una descalificación de candidatos del tipo que suele hacer el Frente Nacional para la Familia.

La del estribo… Si de por sí las justificaciones de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel respecto a la actuación de los policías municipales para con los normalistas de Tiripetío, Michoacán, eran violentas y xenófobas, la presidente remató recordando su mal tino, defendiendo al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo quien fue su compañero como diputado federal y quien se congratuló de que uno de sus paisanos esté a punto de perder un ojo… y mientras toda esa alabanza a la represión sucede el regidor Mauricio González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió al secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, que su cabeza está en juego. Ajá, sí. Estamos esperando…

