La Purísima… Grilla: Frente Amplio Anti…

Agendas. Al parecer los gobiernos estatal y el municipal de Aguascalientes tienen problemas con el manejo de la agenda, ayer por la noche se corrió el rumor de que Martín Orozco Sandoval removió a su secretaria particular, Araceli Orozco, y la mandó bajo el ala protectora de Javier Luévano en la Secretaría General de Gobierno, ahora quien atenderá al gobernador será Humberto Javier Montero de Alba; y en el Palacio Municipal tampoco se les da eso de anotar en el calendario porque al secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, lo anotaron para reunirse con la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, a la misma hora que tenía que comparecer ante la Comisión del mismo nombre pero del Congreso del Estado, al final Benítez López llegó a Palacio Legislativo, donde supuestamente explicaría a los diputados, entre otras cosas, el operativo del 9 de junio en el que varios normalistas Tiripetío, Michoacán, resultaron con graves lesiones; ahí mismo, en el Salón Aquiles Elorduy García, lo acompañaría Sergio Martínez Castuera, el general que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ambos fueron recibidos por el diputado presidente de la Comisión, Francisco Martínez Delgado, quien insistió en que la reunión fuera a puerta cerrada, no fuera a ser que se revelara algo que pusiera en jaque la seguridad de la entidad, a la mejor Martínez Delgado no sabe que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública son… ajá, públicos, y que cualquiera de nosotros puede consultar cómo es que la inseguridad no es solo una percepción sino una cifra en aumento alarmante.

Inútil, al menos esa es la impresión que quedó tras la reunión de cuatro horas entre los diputados y Sergio Martínez Castuera y José Héctor Benítez López, porque gracias al ineficiente trabajo del responsable de comunicación en el Congresito, José Luis Dávila, lo único que se supo fue que el panista Francisco Martínez Delgado se deshizo en elogios para con los responsables de la seguridad pública y que aprovecharon para tomarse una foto donde salen todos los asistentes, 19 diputados, incluyendo los cinco que integran la Comisión de Seguridad Pública, muy apretaditos y contentos, pero de informar algo, nada. El general Martínez Castuera sí se animó a hablar al finalizar la reunión, pero la entrevista fue tan apresurada que sólo quedó claro que no hubo ningún acuerdo con los diputados y que se habló de la prevención a la delincuencia; es decir, la comparecencia fue como cualquier cafecito que usted y yo nos echamos, para comentar el punto. Y se supone que los del Congresito iban a cuestionar a Sergio Alberto Martínez Castuera y José Héctor Benítez López, sobre las razones por las que están ocurriendo las cosas, en particular en la capital, por aquello de que cada vez hay más actos delictivos como robos a casa habitación, a comercios, ciudadanos que ajustician a sus victimarios, además de que se han disparado los homicidios dolosos, o intentos de… Vía un comunicado de prensa de Elsa Amabel Landín Olivares, nos enteramos que los del PRI hicieron un posicionamiento muy enérgico, que es como le llaman cuando ponen a sus asesores a llenar con datos y gráficas sus tarjetas, es decir: firmes, firmes como soldaditos bajo el sol, pero disciplinados en el silencio.

Pájaros en la capilla… Tanto el INAI como la PGR ayer abordaron el tema del espionaje revelado por el reportaje del The New York Times, el organismo encargado de la protección de datos indicó que comenzará una investigación propia para transparentar la compra y uso de sistemas de espionaje, mientras que la Procuraduría, a través del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez, explicó que pediría ayuda al mundo mundial para entenderle al asunto, y que se solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, así como la colaboración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU; la Asociación Mundial de Operadores Móviles con sede en Londres, y la Escuela Superior de Ingeniería del IPN, Ricardo Sánchez terminó diciendo que a todas las personas que han denunciado ser víctimas de espionaje, se les pedirá su teléfono para ser estudiados, ¿usted pondría el suyo en manos de esa autoridad?, nosotros tampoco. Para no quedar fuera de la jugada, otro que habló del tema fue José María de la Torre Martín, líder del catolicismo en Aguascalientes, quien, al igual que Enrique Peña Nieto, confesó sentirse observado y no precisamente por el espíritu santo, ése que todo lo ve, sino por gobierno y representantes de otras religiones, al grado de Chemita afirmó que se preparan nuevas medidas para controlar el acceso a las ruedas de prensa que ofrece todos los lunes, por lo que ahora se reservarán el derecho de admisión y los representantes de la prensa que acudan a las oficinas del Obispado, deberán de presentar un documento que los acredite como empleados de determinado medio de comunicación. Ahora sí, a José María de la Torre se le va hacer que los medios publiquen solo lo que él quiere, ya que seguramente a los que no lo hagan, les negará el acceso a su rueda de prensa, que porque considera que hay orejas en todas partes y a esos los invitó a “que vengan, se tomen un café, reciban la bendición y que se vayan”.

Insiste. El presidente estatal de la Coparmex, Francisco Ruiz López, exigió a la Secretaría de Desarrollo Económico -encabezada por Alberto Aldape Barrios, exdirector del Centro de Investigación para el Desarrollo Empresarial y miembro del sindicato patronal- que transparente el ejercicio de los recursos recaudados vía Impuesto Sobre la Nómina. Ruiz López consideró que pocos avances ha conseguido dicha dependencia y que la mayor parte de los apoyos a emprendedores fluyen a través del gobierno federal.

Pierre No Doy Una… Alineado con la dirigencia nacional, el líder de los perredistas en la entidad, Emanuelle Sánchez Nájera convocó ayer a la formación de un Frente Amplio de Oposición, es decir, por mandato de Alejandra Barrales va a tener que extender una invitación a los morenitas para que se tomen de la mano con Acción Nacional y todos los que se puedan para ir en contra del PRI en las elecciones del 2018, sin importar que Sánchez Nájera esté de acuerdo o no con esa mezcla. En Aguascalientes las reacciones han tardado, ya saldrán al rato los chapulines de siempre a decir si sí o si no, mientras que en el ámbito nacional, Andrés Manuel López Obrador ya mandó al PRD al demonio y dijo que nanay, que con ellos nada, lo terrible es que también desde el PRD se está mandando al diablo a los perredistas, por ejemplo Dolores Padierna ya dijo que es impensable formar un frente con los panistas, pues una y otra vez les han robado elecciones… Además, hace falta que los del sol azteca definan a qué quieren oponerse, porque a Graco Ramírez y Silvano Aureoles, un frente amplio en contra de algo, implica que estarán en contra del líder de Morena, ¿o qué?, ¿alguien cree que esos suspirantes se van a hacer un lado?

La del estribo. A la presentación del libro de Octavio Arellano Reyna sobre José Vasconcelos, la verdad es que asistieron bien muchos interesados en el tema, además entendemos que los priistas estén exhaustos, entre su asamblea del sábado y la recepción del rayo pejesanador del domingo, no han de andar con ganas de hacer más proselitismo, así que dejaron pasar la oportunidad de escuchar al rector Francisco Avelar y al subsecretario Otto Granados disertar sobre el volumen de Arellano Reyna, ahí será para la otra.

