La Purísima… Grilla: No me digas que te vas, no me digas que te vas

#GobiernoEspía. El periodista Carlos Puig reveló ayer que el sistema de espionaje Pegasus fue adquirido cuando estaba al frente de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam (el de Ya me cansé), pero que fue Arely Gómez quien lo puso en funcionamiento, nombrando el 10 de noviembre a Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, jefe de la oficina de la PGR, como administrador y operador del sistema. Quien recibió el hardware y software del sistema Pegasus para 500 objetivos simultáneos… Duro, para que no se vaya con la finta de paleros como Ricardo Alemán, un calumnista que difundió un video en el que asegura que todo es un montaje del The New York Times y que el malware se puede adquirir en cualquier Plaza de la Tecnología, ¡Yisus!; la información sigue fluyendo y también ya se sabe que la empresa que vendió el Pegasus fue Bull Tech, una intermediaria…

No me digas que te vas… A quien no le están saliendo las cosas es al gobernador Martín Orozco Sandoval, pues ayer tuvo que aceptarle la renuncia a José René Anguiano Martínez, quien a partir del 1 de julio, dejará la titularidad de la Secretaría de Salud. A Orozco Sandoval no le quedó más remedio que agradecer el “trabajo realizado durante el tiempo que encabezó las instituciones encargadas de la política de Salud” y desearle éxito en sus nuevos proyectos… Chas, lo cierto es que Anguiano Martínez presentó su renuncia al menos dos veces, hasta que el gobernador se la aceptó, y los anunciados cambios de gabinete no le están saliendo a Martín Orozco como suponía, la renuncia del titular de Salud hay que sumarla a la de José Basilio Romo Velázquez, quien ya no quiso estar al frente del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, José René Anguiano, al igual que Romo Velázquez, venían del sector privado, es posible que no se hayan adaptado a cómo funciona la salud pública desde la administración panista, porque hasta eso, parece que quedaron en buenos términos con el gobernador, ¿o no?

Y en más malas noticias para Martín Orozco, la designación de los tres magistrados del Tribunal Electoral local fue ratificada ayer por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual fue impugnada por el Comité Directivo Estatal del PRI y por Jorge Valdés Macías, uno de los 20 aspirantes al cargo, en el proceso de selección llevado a cabo por la Cámara de Senadores. El tricolor argumentó filiación partidista con el PAN a Héctor Salvador Hernández Gallegos, en tanto que el exsecretario de la Junta Local del desaparecido Instituto Federal Electoral atacó también a Claudia Eloisa Díaz de León González, por ser consanguínea del exdiputado Fernando Díaz de León y a Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez por no tener conocimientos de la materia. Con argumentos bastante endebles, los magistrados del TEPJF votaron a favor de las ponencias de Mónica Aralí Soto Fregoso, quien desestimó todas las causales posibles para revertir los nombramientos, en particular llamó la atención los pretextos para echar abajo los posibles vínculos partidistas de las nuevas autoridades electorales. Respecto a Héctor Salvador Hernández Gallegos, quien fuera candidato a diputado federal por el PRD en la votación de 2012, aclaró que la ley sólo prohíbe que los aspirantes a magistrados hayan sido postulados en los cuatro años anteriores a su designación. Hernández Gallegos fue también representante del PAN ante el IEE en la pasada elección, pero sin militar, pues mostró los correspondientes contratos de prestación de servicios profesionales. La convocatoria expedida por la Junta de Coordinación Política del Senado, presidida por el panista Fernando Herrera Ávila, no contiene objeciones a la filiación partidista, el parentesco con funcionarios y exfuncionarios y ni siquiera a la experiencia. En resumen, los magistrados se atuvieron al buen criterio de los senadores e implícitamente dieron su voto de confianza al proceso que fue postergado por varios meses, ya que el órgano jurisdiccional debió haber entrado en funciones desde la elección de 2015, lo que no ocurrió debido a la falta de consenso entre los miembros de la Jucopo o mejor dicho, debido a las excusas de Herrera Ávila quien aseguró haberse esperado a que Lorena Martínez Rodríguez, excandidata a la gubernatura, sacara las manos del procedimiento; ¿por qué es mala noticia para el gobernador?, porque tarde que temprano tendrá que asignar presupuesto al Tribunal local, y la ratificación del TEPJF es otro jaloncito de orejas al gobierno estatal.

No me digas que te vas, otra vez… Muy sacrificado, el secretario de seguridad del municipio, José Héctor Benítez López, ya ofreció su cabeza, que está dispuesto a renunciar si María Teresa Jiménez se lo pide, pero eso no sucederá, de hecho, tanto la alcaldesa como el gobernador están moviendo sus influencias para que la atención pase de los titulares de seguridad a otra parte, con la ayuda de sus peones en el Congresito se está desactivando ampliar la explicación sobre el actuar de las policías, ¿o no?, porque de otra manera no tendría que salir a declarar el diputado Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos podría citar a comparecer a José Héctor Benítez y a Sergio Alberto Martínez Castuera, pero que no lo hará quesque porque a cada rato se juntan y tiene constantes conversaciones con ellos, o al menos con el de seguridad municipal, hasta presumió que el martes pasado fue a capacitar a los policías municipales, “Siempre va a haber algo bueno y algo más que hacer, nunca va a ser suficiente todo el trabajo que implementemos, siempre hay que dar un 110 por ciento. Sabemos que adolecen ciertas cosas en Aguascalientes y el capitán Benítez está implementando nuevos sistemas que esperemos puedan resolver el tema de seguridad pública como la policía de proximidad y la seguridad humana”… El debate ya está abierto en el Congreso pues Elsa Amabel Landín Olivares prácticamente tachó de incompetente a Benítez López quien por cierto se dijo acostumbrado a que la seguridad pública se politice… Ay, qué sacrificado.

Tortuguismo… En más del diputado que se lleva de pellizquito de pulguita con el capitán, Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza quiere rectificar sus declaraciones iniciales en las que rechazó que tenía que legislar sobre matrimonio igualitario, que porque había cosas más importantes que tratar en el Congreso, discurso que después modificó al declarar que el rechazo a tal derecho era una postura nada más personal. En fin, a hora ya son muchas las voces, excepto la del propio legislador, las que aseguran que el tema sí tendría cabida en la iniciativa que Gutiérrez Ruiz Esparza prepara para reformar de manera integral la Constitución del Estado, con lo que se pretende modificar un par de palabras para que el matrimonio sea la unión legal entre dos personas, en lugar de ser entre hombre y mujer, como la ley reza actualmente. Aquí el punto es que la famosa reforma está caminando de manera tan lenta, que ya no sabemos si primero pudiera generarse un dictamen con la infinidad de iniciativas presentadas entre la pasada y la actual legislatura y que el matrimonio igualitario sea aprobado incluso antes de que Guillermo Gutiérrez formalice sus deseos de reformar de manera integral la Carta Magna local, suponiendo, claro, que los rumores sean ciertos y el panista contemple al matrimonio igualitario en su propuesta. Qué más da, por estas cosas nuestro Congresito es de los más improductivos del país, ah, pero sobre eso, Jesús Guillermo Gutiérrez también tiene una opinión, dice que los del IMCO tienden a ser muy duros y que no es que sean caros, sino que son menos diputados y por eso cuestan lo que cuestan… Plop.

Difícil… Fastidia la burocracia a activistas sociales que pretenden constituir de manera legal un organismo no gubernamental, reconoció Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien explicó que resulta sumamente complicado es el asunto para que una ONG se inscriba al Registro Nacional de las Asociaciones de la Sociedad, ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), y con ello obtenga su Clave Única Cluni, de igual manera hacer lo propio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que la asociación pueda recibir donativos deducibles de impuestos. Total que para evitar tal dolor de cabeza a los activistas, la Secretaría de Desarrollo Social y la Comunidad de Profesionistas Sociales y Humanistas ofrecerán una serie de cursos de capacitación, totalmente gratuitos, para que ciudadanos dedicados a la asistencia social dejen de ser víctimas de la burocracia y operen con facilidad, en un trabajo asistencial que el propio ombudsman resaltó, debería ser realizado por el gobierno. Sí cómo no.

La tierra es plana… Reprobable la postura de la diputada panista Paloma Amézquita Carreón, quien como mencionamos en la edición de ayer, le ha dado por utilizar sus redes sociales para denostar a la diversidad sexual, lejos de promover sus nulos logros legislativos, actitud que a decir del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui es equiparable a la de algunos ingenuos en todo el mundo, autodenominados Flat Earth Society, que en pleno Siglo XXI siguen creyendo que la tierra es plana: “yo respeto profundamente sus creencias y su manera de pensar, pero estamos hablando de un derecho humano, México tiene compromisos internacionales y esos compromisos tienen que ver con una visión actual de lo que es la familia, el hombre y los derechos fundamentales”, interesante comparación.

Y hablando de mujeres empoderadas, pero de las de a de veras, dos nombres, Mayela Legaspi Lozano y Lorena Martínez Rodríguez, la primera asumió la dirección de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, cargo que desempeñará por los próximos dos años; mientras que la exalcaldesa fue invitada a formar parte del International Women´s Forum (IWF), una organización internacional en la que participan mujeres que son líderes en el ámbito empresarial, académico, artístico y político, al capítulo México del IWF, pertenecen mujeres de diferentes sectores entre las que destacan la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa, la fundadora de los Centros de Integración Juvenil, Kena Moreno y actualmente el IWF es presidido por Lourdes Melgar Palacios, académica del MIT, ahí nomás.

La del estribo. Hoy Mauricio Merino, Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Andrés Reyes presentarán el capítulo Aguascalientes de Nosotrxs, de entrada la iniciativa parece buena, habrá que atender la invitación para preguntar, la cita es a las 6:00 de la tarde en Venustiano Carranza 108, ahí nos vemos.

